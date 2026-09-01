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840 milhões de riais: a grande contratação do Al-Hilal é concluída oficialmente

Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O líder entra em um novo capítulo na história do esporte saudita

A empresa "Kingdom Holding" concluiu, nesta terça-feira, sua aquisição de 70% das ações da empresa do clube Al-Hilal junto ao Fundo de Investimento Público, após o cumprimento de todas as condições legais e internas da transação e o pagamento integral do valor financeiro, que totaliza 840 milhões de riais.

O Al-Hilal anunciou a "conclusão da aquisição de 70% do clube pela Kingdom Holding" em comunicado oficial.

Por sua vez, a empresa "Kingdom Holding" afirmou, em divulgação publicada no site "Tadawul Saudita", que a transação foi finalizada em 1º de setembro de 2026, após a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias e das declarações de não objeção, além da conclusão dos requisitos internos previstos no acordo de compra e venda de ações.

Com isso, a "Kingdom Holding", cujo conselho de administração é presidido pelo príncipe Al-Walid bin Talal, passa a ser detentora da participação majoritária na empresa do clube Al-Hilal, enquanto o Fundo de Investimento Público mantém a participação restante, de 30%.

  • Avaliação do patrimônio líquido

    O acordo foi construído sobre uma avaliação do patrimônio líquido da empresa do Al-Hilal em 1,2 bilhão de riais, uma avaliação que representa 100 por cento do total do patrimônio líquido da empresa. Com base nisso, o valor financeiro da participação adquirida pela "Kingdom Holding", correspondente a 70 por cento, atingiu 840 milhões de riais.

    A "Kingdom Holding" confirmou que o valor financeiro não mudou em relação ao anunciado anteriormente, e que os desenvolvimentos recentes não resultaram em nenhum custo novo associado ao acordo.

    A empresa havia assinado com o Fundo de Investimento Público um acordo de compra e venda de ações em 16 de abril de 2026, antes de concluir os procedimentos de fechamento após cerca de quatro meses e meio.

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    • Publicidade

  • O início da história: oportunidades promissoras e a criação de valor sustentável

    No momento do anúncio do acordo de compra e venda, o valor total da empresa do clube Al Hilal foi estimado em cerca de 1,4 bilhão de riais, enquanto a avaliação do patrimônio líquido, na qual se baseou o valor da transação, chegou a 1,2 bilhão de riais.

    Há uma distinção entre os dois termos: o valor da empresa representa o valor da companhia no nível da atividade, enquanto o patrimônio líquido representa o valor específico dos acionistas, a partir do qual foi calculado o valor da participação de 70%, no montante de 840 milhões de riais.

    O Fundo de Investimentos Públicos havia se tornado o principal acionista da empresa do clube Al Hilal desde julho de 2023, dentro do projeto de investimento e privatização dos clubes esportivos, que incluiu também os clubes Al Ittihad, Al Ahli e Al Nassr. 

    O Fundo afirmou, no anúncio do acordo, que a transação está alinhada com sua estratégia de maximizar os retornos e reciclar o capital na economia local, apoiar o desenvolvimento sustentável e diversificar a economia, além de contribuir para a criação de oportunidades transformadoras dentro do setor esportivo e impulsionar seu crescimento.

    Acrescentou que a aquisição pela "Kingdom Holding" reflete sua capacidade de identificar oportunidades promissoras e criar valor sustentável para os acionistas e a economia nacional, além de estar em consonância com sua orientação de diversificar seus investimentos nos setores vitais de impacto econômico e social.

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  • Objetivos ambiciosos: um novo capítulo no Al-Hilal

    Nos termos do acordo, a "Kingdom Holding" passa a apoiar a empresa do clube Al-Hilal no fortalecimento de seu desempenho comercial, na ampliação de suas parcerias internacionais e na continuidade do desenvolvimento da infraestrutura esportiva conforme padrões internacionais.

    O príncipe Al-Waleed bin Talal, presidente do conselho de administração da "Kingdom Holding", declarou, logo após o anúncio do acordo em abril passado, que o Al-Hilal é "um símbolo nacional e uma fonte de orgulho e satisfação", considerando que a aquisição reflete a confiança da empresa no papel do esporte como força de desenvolvimento para a economia e a sociedade.

    Por sua vez, Yazid bin Abdul Rahman Al-Humaid, chefe da administração geral de investimentos no Oriente Médio e Norte da África do Fundo de Investimento Público, afirmou que o fundo se orgulha de contribuir para a transformação do setor esportivo, aumentar sua atratividade para investidores e construir resultados sustentáveis que abrangem jogadores, torcedores e a comunidade local.

    Al-Humaid acrescentou que o fundo estabeleceu metas ambiciosas para o futuro dos clubes e buscou capacitá-los a alcançar o sucesso nos níveis esportivo e comercial, além de reforçar a sustentabilidade financeira a longo prazo.

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