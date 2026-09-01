No momento do anúncio do acordo de compra e venda, o valor total da empresa do clube Al Hilal foi estimado em cerca de 1,4 bilhão de riais, enquanto a avaliação do patrimônio líquido, na qual se baseou o valor da transação, chegou a 1,2 bilhão de riais.

Há uma distinção entre os dois termos: o valor da empresa representa o valor da companhia no nível da atividade, enquanto o patrimônio líquido representa o valor específico dos acionistas, a partir do qual foi calculado o valor da participação de 70%, no montante de 840 milhões de riais.

O Fundo de Investimentos Públicos havia se tornado o principal acionista da empresa do clube Al Hilal desde julho de 2023, dentro do projeto de investimento e privatização dos clubes esportivos, que incluiu também os clubes Al Ittihad, Al Ahli e Al Nassr.

O Fundo afirmou, no anúncio do acordo, que a transação está alinhada com sua estratégia de maximizar os retornos e reciclar o capital na economia local, apoiar o desenvolvimento sustentável e diversificar a economia, além de contribuir para a criação de oportunidades transformadoras dentro do setor esportivo e impulsionar seu crescimento.

Acrescentou que a aquisição pela "Kingdom Holding" reflete sua capacidade de identificar oportunidades promissoras e criar valor sustentável para os acionistas e a economia nacional, além de estar em consonância com sua orientação de diversificar seus investimentos nos setores vitais de impacto econômico e social.

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