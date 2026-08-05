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"A bomba do ano": recepção calorosa de técnicos e imprensa à chegada de Salah ao Trabzonspor

Especiais e Opinião
M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
Egito

O que disseram as estrelas da dramaturgia e os jornais turcos sobre a chegada de "Mo"?

A transferência do astro egípcio Mohamed Salah, capitão da seleção nacional e ex-jogador do Liverpool, para o clube turco Trabzonspor provocou uma ampla onda de repercussão nos círculos esportivos, midiáticos e artísticos da Turquia. 

O negócio, cujas negociações avançadas foram anunciadas oficialmente e que foram seguidas pela chegada do jogador ao território turco, é considerado um dos acontecimentos mais marcantes do mercado de transferências de verão, em meio a uma celebração popular e midiática que reflete sua importância histórica tanto para o clube quanto para o campeonato turco.

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  • A mídia turca descreve a negociação como a "bomba do ano"

    A transferência recebeu ampla cobertura nos jornais e canais turcos, que acompanharam seus desdobramentos minuto a minuto. O jornal Habertürk descreveu a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor como a "bomba do ano", destacando a dimensão da surpresa e o impacto esperado sobre o equilíbrio de forças no Campeonato Turco.

    O jornal publicou o anúncio oficial do clube sobre o início das negociações com o capitão da seleção do Egito, e em seguida deu continuidade à cobertura dos detalhes de sua chegada à Turquia, da realização dos exames médicos e da assinatura dos contratos. 

    A cobertura ressaltou como a transferência contribuiu para a valorização das ações do clube na bolsa e voltou a colocar em evidência as ambições do Trabzonspor de disputar títulos nacionais e continentais.

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  • Interesse da mídia na transferência: as dimensões financeiras e sua importância para o clube e para a liga

    Os relatos da imprensa turca deram atenção aos detalhes financeiros que tornam a negociação excepcional, ao confirmarem que o jogador egípcio recebeu um salário anual estimado em 17 milhões de euros, além de bônus que chegam a 5 milhões de euros e uma parcela das vendas das camisas. Esses itens foram considerados uma das maiores contratações da história do Trabzonspor e do Campeonato Turco, pelo alto valor comercial e técnico que carregam.

    Observadores avaliam que a negociação não se limita ao reforço das opções técnicas do time, mas representa um investimento de longo prazo na imagem midiática e comercial do clube, especialmente diante da popularidade avassaladora que Salah tem no mundo todo.

    Por fim, as reações turcas materializaram uma mistura de entusiasmo da torcida, celebração técnica e cobertura midiática intensa, para confirmar que a chegada de Mohamed Salah ao Trabzonspor não é apenas a transferência de um jogador, mas um acontecimento que se espera deixar uma marca clara no futebol turco nas próximas temporadas.

  • Estrelas de séries turcas reagem à contratação de Salah

    As reações à transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor não se limitaram apenas aos torcedores e à imprensa esportiva, mas se estenderam rapidamente aos meios artísticos e culturais da Turquia. 

    O ator turco Gökhan Alkan, protagonista da série "Batidas do Coração", comemorou a chegada do astro egípcio às fileiras da equipe. 

    Alkan expressou sua enorme felicidade com esse movimento, apontando que ele representa um grande reforço para o futebol turco, e acrescentando que a presença de um jogador desse nível mundial confere à primeira divisão um destaque midiático e artístico sem precedentes.

    A celebração de Alkan veio em um contexto mais amplo que reflete o interesse das estrelas da tela turca pelos grandes acontecimentos esportivos, especialmente quando se trata de um jogador com uma popularidade arrebatadora como Salah. 

    Suas declarações contribuíram para lançar luz sobre o lado cultural da transferência, que se transformou de uma mera negociação esportiva em um assunto discutido tanto por artistas quanto por seguidores, o que aumentou o volume de interação nas redes sociais.

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  • A recepção dos representantes e a confirmação do impacto popular da transferência

    No mesmo sentido, o ator turco Emre Bulut celebrou a chegada de Mohamed Salah ao território turco como preparação para a conclusão dos trâmites de sua transferência ao Trabzonspor. 

    Bulut descreveu o jogador com uma frase marcante ao dizer: «Uma lenda chegou ao país», expressando seu orgulho por esse acontecimento que coloca o futebol turco novamente no centro das atenções mundiais.

    As declarações de Bulut, ao lado da celebração de Alkan, refletiram o alcance da influência popular e midiática que Salah desfruta dentro e fora da Turquia. 

    A negociação se transformou em um acontecimento que ultrapassa os limites do gramado e chega a setores culturais mais amplos, em que as estrelas das novelas passaram a fazer parte da onda geral de boas-vindas, confirmando que a chegada do "Rei Egípcio" representa um momento decisivo na história do clube e do Campeonato Turco ao mesmo tempo.

    mohamed salahhttps://www.instagram.com/stories/emrbult/?hl=ar

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  • As redes sociais pegam fogo com a chegada de Mohamed Salah

    As redes sociais na Turquia foram tomadas por uma enorme onda de publicações dando as boas-vindas à chegada do craque egípcio Mohamed Salah à cidade de Trabzon, preparando o terreno para sua incorporação oficial ao elenco do Trabzonspor. 

    A plataforma "X" ficou repleta de expressões como "Bem-vindo ao Rei Egípcio" e "Trabzon se tornou a capital do futebol", com milhares de torcedores manifestando seu orgulho pela chegada de um dos melhores jogadores do mundo ao seu time. 

    As contas da torcida se transformaram em arenas digitais de celebração, nas quais foram publicados vídeos e imagens de boas-vindas criados especialmente para o momento, o que reflete o clima de expectativa e entusiasmo sem precedentes que a cidade vive desde o anúncio do avanço das negociações.

    Os torcedores do Trabzonspor lançaram diversas hashtags interativas assim que Salah chegou ao território turco, com destaque para #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda e #EfsaneGeldi, que lideraram a lista dos assuntos mais comentados na Turquia em questão de horas.

    Os comentários da torcida nas publicações refletiram um clima de grande otimismo em relação ao futuro do time após essa contratação, e a maioria das opiniões concordou que a chegada de Salah não é apenas a aquisição de um jogador, mas a "contratação do século", que mudará o equilíbrio de forças na primeira divisão, como a descreveram algumas contas da torcida citando os jornais locais. 

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