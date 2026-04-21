A baronesa Karren Brady deixa o cargo de vice-presidente do West Ham após 16 anos, enquanto a estrela do programa “The Apprentice” divulga uma declaração emocionante

A saída de Brady marca o fim de uma longa relação profissional com o copresidente David Sullivan, que se estendeu por quase quatro décadas. Desde que ingressou no West Ham em 2010, ao lado de Sullivan e do falecido David Gold, Brady tem sido uma figura fundamental na história recente do clube, tendo liderado, em particular, a complexa transição do Boleyn Ground para o London Stadium em 2016.

“Foi um privilégio trabalhar ao lado da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, da equipe e dos torcedores do West Ham United”, disse ela no site oficial do clube. “Juntos, alcançamos marcos notáveis, mas o destaque para mim sempre será levantar o troféu da UEFA Europa Conference League — um momento que ficará comigo para sempre. Sou profundamente grata pelas relações, desafios e oportunidades que moldaram minha trajetória no clube.”