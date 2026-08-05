As redes sociais na Turquia foram tomadas por uma enorme onda de publicações dando as boas-vindas à chegada do craque egípcio Mohamed Salah à cidade de Trabzon, preparando o terreno para sua incorporação oficial ao elenco do Trabzonspor.
A plataforma "X" ficou repleta de expressões como "Bem-vindo ao Rei Egípcio" e "Trabzon se tornou a capital do futebol", com milhares de torcedores manifestando seu orgulho pela chegada de um dos melhores jogadores do mundo ao seu time.
As contas da torcida se transformaram em arenas digitais de celebração, nas quais foram publicados vídeos e imagens de boas-vindas criados especialmente para o momento, o que reflete o clima de expectativa e entusiasmo sem precedentes que a cidade vive desde o anúncio do avanço das negociações.
Os torcedores do Trabzonspor lançaram diversas hashtags interativas assim que Salah chegou ao território turco, com destaque para #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda e #EfsaneGeldi, que lideraram a lista dos assuntos mais comentados na Turquia em questão de horas.
Os comentários da torcida nas publicações refletiram um clima de grande otimismo em relação ao futuro do time após essa contratação, e a maioria das opiniões concordou que a chegada de Salah não é apenas a aquisição de um jogador, mas a "contratação do século", que mudará o equilíbrio de forças na primeira divisão, como a descreveram algumas contas da torcida citando os jornais locais.