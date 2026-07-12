À beira do abismo... Será que a Argentina continuará se salvando graças a um herói?

A seleção argentina, comandada pelo técnico Lionel Scaloni, continuou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, após superar a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, chegando às semifinais pela terceira vez consecutiva na competição.

No entanto, apesar da classificação, o atual campeão deixou muitas dúvidas sobre seu desempenho, já que pareceu estar longe da forma com que impôs seu domínio na Copa do Mundo do Catar.

Mais uma vez, a Argentina provou ter a personalidade de campeã e uma capacidade excepcional de se manter de pé nas circunstâncias mais difíceis; no entanto, o cansaço físico e a queda no desempenho coletivo levantam dúvidas antes do esperado confronto contra a Inglaterra.