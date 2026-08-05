As reações à transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor não se limitaram apenas aos torcedores e à imprensa esportiva, mas se estenderam rapidamente aos meios artísticos e culturais da Turquia.

O ator turco Gökhan Alkan, protagonista da série "Batidas do Coração", comemorou a chegada do astro egípcio às fileiras da equipe.

Alkan expressou sua enorme felicidade com esse movimento, apontando que ele representa um grande reforço para o futebol turco, e acrescentando que a presença de um jogador desse nível mundial confere à primeira divisão um destaque midiático e artístico sem precedentes.

A celebração de Alkan veio em um contexto mais amplo que reflete o interesse das estrelas da tela turca pelos grandes acontecimentos esportivos, especialmente quando se trata de um jogador com uma popularidade arrebatadora como Salah.

Suas declarações contribuíram para lançar luz sobre o lado cultural da transferência, que se transformou de uma mera negociação esportiva em um assunto discutido tanto por artistas quanto por seguidores, o que aumentou o volume de interação nas redes sociais.