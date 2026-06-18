A Copa do Mundo representa 41 bilhões do PIB; para voltar ao jogo, a Itália precisa mudar de estratégia

A propriedade dos clubes está cada vez mais nas mãos de fundos de investimento e investidores institucionais. Nas cinco principais ligas europeias, mais de um terço dos clubes conta com a presença de private equity ou venture capital em sua estrutura acionária. Paralelamente, cresce a importância dos estádios próprios, que se tornaram verdadeiros centros de negócios capazes de gerar receitas muito além do dia da partida.





A tecnologia e a análise de dados são, hoje, parte integrante da gestão esportiva, segundo a análise do Corriere: desde sensores para monitorar o desempenho dos atletas até novas ferramentas para envolver os torcedores, o futebol moderno baseia-se cada vez mais na inovação e na coleta de dados.