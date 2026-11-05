A decisão de adiar a Copa da Ásia de 2027 não foi apenas um ajuste na agenda do futebol asiático, mas trouxe consigo desdobramentos que podem colocar os grandes do Campeonato Saudita diante de um teste diferente na próxima etapa, depois que a maratona de jogos se tornou um dos principais temas que motivaram reclamações de vários clubes, com destaque para Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Qadisiyah.
Após as reivindicações recorrentes por conceder períodos de descanso maiores aos jogadores, e as discussões sobre o acúmulo de confrontos nacionais e continentais e seu impacto no preparo físico, a alteração na data do torneio continental veio para dar aos organizadores um espaço adicional para reorganizar o calendário, algo que pode reduzir parte das pressões nas quais os clubes se apoiaram para justificar a queda de desempenho ou o elevado número de lesões.