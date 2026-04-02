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À beira do colapso... Perdas históricas e a rebelião dos craques prenunciam o fracasso do projeto do Chelsea

Chelsea x Port Vale
Chelsea
Port Vale
Copa da Inglaterra
Chelsea x Manchester City
Manchester City
Premier League
E. Fernandez
M. Cucurella
L. Rosenior
England
Argentina
Espanha

O Blues não consegue encontrar estabilidade em seu novo projeto... Qual é a solução?

Com o agravamento das crises dentro do Chelsea, o projeto liderado pelo americano Todd Boehly está à beira do colapso, após uma série de resultados negativos e a desorganização administrativa que abalou a estabilidade da equipe durante a atual temporada. O que era apresentado como um projeto de longo prazo começou a perder rapidamente suas características.

Os resultados desastrosos, com destaque para a dura eliminação europeia e as derrotas consecutivas, revelaram a fragilidade da estrutura técnica do time londrino, especialmente devido à dependência excessiva de jogadores jovens sem equilíbrio com a experiência, o que foi reconhecido por alguns jogadores do elenco.

A crise não é mais apenas técnica, mas se estendeu para dentro do vestiário, onde sinais de rebelião começaram a aparecer claramente, com o aumento das especulações sobre o desejo de mais de um craque de sair, sobretudo Enzo Fernández, que deu a entender a possibilidade de uma transferência para o Real Madrid, além de Marc Cucurella, que se mostrou aberto a deixar o clube, e Cole Palmer, que vive um momento de instabilidade técnica e psicológica.

Nesse cenário conturbado, aumentam as dúvidas sobre a capacidade da diretoria de salvar o projeto, especialmente com o aumento da tensão entre os jogadores e a queda da confiança na visão atual, o que coloca o Chelsea diante de uma encruzilhada decisiva que pode determinar o destino de todo o projeto nos próximos tempos.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Início do projeto

    O projeto de Todd Boehly no Chelsea começou em maio de 2022, após a aquisição do clube por sua aliança de investimentos “BlueCo” em uma transação recorde de cerca de 4,25 bilhões de libras esterlinas, encerrando assim a era do russo Roman Abramovich, que durou quase duas décadas.

    O início do projeto ocorreu em circunstâncias excepcionais, já que Abramovich foi forçado a vender o clube devido às sanções relacionadas à guerra na Ucrânia, o que colocou a nova administração diante de um duplo desafio: resgatar a estabilidade financeira do clube e, ao mesmo tempo, construir uma nova visão esportiva praticamente do zero.

    Desde o primeiro dia, Boilly e seus sócios anunciaram que o projeto seria de longo prazo, baseado em uma reestruturação abrangente, incluindo investimentos em infraestrutura, como a reforma do estádio “Stamford Bridge”, o fortalecimento da academia e a construção de um sistema esportivo moderno baseado em dados e planejamento estratégico

    Já o objetivo principal era a transição do modelo de “sucesso rápido” que caracterizou a era anterior para um modelo de investimento sustentável, baseado na contratação de jovens jogadores com contratos de longo prazo e na construção de um time para o futuro, além da criação de uma rede de vários clubes ao redor do mundo, o que se concretizou posteriormente na tentativa de formar um projeto multi-club após a aquisição do Strasbourg.

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  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Chelsea não consegue encontrar estabilidade

    Desde o início do projeto em 2022, a temporada 2022–2023 foi desastrosa em todos os níveis: a equipe começou com Thomas Tuchel, que foi demitido rapidamente, seguido por Graham Potter e, depois, por Frank Lampard, que assumiu interinamente, e terminou o campeonato fora das vagas europeias (12º lugar) e foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, o que, no início, refletiu mais do que tudo a confusão do projeto.

    Na temporada 2023–2024, Mauricio Pochettino assumiu o comando na tentativa de restaurar a estabilidade, e houve uma melhora relativa no desempenho, com a equipe terminando a temporada em uma posição intermediária (6ª), mas sem conseguir se classificar para a Liga dos Campeões, e a ausência de títulos importantes continuou, o que manteve as dúvidas sobre a viabilidade do projeto.

    A verdadeira virada ocorreu na temporada 2024–2025 com a contratação de Enzo Maresca, que conduziu o time a uma de suas melhores temporadas na era Bouley; terminando o campeonato em quarto lugar e se classificando para a Liga dos Campeões, conquistou o título da Liga Europeia, antes de também ser coroado campeão da Copa do Mundo de Clubes em 2025, após derrotar o Paris Saint-Germain, campeão europeu, na final, o que deu a impressão de que o projeto começava a dar frutos.

    Mas na atual temporada 2025–2026, tudo desmoronou novamente; a equipe começou a temporada com Maresca antes de sua demissão em janeiro de 2026, após uma série de resultados ruins, dando lugar a Liam Rossiniour, Em seguida, o time foi eliminado de forma humilhante nas oitavas de final da Liga dos Campeões após derrotas pesadas para o Paris Saint-Germain, e ocupa uma posição atrasada (sexta), com real dificuldade em alcançar os quatro primeiros.

    Entre uma coisa e outra, a sucessão contínua de trocas de treinadores — de Tuchel a Potter, Lampard, Pochettino, Maresca e, finalmente, Rossiniore — reflete a ausência de qualquer estabilidade técnica real, o que é considerada uma das principais razões para o declínio do projeto, apesar de todos os sucessos temporários alcançados em alguns períodos.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    A Revolta das Estrelas

    Em meio à grave crise que o Chelsea vem enfrentando, a situação não se limita mais apenas aos resultados, mas se estendeu para dentro do vestiário, onde as declarações de alguns astros começaram a refletir um clima de preocupação e insatisfação, abrindo abertamente as portas para a possibilidade de saídas nos próximos tempos.

    O início foi com o argentino Enzo Fernández, que gerou polêmica com declarações nas quais aludiu ao seu futuro, afirmando que “não sabe o que pode acontecer no futebol” e que está “aberto a todas as possibilidades”, e que definirá seu futuro após a Copa do Mundo, em uma declaração que muitos interpretaram como uma preparação para uma possível saída, especialmente diante do interesse de grandes clubes em contratá-lo, com destaque para o Real Madrid.

    Já o espanhol Marc Cucurella foi mais direto, expressando sua preocupação com a situação atual da equipe, indicando que o projeto “precisa ser revisto” e que os jogadores querem disputar títulos, o que foi considerado uma mensagem indireta à diretoria do clube, refletindo sua insatisfação com a situação e abrindo as portas para sua saída caso o declínio continue. Além disso, ele também deu a entender a possibilidade de retornar ao seu antigo clube, o Barcelona

    Quanto ao inglês Cole Palmer, embora não tenha feito declarações diretas pedindo sua saída, vários relatos da imprensa apontaram para um sentimento de frustração por parte dele devido à instabilidade do desempenho coletivo, e que ele está acompanhando a situação de perto antes de tomar sua decisão final, especialmente com o interesse de grandes clubes em contratá-lo.

    Essas declarações, sejam diretas ou indiretas, refletem claramente o nível de tensão dentro da equipe e confirmam que o projeto de Bouley não enfrenta mais apenas uma crise de resultados, mas o risco de perder seus principais jogadores, o que pode acelerar o colapso do projeto se não for corrigido rapidamente.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Perdas históricas

    Em um desenvolvimento preocupante que reflete a gravidade da crise, o Chelsea anunciou em comunicado oficial divulgado ontem ter registrado prejuízos históricos de 262,4 milhões de libras esterlinas (cerca de 350 milhões de dólares) durante o exercício financeiro de 2024–2025, os maiores da história da Premier League.

    O clube esclareceu em seu comunicado que essas perdas ocorreram apesar de ter alcançado receitas de 490,9 milhões de libras esterlinas, uma das maiores receitas da história do clube.

    O comunicado apontou explicitamente a causa dessas perdas, afirmando: “Os custos operacionais aumentaram significativamente, impulsionados principalmente pelo aumento das despesas relacionadas aos dias de jogos, em consequência do retorno à participação em competições europeias”, em uma clara referência ao aumento das despesas em relação às receitas.

    O clube também confirmou que esses resultados vêm após uma temporada anterior em que foram obtidos lucros de 128,4 milhões de libras esterlinas, o que destaca a magnitude do grande recuo financeiro em apenas um ano, apesar de ter aproveitado as receitas da participação e da conquista da Copa do Mundo de Clubes.

    Apesar da magnitude das perdas, o comunicado enfatizou que o clube continua comprometido com as regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League, que permitem perdas de até 105 milhões de libras esterlinas ao longo de três anos, com exceção de alguns itens, como investimento em infraestrutura e desenvolvimento de jovens jogadores.

    Leia também: Chelsea sofre o maior prejuízo financeiro da história da Premier League


  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qual é a solução?

    Nesse cenário conturbado, a primeira medida para salvar o projeto do Chelsea parece ser definir claramente a questão da liderança técnica, contratando um técnico de primeira linha com experiência na gestão de grandes equipes e no manejo da pressão, em vez de continuar em um ciclo de experimentações.

    Embora relatos indiquem que a diretoria pretende manter Rosini até o final da próxima temporada, independentemente dos resultados, a realidade impõe a necessidade de uma reavaliação caso o declínio persista, pois o projeto simplesmente precisa de uma personalidade forte, capaz de impor uma identidade clara.

    A questão das contratações não é menos importante, já que a experiência mostrou que a dependência quase total de jogadores jovens não alcançou o equilíbrio necessário dentro da equipe, apesar de contar com elementos de destaque como Enzo Fernández, Cole Palmer e Moisés Caicedo. mas a equipe precisa de contratações de qualidade de jogadores experientes, capazes de assumir a responsabilidade em momentos difíceis e liderar o grupo dentro e fora de campo.

    Além disso, salvar o projeto exige uma verdadeira reestruturação técnica, começando pela redução do número de contratações aleatórias e pelo foco em necessidades específicas, com a construção de uma espinha dorsal clara para a equipe, em vez da rotação constante que tirou a estabilidade do time; além disso, a presença de uma combinação equilibrada entre juventude e experiência será um fator decisivo para recuperar a competitividade.

    No fim das contas, o projeto de Todd Boehly ainda pode ser salvo, mas precisa de decisões ousadas e rápidas, pois continuar com a mesma abordagem pode levar não apenas a um declínio nos resultados, mas também à perda da identidade de um clube que já foi um dos mais estáveis e bem-sucedidos da Europa.

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