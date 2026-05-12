Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Luis Felipe Gonçalves

Os 26 jogadores da Suécia convocados para a Copa do Mundo 2026

Seleção comandada por Graham Potter divulgou sua lista final para o Mundial na América do Norte

A Suécia anunciou nesta terça-feira sua lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Graham Potter, a seleção sueca chega ao Mundial em alta após confirmar vaga na repescagem europeia ao superar a Polônia.

Tradicional no cenário internacional, a Suécia disputará sua 13ª Copa do Mundo e tenta voltar a fazer campanha marcante após anos longe do protagonismo entre as grandes seleções europeias. O melhor resultado da história segue sendo o vice-campeonato conquistado em casa, em 1958, além de outras quatro semifinais ao longo de sua trajetória.

A convocação manteve a base da equipe que garantiu classificação e trouxe os principais nomes da nova geração sueca. O setor ofensivo aparece como grande esperança da equipe, liderado por Victor Gyökeres, do Arsenal, Alexander Isak, do Liverpool, e Anthony Elanga, destaque do Newcastle.

Os suecos estrearão no Mundial contra a Tunísia. A equipe ainda terá pela frente Holanda e Japão na fase de grupos.

Abaixo, a GOAL te mostra a lista final com os 26 convocados da Suécia para a Copa do Mundo de 2026.

    Goleiros

    Viktor Johansson — Stoke City (EFL Championship, Inglaterra)

    Kristoffer Nordfeldt — AIK (Allsvenskan, Suécia)

    Jacob Widell Zetterström — Derby County (EFL Championship, Inglaterra)

    Defensores

    Victor Nilsson Lindelöf — Aston Villa (Premier League, Inglaterra)
    Hjalmar Ekdal — Burnley (Premier League, Inglaterra)
    Gabriel Gudmundsson — Leeds United (Premier League, Inglaterra)
    Isak Hien — Atalanta (Serie A, Itália)
    Emil Holm — Juventus (Serie A, Itália)
    Gustaf Lagerbielke — Braga (Primeira Liga, Portugal)
    Eric Smith — St. Pauli (Bundesliga, Alemanha)
    Carl Starfelt — Celta de Vigo (LaLiga, Espanha)
    Elliot Stroud — Mjällby (Allsvenskan, Suécia)
    Daniel Svensson — Borussia Dortmund (Bundesliga, Alemanha)

    Meio-campistas

    Lucas Bergvall — Tottenham (Premier League, Inglaterra)
    Yasin Ayari — Brighton (Premier League, Inglaterra)
    Jesper Karlström — Udinese (Serie A, Itália)
    Benjamin Nygren — Celtic (Premiership, Escócia)
    Mattias Svanberg — Wolfsburg (Bundesliga, Alemanha)
    Besfort Zeneli — Union Saint-Gilloise (Pro League, Bélgica)

    Atacantes

    Viktor Gyökeres — Arsenal (Premier League, Inglaterra)
    Alexander Isak — Liverpool (Premier League, Inglaterra)
    Anthony Elanga — Newcastle United (Premier League, Inglaterra)
    Taha Ali — Malmö (Allsvenskan, Suécia)
    Alexander Bernhardsson — Holstein Kiel (2. Bundesliga, Alemanha)
    Gustaf Nilsson — Club Brugge (Pro League, Bélgica)
    Ken Sema — Pafos (Protáthlima A, Chipre)


