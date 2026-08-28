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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

A aposta de Postecoglou e o vice-artilheiro: 5 talentos que merecem ser vistos na segunda rodada da Liga da Elite

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Al Ahli U21 x Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
A. Postecoglou
S. Haqawi
Arábia Saudita
Austrália

Novas jovens estrelas que devem brilhar na liga saudita sub-21

A torcida do futebol saudita terá um encontro marcado com a observação de novos talentos, com o início da segunda rodada das disputas da atual temporada 2026-2027, no campeonato da Joy Elite League (o Campeonato Saudita Sub-21).

As partidas da segunda rodada da Joy Elite League serão realizadas no domingo e na segunda-feira, dias 30 e 31 de agosto deste ano, com o adiamento do jogo entre o Al-Hazm, atual campeão, e o Al-Watan, recém-promovido, para janeiro do ano que vem.

  • سعد حقوي لاعب فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account

    A aposta de Postecoglou

    A rodada marcará a primeira aparição do Al-Nassr na atual temporada, quando o clube receber o Al-Jabalain na capital saudita, Riade, depois de sua primeira partida contra o Al-Watan ter sido adiada para o próximo dia 18 de dezembro.

    A estreia do Al-Nassr na Liga Joy de Elite significará o retorno para assistir a alguns craques que brilharam na temporada passada, a ponto de se aproximarem bastante do time principal, com destaque para Saad Haqawi.

    Haqawi teve uma atuação destacada com a equipe sub-21 do Al-Nassr na temporada passada da Liga Joy de Elite, mas não era o principal craque do time, diante da presença de alguns nomes fortes, como Abdulmalik Al-Jaber e Haidar Abdulkarim.

    E com a saída dessa dupla da lista do "Al-Alami" na nova temporada do Campeonato Saudita Sub-21, Haqawi passou a ter um papel maior, sobretudo diante do papel que passou a desempenhar com o time principal.

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    Haqawi foi um dos jogadores escolhidos pelo técnico australiano Ange Postecoglou para integrar a delegação do time principal do Al-Nassr no estágio de pré-temporada em Portugal antes do início da nova temporada, e participou de algumas partidas.

    E com o início da temporada, o jogador de 20 anos passou a ser presença constante na lista do Al-Nassr nas três partidas que disputou pela Roshn Saudi League, apesar de não ter entrado em campo, e também atuou como reserva na partida contra o Al-Diriyah pela Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

    Parece claro que Postecoglou aposta em recuperar o brilho do talento de Haqawi, depois de este ter chamado a atenção pela primeira vez sob o comando do técnico italiano Stefano Pioli na temporada 2024-2025, quando participou de 5 partidas e deu uma assistência para o craque português Cristiano Ronaldo.

    Caberá a Haqawi aproveitar essa confiança, não apenas com o time principal, mas também sendo o principal craque da equipe sub-21 na Liga Joy de Elite, começando pela partida contra o Al-Jabalain.

    • Publicidade
  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Assem Mohamed

    E um talento como o de Haqawi não pode surgir e brilhar sem um atacante capaz de transformar em gols as chances claras que ele cria, e é justamente isso que Assem Mohamed vai garantir.

    Assem foi o artilheiro do Al-Nassr na última temporada da Liga de Elite Sub-17, aproveitando a magia dos jogadores habilidosos ao seu redor, e conseguindo marcar 10 gols ao longo da temporada.

    É verdade que jogadores do calibre de Haidar Abdulkarim e Abdulmalek Al-Jaber tiveram seus nomes retirados da lista, o que pode afetá-lo, mas a equipe possui outros talentos que podem lhe fornecer chances perigosas, a exemplo do próprio Saad Haqawi, bem como de Abdulrahman Sofiani.

    Caberá a Assem Mohamed manter seu brilho ofensivo pela segunda temporada consecutiva, na esperança de atrair os olhares de Postecoglou e de se juntar ao elenco do time principal, que precisa de mais um atacante ao lado de Cristiano Ronaldo, Abdullah Al-Hamdan e Mohamed Maran.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    E por falar em artilheiros, o início dessa mesma rodada apresentará uma oportunidade de ouro para Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, para inaugurar sua conta de gols na nova temporada da Liga Joy de Elite, depois de não ter conseguido fazê-lo na primeira rodada.

    O Al-Ittihad iniciou a nova temporada da liga saudita sub-21 com um empate sem gols diante do Damac, o único empate da competição até agora, já que Al-Ghamdi não conseguiu balançar as redes.

    Contudo, a missão pode parecer mais fácil desta vez, especialmente porque o Al-Ittihad enfrentará o Al-Tadhamon, recém-promovido à Liga Joy de Elite, que sofreu a pior derrota da história da competição, diante do Al-Ettifaq por 10 a 1 na primeira rodada.

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    A derrota histórica do Al-Tadhamon colocou Mohammed Al-Issa, atacante do Al-Ettifaq, na liderança dos artilheiros da Liga Joy de Elite após a primeira rodada, depois de marcar 4 gols, algo que Al-Ghamdi tentará repetir e aproveitar.

    A missão de Al-Ghamdi não parece fácil apenas por causa da situação do adversário, mas também por causa de seu grande destaque na temporada passada, quando havia marcado 14 gols, sendo 4 deles em 4 partidas nas fases eliminatórias, o que reflete suas altas capacidades.

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  • En Nas

    Al Ghamdi não foi o único jogador decisivo nas fases eliminatórias, sendo superado pelo cabo-verdiano Jefferson Ramos, conhecido como "In Ras", atacante do Al Fateh, que marcou 6 gols nessas fases.

    Os seis gols de In Ras levaram o Al Fateh à final, a única fase em que o jogador africano não marcou, fase em que sua equipe perdeu para o Al Hazem pelo placar de 1 a 3.

    In Ras manteve seu brilho no início da nova temporada, marcando 3 gols na goleada que o Al Fateh aplicou sobre o Al Ansar por 6 a 0 na primeira rodada.

    Esse hat-trick colocou o atacante cabo-verdiano na segunda posição na lista de artilheiros da liga profissional de elite após o fim da primeira rodada, com apenas um gol de diferença atrás de Mohammed Al Issa, atacante do Al Ettifaq.

    In Ras busca dar continuidade a esse brilho, que não parou desde a temporada passada, quando sua equipe enfrentar um teste difícil contra o Al Ahli, no estádio deste último, em Jidá.

  • Ziad Aba

    O teste não será difícil apenas para o Al-Fateh, mas também para En-Nesyri, que estará num confronto individual com aquele que divide com ele a vice-artilharia do Campeonato Saudita sub-21, o ponta do Al-Ahli, Ziad Aba.

    Aba marcou um hat-trick que conduziu o Al-Ahli à vitória sobre o Al-Feiha pelo placar de 3 a 1, dividindo assim a vice-artilharia com En-Nesyri, a um gol de distância de Mohammed Al-Aisa, astro do Al-Ettifaq.

    Aba tornou-se a maior esperança para a torcida do Al-Ahli na nova temporada após uma estreia marcante, com os torcedores contando com ele para evitar a repetição da temporada passada, na qual o time terminou na décima quinta colocação.

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    É verdade que o brasileiro Ricardo Matias conseguiu se destacar bem durante a segunda metade da temporada passada e marcou vários gols importantes, mas a presença de Ziad Aba, como um talento saudita, será mais benéfica para o Al-Ahli e para a Arábia Saudita no futuro.

    Contudo, a missão do jovem ponta saudita de manter seu brilho não será fácil, especialmente porque o Al-Fateh é uma das 6 equipes que não sofreram gols na primeira rodada da Liga Joui de Elite, o que comprova sua força defensiva.