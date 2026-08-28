A rodada marcará a primeira aparição do Al-Nassr na atual temporada, quando o clube receber o Al-Jabalain na capital saudita, Riade, depois de sua primeira partida contra o Al-Watan ter sido adiada para o próximo dia 18 de dezembro.

A estreia do Al-Nassr na Liga Joy de Elite significará o retorno para assistir a alguns craques que brilharam na temporada passada, a ponto de se aproximarem bastante do time principal, com destaque para Saad Haqawi.

Haqawi teve uma atuação destacada com a equipe sub-21 do Al-Nassr na temporada passada da Liga Joy de Elite, mas não era o principal craque do time, diante da presença de alguns nomes fortes, como Abdulmalik Al-Jaber e Haidar Abdulkarim.

E com a saída dessa dupla da lista do "Al-Alami" na nova temporada do Campeonato Saudita Sub-21, Haqawi passou a ter um papel maior, sobretudo diante do papel que passou a desempenhar com o time principal.

Haqawi foi um dos jogadores escolhidos pelo técnico australiano Ange Postecoglou para integrar a delegação do time principal do Al-Nassr no estágio de pré-temporada em Portugal antes do início da nova temporada, e participou de algumas partidas.

E com o início da temporada, o jogador de 20 anos passou a ser presença constante na lista do Al-Nassr nas três partidas que disputou pela Roshn Saudi League, apesar de não ter entrado em campo, e também atuou como reserva na partida contra o Al-Diriyah pela Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

Parece claro que Postecoglou aposta em recuperar o brilho do talento de Haqawi, depois de este ter chamado a atenção pela primeira vez sob o comando do técnico italiano Stefano Pioli na temporada 2024-2025, quando participou de 5 partidas e deu uma assistência para o craque português Cristiano Ronaldo.

Caberá a Haqawi aproveitar essa confiança, não apenas com o time principal, mas também sendo o principal craque da equipe sub-21 na Liga Joy de Elite, começando pela partida contra o Al-Jabalain.