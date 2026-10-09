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62 anos de rivalidade: um novo capítulo que pode reacender a disputa entre Al-Hilal e Al-Ittihad

Especiais e Opinião
Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Disputa acirrada

A torcida do futebol saudita se prepara para acompanhar um novo capítulo de uma das mais tradicionais histórias de rivalidade da história do campeonato nacional, quando Al-Hilal e Al-Ittihad se enfrentarem na noite de sábado, 10 de outubro, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

E o confronto não parece ser apenas mais um clássico entre dois gigantes, mas uma oportunidade de reviver uma velha disputa que colocou as duas equipes frente a frente pelo título em 12 temporadas diferentes, em meio a indícios que levam a crer que a história pode escrever um novo enredo nesta temporada.

A história começou em 1964, quando o Al-Ittihad superou o Al-Hilal na corrida pelo título conforme o sistema no qual as competições eram disputadas na época, antes de o Al-Hilal responder rapidamente na edição seguinte e conquistar o campeonato à custa do rival.

E, desde aquele início, sucederam-se os momentos em que ambos se encontraram em disputa direta pelos títulos, transformando a rivalidade entre eles em um dos confrontos históricos mais marcantes do futebol saudita.

No sistema de pontos corridos, a rivalidade se renovou na temporada 1985-1986, quando o Al-Hilal garantiu o título diante do Al-Ittihad, antes de este último voltar ao primeiro plano na temporada 1996-1997 e conquistar a Copa da Liga do Servidor das Duas Sagradas Mesquitas à custa de seu rival. Mas o "Zaeem" não esperou muito para responder, arrebatando o título do "Ameed" na temporada 2001-2002, confirmando que a supremacia nesses confrontos continuou se alternando entre os dois lados ao longo de diferentes gerações.

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    Momentos inesquecíveis na rivalidade entre Al-Hilal e Al-Ittihad

    Os anos seguintes testemunharam um dos períodos de rivalidade mais emocionantes entre os dois clubes. Na temporada 2006-2007, o Al-Ittihad conquistou o título às custas do Al-Hilal, antes que este último retomasse a vantagem na temporada 2007-2008.

    E com a entrada da liga profissional em sua nova fase na temporada 2008-2009, o Al-Ittihad voltou a decidir o campeonato diante do Al-Hilal, em mais um capítulo de uma disputa que nunca conheceu uma estabilidade duradoura de um só lado.

    A resposta do Al-Hilal veio nas duas temporadas seguintes, após o clube conquistar o título da liga nas temporadas 2009-2010 e 2010-2011, em um período que testemunhou uma forte disputa entre os dois polos.

    Em seguida, o Al-Hilal voltou a decidir o título na temporada 2021-2022, após disputa direta com o Al-Ittihad, antes de chegar o episódio mais recente na temporada 2024-2025, quando o Al-Ittihad, comandado por Karim Benzema, conquistou o título da liga às custas do Al-Hilal, acrescentando um novo capítulo a essa longa história.


  • O clássico de sábado marcará o início de um novo capítulo?

    Hoje, as circunstâncias parecem propícias para o retorno da rivalidade entre as duas equipes ao primeiro plano mais uma vez, depois que o Al-Hilal se impôs na liderança da classificação da Roshn League com 18 pontos, enquanto o Al-Ittihad o persegue com 17 pontos, antes do confronto direto entre eles na oitava rodada. Isso confere ao clássico uma importância redobrada, pois seu resultado pode virar a classificação do topo e dar a uma das equipes um impulso precoce na disputa pelo título.

    O Al-Hilal tem a chance de ampliar a diferença para quatro pontos e enviar uma forte mensagem aos seus concorrentes de que é o favorito mais destacado para manter a liderança, enquanto o Al-Ittihad entra na partida com o olhar voltado para tomar o topo e provar que seu último título não foi apenas uma passagem efêmera, e que é capaz de repetir o cenário diante de seu rival tradicional.

    Leia também: Clássico expôs o que estava oculto: chegou a hora da queda de Inzaghi?

    E entre a ambição do Al-Hilal de confirmar sua superioridade e o desejo do Al-Ittihad de virar a equação, as atenções se voltam para um confronto que pode carregar mais do que apenas três pontos.

    E após 62 anos de capítulos recíprocos, permanece a pergunta mais importante: a temporada atual reavivará a disputa histórica entre Al-Hilal e Al-Ittihad pelo título do campeonato, ou um deles conseguirá se distanciar precocemente do outro? A resposta não será definida por completo em 90 minutos, mas o clássico de sábado pode dar à torcida o primeiro sinal claro de se um novo capítulo da disputa pelo ouro já começou de fato.

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