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A baronesa Karren Brady deixa o cargo de vice-presidente do West Ham após 16 anos, enquanto a estrela do programa “The Apprentice” divulga uma declaração emocionante
Brady encerra sua lendária passagem pelo East London
A saída de Brady marca o fim de uma longa relação profissional com o copresidente David Sullivan, que se estendeu por quase quatro décadas. Desde que ingressou no West Ham em 2010, ao lado de Sullivan e do falecido David Gold, Brady tem sido uma figura fundamental na história recente do clube, tendo liderado, em particular, a complexa transição do Boleyn Ground para o London Stadium em 2016.
“Foi um privilégio trabalhar ao lado da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, da equipe e dos torcedores do West Ham United”, disse ela no site oficial do clube. “Juntos, alcançamos marcos notáveis, mas o destaque para mim sempre será levantar o troféu da UEFA Europa Conference League — um momento que ficará comigo para sempre. Sou profundamente grata pelas relações, desafios e oportunidades que moldaram minha trajetória no clube.”
- AFP
A diretoria enfrenta uma série de altos e baixos recentes
Embora o sucesso europeu de 2023 em Praga continue sendo um ponto alto, a última temporada de Brady foi marcada por dificuldades financeiras e problemas em campo. Em fevereiro, o clube registrou um prejuízo antes dos impostos de 104,2 milhões de libras, e os protestos dos torcedores têm ocasionalmente visado a diretoria, enquanto a equipe de Nuno Espírito Santo luta contra o rebaixamento da primeira divisão.
Apesar desses obstáculos recentes, seu impacto comercial continua inegável. Brady foi a principal negociadora na garantia do contrato de locação do London Stadium, com capacidade para 62.500 pessoas, o que permitiu ao West Ham construir uma base de assinantes de ingressos para a temporada superior a 50.000 torcedores. Ela também desempenhou um papel fundamental em marcos importantes do clube, incluindo a transferência recorde britânica de Declan Rice para o Arsenal.
Homenagens chegam da diretoria do West Ham
Sullivan, que nomeou Brady como diretora-geral do Birmingham City pela primeira vez em 1993, quando ela tinha apenas 23 anos, prestou homenagem à sua contribuição. Sullivan declarou: “Karren tem sido uma líder excepcional e uma figura fundamental no desenvolvimento do clube ao longo dos anos. Desejamos a ela todo o sucesso em seus futuros empreendimentos e agradecemos por sua contribuição extraordinária nos últimos 16 anos.”
O copresidente Daniel Kretinsky também reforçou a importância de seu trabalho nos bastidores, particularmente no que diz respeito ao estádio e às grandes transferências. Kretinsky disse: “Quero agradecer a Karren muito sinceramente por nossa colaboração desde 2021 e por todo o trabalho que ela realizou no passado pelo clube. Sua contribuição para o crescimento do West Ham United, como o contrato de longo prazo para o London Stadium, a transição de acionistas e a transferência recorde britânica de Declan Rice, foi absolutamente essencial e nem sempre totalmente valorizada. Karren também é muito apreciada na comunidade de lideranças da Premier League e foi uma excelente representante do nosso clube lá. Desejo a ela muita sorte em todas as atividades futuras.”
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Preparando-se para os desafios futuros
Ao se preparar para se afastar das operações cotidianas de um clube da Premier League, Brady ressaltou que seu amor pelo esporte não desaparecerá com sua saída. Ela afirma que sua paixão pelo futebol e seu compromisso em apoiar a próxima geração de líderes permanecem inalterados, mesmo com o encerramento deste capítulo. Sua saída marca uma mudança significativa na estrutura da diretoria do West Ham, que busca trilhar uma nova era sem uma das executivas mais proeminentes do futebol.