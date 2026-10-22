Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Traduzido por

A Bola de Ouro entre a magia de Yamal e a temporada excepcional de Kvara: quem merece mais?

Especiais e Opinião
L. Yamal
K. Kvaratskhelia
Espanha
Geórgia

Campeão mundial ou campeão europeu?

A poucos dias da cerimônia da Bola de Ouro, a comparação entre Lamine Yamal e Khvicha Kvaratskhelia parece um paradoxo futebolístico que resume parte da natureza dos grandes prêmios individuais, esse lado nos diz com clareza: "Não necessariamente o autor da conquista europeia mais notável é o mais presente na corrida pelos holofotes, assim como possuir o talento mais deslumbrante não significa automaticamente ter a melhor trajetória ao longo da temporada".

Yamal, joia do Barcelona e um dos talentos mais empolgantes do mundo, chega à cerimônia cercado por um enorme burburinho midiático e popular, enquanto Kvaratskhelia está do outro lado do cenário, depois de ter feito uma temporada europeia excepcional com o Paris Saint-Germain, antes de sofrer um duro golpe com uma lesão de ruptura do ligamento cruzado durante o último confronto entre as duas equipes, em uma cena dolorosa que aconteceu diante dos olhos do jogador para quem se voltam as atenções como um dos principais candidatos ao prêmio.

Mas, para além da compaixão pela lesão de Kvara, ou do fascínio pelo talento de Yamal, a comparação impõe uma pergunta ainda mais importante: o que torna um jogador mais próximo da Bola de Ouro do que o outro? A conquista? O desempenho individual? O talento? Ou a capacidade de ocupar um espaço maior na percepção popular e midiática?


  • Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL

    Liga dos Campeões: o argumento mais forte de Kvaratskhelia

    Se há uma área em que a balança pende claramente para Kvaratskhelia, essa área é a Liga dos Campeões da Europa. A estrela georgiana não foi apenas um bom jogador em um time que conquistou o título, mas foi uma das principais razões para o sucesso do Paris Saint-Germain, depois de marcar 10 gols e dar 6 assistências, o que levou a UEFA a escolhê-lo como o melhor jogador da competição.

    Esses números refletem um impacto direto na mais importante competição de clubes e dão a Kvara um argumento extremamente forte na disputa pela Bola de Ouro. A conquista coletiva, sozinha, não basta, mas quando se combina com um desempenho individual nesse nível, torna-se difícil reduzir a temporada a uma simples medalha de ouro ou a um título europeu.

    Em contrapartida, Yamal não alcançou o mesmo nível de impacto na Liga dos Campeões na temporada passada. Isso não diminui seu valor técnico nem sua capacidade de fazer a diferença, mas deixa claro que a comparação entre os dois não segue um único sentido e que a vantagem europeia de Kvaratskhelia não é uma impressão emocional, e sim algo baseado em uma temporada excepcional.

  • Lamine Yamal World Cup trophy Spain 2026Getty

    A Copa do Mundo: um grande título que não decide tudo

    Yamal tem uma carta completamente diferente, que é, sem dúvida, a conquista da Copa do Mundo com a Espanha, pois não existe título maior no futebol a nível de seleções, além de que participar de um torneio dessa magnitude concede ao jogador uma oportunidade excepcional de consolidar seu lugar na memória coletiva.

    Ainda assim, o título não deve se transformar em uma resposta pronta para toda pergunta relacionada à avaliação individual. Vencer a Copa do Mundo é uma conquista enorme, mas não significa necessariamente que o jogador tenha sido o melhor do torneio, assim como não conseguir apresentar o melhor nível não apaga uma temporada excepcional com o clube.

    É exatamente aqui que surge o paradoxo georgiano. Kvaratskhelia não disputou a Copa do Mundo, devido à ausência da seleção de seu país no torneio, sendo assim privado de um palco mundial que poderia ter lhe dado uma oportunidade adicional de aparecer diante dos eleitores e dos torcedores.

    Isso não foi culpa do jogador, mas é uma das diferenças que o futebol internacional cria, pois algumas estrelas recebem a chance de competir no maior palco, enquanto nem todas têm a capacidade de chegar até ele.

  • Lamine Yamal getty

    A batalha dos holofotes: Yamal tem uma vantagem extraordinária

    Não se pode ignorar que Yamal vive um momento excepcional de exposição na mídia, pois representa o talento mais destacado do Barcelona depois de Lionel Messi, e pode-se descrevê-lo, sem exagero, como uma história futebolística completa que atrai o público, traduzida em: pouca idade, habilidades marcantes, uma personalidade artística evidente e a camisa de um clube que possui uma base de torcedores gigantesca e uma longa história na fabricação de estrelas.

    Cada boa partida que Yamal disputa se transforma em assunto para debate e análise, e cada toque excepcional pode se tornar um vídeo de ampla difusão. E esse status não é necessariamente resultado de uma campanha midiática artificial; o talento é real, e o desempenho dá justificativas para toda essa atenção. Mas o próprio tamanho dessa atenção cria um efeito adicional, uma vez que mantém o jogador constantemente presente na mente do público e da mídia.

    Já Kvaratskhelia, apesar de seu nível impressionante na Liga dos Campeões, não desfruta do mesmo ímpeto. E pode ser que o fato de pertencer à Geórgia, um país que não possui uma história futebolística internacional semelhante à das grandes potências do esporte, tenha um papel na limitação de sua presença popular e midiática em comparação com a estrela do Barcelona. Isso não significa que sua nacionalidade tenha definido suas chances ou que haja uma injustiça intencional, mas abre um debate legítimo sobre a disparidade das plataformas concedidas aos jogadores para que contem suas histórias diante do mundo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • 흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images

    O início da temporada: uma imagem presente fora dos cálculos da votação

    A ironia fica ainda mais evidente ao olharmos para o início da temporada atual. Yamal segue apresentando atuações impressionantes com o Barcelona e parece estar em uma condição técnica que dá à sua torcida motivos adicionais para acreditar que ele é capaz de dominar o futebol mundial nos próximos anos.

    Já Kvaratskhelia passou por um período em que não estava em seu melhor nível, antes que a dura lesão no confronto diante do Barcelona viesse a aumentar a crueldade do cenário. Depois de uma temporada europeia excepcional, viu-se diante de uma longa jornada de tratamento e recuperação, em vez de aproveitar seu novo recomeço para consolidar sua posição entre os grandes do esporte.

    Mas a justiça exige distinguir entre a impressão e a realidade, pois o início da temporada atual não entrou no período determinado para a votação, além de a votação já ter sido encerrada. Por isso, não se pode considerar o recente brilho de Yamal ou a lesão de Kvaratskhelia como causa direta na definição do resultado da votação. O impacto deles aqui está relacionado à imagem geral que se forma em torno dos jogadores, e não aos votos que já haviam sido decididos previamente.

  • YamalGetty Images

    Quando você olha com seus próprios olhos, quem chama sua atenção primeiro?

    Há um aspecto que dificilmente pode ser reduzido a números, e que depende essencialmente da observação direta. Yamal possui um talento raro que torna acompanhá-lo uma experiência prazerosa: dribles, ousadia, rapidez na tomada de decisão e a capacidade de criar algo inesperado a partir de uma situação comum. É do tipo que faz você esperar pela próxima bola, porque você não sabe o que ele poderá fazer com ela.

    E essa é uma qualidade verdadeira, e não mera propaganda. Mas Kvaratskhelia, por sua vez, possui ferramentas técnicas excepcionais, e demonstrou na Liga dos Campeões sua capacidade de decidir os grandes jogos.

    A diferença é que Yamal tornou-se um símbolo do talento do futuro em um clube de alcance mundial, enquanto os melhores momentos recentes de Kvara estiveram ligados a uma grande conquista europeia que não foi acompanhada do mesmo nível de alarde.

  • 흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images

    A ironia na comparação entre Yamal e Kvara

    No fim das contas, não existe uma fórmula totalmente justa capaz de reduzir a Bola de Ouro a um único número ou a um único título. Kvaratskhelia tem um argumento europeu difícil de ignorar, e Yamal possui uma combinação rara de talento, conquistas e presença popular. E se o prêmio recompensa uma temporada inteira, tudo isso deve ser pesado com justiça, longe do deslumbramento com o nome do clube, a nacionalidade ou o tamanho do alarde.

    A ironia mais dolorosa é que Kvaratskhelia, depois de uma temporada excepcional, chegou aos dias que antecederam a cerimônia enfrentando uma lesão que pode afastá-lo por muito tempo, enquanto Yamal mantém sua ascensão em meio a holofotes que não se apagam. Mas a lesão de Kvara não aumenta seu saldo na votação, assim como a popularidade de Yamal não deveria ser um substituto para a avaliação de sua temporada.

    A Bola de Ouro não é um prêmio para o talento isolado, nem uma recompensa automática para o melhor jogador da Liga dos Campeões, nem um concurso popular para escolher o nome mais comentado. É uma tentativa de julgar uma temporada inteira, e o mais difícil nela é separar aquilo que o jogador realmente apresentou, aquilo que sentimos em relação a ele e aquilo que estamos acostumados a ver quando olhamos para sua camisa e seu nome.