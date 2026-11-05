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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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A Copa da Ásia complica os grandes da Roshan League: qual é a história?

Especiais e Opinião
Al Hilal
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Campeonato Saudita
Asian Cup
Arábia Saudita

Desafios difíceis

A decisão de adiar a Copa da Ásia de 2027 não foi apenas um ajuste na agenda do futebol asiático, mas trouxe consigo desdobramentos que podem colocar os grandes do Campeonato Saudita diante de um teste diferente na próxima etapa, depois que a maratona de jogos se tornou um dos principais temas que motivaram reclamações de vários clubes, com destaque para Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Qadisiyah.

Após as reivindicações recorrentes por conceder períodos de descanso maiores aos jogadores, e as discussões sobre o acúmulo de confrontos nacionais e continentais e seu impacto no preparo físico, a alteração na data do torneio continental veio para dar aos organizadores um espaço adicional para reorganizar o calendário, algo que pode reduzir parte das pressões nas quais os clubes se apoiaram para justificar a queda de desempenho ou o elevado número de lesões.

  • O Al Ahli, o Al Hilal, o Al Ittihad e o Al Nassr: reclamações sob a lupa

    O Al-Ahli foi um dos clubes que enfrentou desafios ligados à sequência de jogos, especialmente com sua participação na Roshn Saudi League e na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além de sofrer com ausências e lesões recorrentes.

    O Al-Hilal também reclamou da dificuldade de conciliar os compromissos nacionais e continentais, em meio às suas ambições de disputar mais de um título.

    Já o Al-Ittihad e o Al-Nassr também tiveram em destaque a questão da pressão do calendário e da multiplicidade de viagens e confrontos, cada um deles contando com uma lista de craques internacionais cuja participação exige uma gestão minuciosa das cargas físicas.

    E o Al-Qadsiah não ficou distante dessas contas, depois de entrar na disputa pelas primeiras posições, passando a ser cobrado a manter a estabilidade de seus resultados em meio ao congestionamento de compromissos.

  • O adiamento tira a carta de pressão dos jogos

    O adiamento da Copa da Ásia de 2027 de sua data anterior, que estava marcada para o período entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro, para o período de 23 de dezembro de 2027 até 21 de janeiro de 2028 abriu espaço para uma reavaliação da distribuição de algumas partidas da temporada, concedendo às partes envolvidas a oportunidade de lidar com os períodos de paralisação de forma diferente.

    Consequentemente, os clubes que há muito falam sobre a falta de tempo e os curtos períodos de recuperação se verão diante de uma nova realidade, que pode oferecer um espaço melhor para preparação e recuperação, caso a alteração do calendário se reflita de fato na tabela das competições nacionais e continentais.

    No entanto, isso não significa o desaparecimento total da sobrecarga de jogos, especialmente com a continuidade da multiplicidade de torneios e compromissos.

  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Chega de desculpas: os resultados estão sob teste

    A mudança mais importante é que o adiamento do torneio pode reduzir a capacidade dos clubes de usar a sobrecarga do calendário como justificativa recorrente para qualquer tropeço, especialmente se obtiverem períodos de preparação e descanso mais adequados.

    E aqui a responsabilidade se tornará maior sobre as comissões técnicas e as diretorias na gestão dos elencos, no rodízio de jogadores e no trato com as lesões sem afetar o nível de competição.

    Para Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Qadisiyah, a próxima fase pode se transformar em um teste real de sua capacidade de lidar com a temporada longe do pretexto da pressão dos jogos, pois a torcida espera resultados compatíveis com o volume de gastos e os recursos disponíveis, enquanto as decisões técnicas e a gestão dos elementos ficarão mais sujeitas à avaliação e à cobrança.

    No fim, o adiamento da Copa da Ásia deixou de ser apenas uma notícia que diz respeito à seleção saudita ou ao torneio continental, mas sim um desenvolvimento que coloca os grandes da Roshn Saudi League diante de uma responsabilidade maior para provar sua capacidade de competir, pois, depois de a intensidade de jogos ter sido um ponto central de reclamações, a ausência desse relativo álibi pode se tornar o início de uma nova fase de cobrança por resultados e desempenho.

    Leia também: Golpe grande: Rúben Neves coloca Inzaghi em apuros com o Al-Hilal

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