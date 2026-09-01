A empresa "Kingdom Holding" concluiu, nesta terça-feira, sua aquisição de 70% das ações da empresa do clube Al-Hilal junto ao Fundo de Investimento Público, após o cumprimento de todas as condições legais e internas da transação e o pagamento integral do valor financeiro, que totaliza 840 milhões de riais.
O Al-Hilal anunciou a "conclusão da aquisição de 70% do clube pela Kingdom Holding" em comunicado oficial.
Por sua vez, a empresa "Kingdom Holding" afirmou, em divulgação publicada no site "Tadawul Saudita", que a transação foi finalizada em 1º de setembro de 2026, após a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias e das declarações de não objeção, além da conclusão dos requisitos internos previstos no acordo de compra e venda de ações.
Com isso, a "Kingdom Holding", cujo conselho de administração é presidido pelo príncipe Al-Walid bin Talal, passa a ser detentora da participação majoritária na empresa do clube Al-Hilal, enquanto o Fundo de Investimento Público mantém a participação restante, de 30%.