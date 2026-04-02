À beira do colapso... Perdas históricas e a rebelião dos craques prenunciam o fracasso do projeto do Chelsea

Com o agravamento das crises dentro do Chelsea, o projeto liderado pelo americano Todd Boehly está à beira do colapso, após uma série de resultados negativos e a desorganização administrativa que abalou a estabilidade da equipe durante a atual temporada. O que era apresentado como um projeto de longo prazo começou a perder rapidamente suas características.

Os resultados desastrosos, com destaque para a dura eliminação europeia e as derrotas consecutivas, revelaram a fragilidade da estrutura técnica do time londrino, especialmente devido à dependência excessiva de jogadores jovens sem equilíbrio com a experiência, o que foi reconhecido por alguns jogadores do elenco.

A crise não é mais apenas técnica, mas se estendeu para dentro do vestiário, onde sinais de rebelião começaram a aparecer claramente, com o aumento das especulações sobre o desejo de mais de um craque de sair, sobretudo Enzo Fernández, que deu a entender a possibilidade de uma transferência para o Real Madrid, além de Marc Cucurella, que se mostrou aberto a deixar o clube, e Cole Palmer, que vive um momento de instabilidade técnica e psicológica.

Nesse cenário conturbado, aumentam as dúvidas sobre a capacidade da diretoria de salvar o projeto, especialmente com o aumento da tensão entre os jogadores e a queda da confiança na visão atual, o que coloca o Chelsea diante de uma encruzilhada decisiva que pode determinar o destino de todo o projeto nos próximos tempos.