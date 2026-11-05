O Al-Ahli foi um dos clubes que enfrentou desafios ligados à sequência de jogos, especialmente com sua participação na Roshn Saudi League e na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além de sofrer com ausências e lesões recorrentes.

O Al-Hilal também reclamou da dificuldade de conciliar os compromissos nacionais e continentais, em meio às suas ambições de disputar mais de um título.

Já o Al-Ittihad e o Al-Nassr também tiveram em destaque a questão da pressão do calendário e da multiplicidade de viagens e confrontos, cada um deles contando com uma lista de craques internacionais cuja participação exige uma gestão minuciosa das cargas físicas.

E o Al-Qadsiah não ficou distante dessas contas, depois de entrar na disputa pelas primeiras posições, passando a ser cobrado a manter a estabilidade de seus resultados em meio ao congestionamento de compromissos.