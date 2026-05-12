Os 26 jogadores da Suécia convocados para a Copa do Mundo 2026

A Suécia anunciou nesta terça-feira sua lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Graham Potter, a seleção sueca chega ao Mundial em alta após confirmar vaga na repescagem europeia ao superar a Polônia.
Tradicional no cenário internacional, a Suécia disputará sua 13ª Copa do Mundo e tenta voltar a fazer campanha marcante após anos longe do protagonismo entre as grandes seleções europeias. O melhor resultado da história segue sendo o vice-campeonato conquistado em casa, em 1958, além de outras quatro semifinais ao longo de sua trajetória.
A convocação manteve a base da equipe que garantiu classificação e trouxe os principais nomes da nova geração sueca. O setor ofensivo aparece como grande esperança da equipe, liderado por Victor Gyökeres, do Arsenal, Alexander Isak, do Liverpool, e Anthony Elanga, destaque do Newcastle.
Os suecos estrearão no Mundial contra a Tunísia. A equipe ainda terá pela frente Holanda e Japão na fase de grupos.
a lista final com os 26 convocados da Suécia para a Copa do Mundo de 2026.