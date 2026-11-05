Após mais de duas décadas de dedicação com a camisa da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo anunciou o fim de sua jornada internacional, pondo um ponto final em uma trajetória excepcional que se estendeu desde 2003 e testemunhou muitos momentos que permanecerão gravados na memória do futebol.

A jornada do dono da camisa número 7 não foi apenas recordes e gols decisivos, mas sim a história de um capitão que carregou os sonhos de seu país e viveu com ela as alegrias das conquistas e as dores das eliminações nos grandes torneios.

Ronaldo conseguiu liderar Portugal à conquista da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes, em 2019 e 2025, além de se tornar o maior artilheiro da história das seleções nacionais, com 146 gols, e o recordista em número de participações internacionais, com 234 partidas.

E entre as lágrimas da final da Euro de 2004 e a vitória histórica na França 12 anos depois, chegando à sua crise mais recente com o treinador Jorge Jesus, a trajetória internacional de Ronaldo passou por dez etapas que resumem a jornada de uma lenda que não conheceu um caminho reto rumo à glória.