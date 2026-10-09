A torcida do futebol saudita se prepara para acompanhar um novo capítulo de uma das mais tradicionais histórias de rivalidade da história do campeonato nacional, quando Al-Hilal e Al-Ittihad se enfrentarem na noite de sábado, 10 de outubro, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

E o confronto não parece ser apenas mais um clássico entre dois gigantes, mas uma oportunidade de reviver uma velha disputa que colocou as duas equipes frente a frente pelo título em 12 temporadas diferentes, em meio a indícios que levam a crer que a história pode escrever um novo enredo nesta temporada.

A história começou em 1964, quando o Al-Ittihad superou o Al-Hilal na corrida pelo título conforme o sistema no qual as competições eram disputadas na época, antes de o Al-Hilal responder rapidamente na edição seguinte e conquistar o campeonato à custa do rival.

E, desde aquele início, sucederam-se os momentos em que ambos se encontraram em disputa direta pelos títulos, transformando a rivalidade entre eles em um dos confrontos históricos mais marcantes do futebol saudita.

No sistema de pontos corridos, a rivalidade se renovou na temporada 1985-1986, quando o Al-Hilal garantiu o título diante do Al-Ittihad, antes de este último voltar ao primeiro plano na temporada 1996-1997 e conquistar a Copa da Liga do Servidor das Duas Sagradas Mesquitas à custa de seu rival. Mas o "Zaeem" não esperou muito para responder, arrebatando o título do "Ameed" na temporada 2001-2002, confirmando que a supremacia nesses confrontos continuou se alternando entre os dois lados ao longo de diferentes gerações.

Leia também: um clássico que escancarou o que estava oculto. Chegou a hora da queda de Inzaghi?



