O futebol não é mais apenas um esporte, mas uma verdadeira indústria global. A transformação do setor, impulsionada por investimentos, tecnologia e novos modelos de negócios, mudou a forma como o futebol é financiado, consumido e até mesmo jogado. De acordo com estimativas da FIFA, a Copa do Mundo gera um impacto econômico total de cerca de 41 bilhões de dólares no PIB, entre efeitos diretos e indiretos.
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A Copa do Mundo representa 41 bilhões do PIB; para voltar ao jogo, a Itália precisa mudar de estratégia
ESTIMATIVAS E INCÓGNITAS
De acordo com uma análise do Corriere della Sera, a Copa do Mundo representa o principal evento de um setor que movimenta entre 45 e 130 bilhões de dólares por ano, dependendo dos critérios de avaliação. Ainda há algumas incertezas quanto às receitas efetivas do torneio, entre os altos preços dos ingressos e uma demanda que nem sempre corresponde às expectativas, mas o futebol continua se consolidando como um dos maiores negócios do entretenimento global.
OS NOVOS DONOS
A propriedade dos clubes está cada vez mais nas mãos de fundos de investimento e investidores institucionais. Nas cinco principais ligas europeias, mais de um terço dos clubes conta com a presença de private equity ou venture capital em sua estrutura acionária. Paralelamente, cresce a importância dos estádios próprios, que se tornaram verdadeiros centros de negócios capazes de gerar receitas muito além do dia da partida.
A tecnologia e a análise de dados são, hoje, parte integrante da gestão esportiva, segundo a análise do Corriere: desde sensores para monitorar o desempenho dos atletas até novas ferramentas para envolver os torcedores, o futebol moderno baseia-se cada vez mais na inovação e na coleta de dados.
A EVOLUÇÃO DO JOGO E DOS NEGÓCIOS
Os novos hábitos de consumo, sobretudo entre os mais jovens, também estão influenciando o jogo em campo. A busca pelo espetáculo imediato favorece ritmos mais acelerados, transições rápidas, pressão agressiva e uma importância cada vez maior das jogadas de bola parada. Assim, mudam as táticas, os treinos e a preparação física dos jogadores.
O FUTEBOL COMO CLASSE DE ATIVOS FINANCEIROS
O futebol já é, hoje em dia, uma classe de ativos financeiros: investidores profissionais, marketing global, direitos de transmissão televisiva, mídias sociais, merchandising e exploração comercial dos estádios representam as principais fontes de crescimento. Para a Itália, que ficou para trás em muitos aspectos, o desafio não é apenas esportivo, mas sobretudo gerencial: compreender essa transformação e se adaptar aos novos modelos será fundamental para voltar a ser competitiva nos níveis mais altos. Em resumo, para voltar ao jogo, a Itália precisa mudar de estratégia.