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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
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23 anos de glórias e quedas: 10 momentos que forjaram a lenda internacional de Cristiano Ronaldo

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Após mais de duas décadas de dedicação com a camisa da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo anunciou o fim de sua jornada internacional, pondo um ponto final em uma trajetória excepcional que se estendeu desde 2003 e testemunhou muitos momentos que permanecerão gravados na memória do futebol.

A jornada do dono da camisa número 7 não foi apenas recordes e gols decisivos, mas sim a história de um capitão que carregou os sonhos de seu país e viveu com ela as alegrias das conquistas e as dores das eliminações nos grandes torneios.

Ronaldo conseguiu liderar Portugal à conquista da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes, em 2019 e 2025, além de se tornar o maior artilheiro da história das seleções nacionais, com 146 gols, e o recordista em número de participações internacionais, com 234 partidas.

E entre as lágrimas da final da Euro de 2004 e a vitória histórica na França 12 anos depois, chegando à sua crise mais recente com o treinador Jorge Jesus, a trajetória internacional de Ronaldo passou por dez etapas que resumem a jornada de uma lenda que não conheceu um caminho reto rumo à glória.

  • Portugal TrainingGetty Images Sport

    A primeira aparição

    Em 20 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo iniciou sua trajetória com a seleção principal de Portugal, quando entrou em campo pela primeira vez diante do Cazaquistão em um amistoso que terminou com a vitória de seu país por 1 a 0. Ele tinha 18 anos, depois de ter chamado a atenção com seu talento no Sporting de Lisboa, antes de se transferir para o Manchester United e iniciar uma carreira profissional que mudou a história do futebol.

    Ronaldo entrou na partida como substituto no segundo tempo, começando a escrever as primeiras páginas de sua história com a seleção, antes de ganhar mais oportunidades de atuar e se tornar um dos elementos fundamentais da escalação de Portugal, especialmente com a aproximação da Eurocopa de 2004, sediada em seu país.

    Ninguém esperava que aquela participação se transformasse no início de uma jornada que se estendeu por mais de duas décadas, com 234 partidas internacionais e 146 gols marcados, tornando Ronaldo o jogador com mais participações e mais gols na história das seleções nacionais, antes de anunciar o fim de sua trajetória com Portugal em novembro de 2026.

  • POR: Euro2004 Final: Portugal v GreeceGetty Images Sport

    Final da Eurocopa 2004: as lágrimas da Grécia

    A Eurocopa de 2004 foi a primeira oportunidade real de Cristiano Ronaldo para conquistar um grande feito com a camisa da seleção de seu país, após participar do torneio sediado por Portugal, onde conseguiu marcar seu primeiro gol internacional diante da Grécia na partida de abertura, apesar da derrota dos donos da casa pelo placar de 2 a 1, antes que a equipe seguisse sua caminhada até a partida final.

    A seleção portuguesa chegou à final em meio a grandes esperanças de conquistar o primeiro título europeu de sua história, mas a seleção grega provocou uma surpresa estrondosa ao vencer por 1 a 0, privando os donos da casa de aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida, e concretizando uma das maiores surpresas da história do torneio.

    Após o apito final, Cristiano Ronaldo não conteve as lágrimas e apareceu profundamente abalado pela derrota, em uma cena que se tornou uma das imagens mais famosas dos primeiros momentos de sua trajetória internacional, depois de ter estado perto de realizar seu primeiro sonho com Portugal. Mas o título que lhe escapou aos dezenove anos levou 12 anos para voltar às suas mãos novamente.

  • FBL-WC2006-MATCH63-GER-PORAFP

    Semifinal da Copa de 2006: a aproximação do sonho mundial

    Cristiano Ronaldo disputou pela primeira vez a Copa do Mundo na edição da Alemanha, em 2006, depois de se tornar um dos maiores talentos em ascensão do futebol europeu, e conseguiu marcar seu primeiro gol no Mundial diante do Irã, de pênalti, durante a vitória de Portugal por 2 a 0 na fase de grupos, começando a deixar sua marca na competição mundial.

    A seleção portuguesa prosseguiu sua caminhada de forma brilhante, após superar a Holanda nas oitavas de final e a Inglaterra nas quartas de final nas cobranças de pênaltis, chegando às semifinais pela primeira vez em 40 anos e ficando a um passo de alcançar a final, sob o comando de uma geração que incluía Luís Figo, Deco e Cristiano Ronaldo.

    Mas o sonho parou diante da seleção francesa, que venceu por 1 a 0 com um gol marcado por Zinédine Zidane, de pênalti, antes de Portugal perder para a Alemanha na disputa pelo terceiro lugar, encerrando o torneio na quarta colocação. E, apesar de não ter chegado à final, a participação foi como o anúncio do nascimento de uma estrela capaz de liderar seu país nas grandes competições por muitos anos.

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  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Eurocopa 2016: o primeiro título

    Cristiano Ronaldo voltou ao Campeonato Europeu no verão de 2016 com a responsabilidade de conduzir a seleção de Portugal ao título, depois de se tornar capitão da equipe e um dos maiores astros do mundo. No entanto, ele enfrentou um início difícil na fase de grupos, antes de ajudar o seu país a superar as fases eliminatórias e chegar à partida final diante da anfitriã França.

    A final não transcorreu da maneira que Ronaldo desejava, depois de ele sofrer uma lesão que o obrigou a deixar o campo aos 25 minutos, entrando em um pranto por não conseguir completar o confronto. Mas ele retornou ao banco de reservas e continuou a incentivar e orientar os companheiros durante toda a partida, em uma cena que refletiu o seu grande vínculo com a seleção do seu país.

    Na prorrogação, Éder marcou o gol da vitória histórica de Portugal, que conquistou o seu primeiro grande título na história, e Ronaldo realizou o sonho que esperava desde a final de 2004, após levantar a taça europeia em meio a uma alegria avassaladora, tornando aquele dia uma das conquistas mais importantes de sua trajetória esportiva.

  • FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    Hat-trick da Espanha: uma noite excepcional na Copa de 2018

    Em 15 de junho de 2018, Cristiano Ronaldo fez uma de suas maiores partidas com a camisa de Portugal, quando enfrentou a seleção da Espanha na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, em um jogo que reuniu duas das principais seleções do continente europeu, em meio a grande expectativa sobre o que o capitão português apresentaria diante da Fúria.

    Ronaldo abriu o placar de pênalti, antes de marcar o segundo gol com uma finalização mal defendida pelo goleiro David de Gea, e depois voltou nos minutos finais para marcar o terceiro gol, de empate, em uma espetacular cobrança de falta direta, salvando a seleção de seu país da derrota e proporcionando à torcida um dos momentos mais emocionantes da história da Copa do Mundo.

    Aquela partida foi uma nova demonstração da capacidade de Ronaldo de fazer a diferença nas maiores ocasiões, depois de se tornar o primeiro jogador português a marcar em quatro edições diferentes da Copa do Mundo, além de consolidar sua posição como um dos principais destaques do torneio, apesar de Portugal ter sido eliminado posteriormente diante do Uruguai nas oitavas de final.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NEDAFP

    Liga das Nações da UEFA 2019: o segundo título

    Após a conquista da Eurocopa, Cristiano Ronaldo seguiu conduzindo a seleção de seu país rumo às conquistas, desta vez na primeira edição da Liga das Nações da Europa, em 2019, cuja fase final foi sediada por Portugal, em meio a um grande desejo de acrescentar um novo título às suas vitrines e consolidar sua posição entre os grandes do continente.

    O capitão de Portugal foi decisivo nas semifinais diante da Suíça, após marcar três gols na vitória por 3 a 1, conduzindo a seleção de seu país à partida final e confirmando mais uma vez sua capacidade de aparecer nos grandes compromissos, depois de a equipe precisar de sua experiência para decidir um confronto difícil contra um adversário forte.

    Na partida final, Portugal enfrentou a seleção da Holanda no estádio do Dragão, na cidade do Porto, e Gonçalo Guedes conseguiu marcar o único gol da vitória, garantindo ao seu país o título da primeira edição do torneio e acrescentando para Cristiano Ronaldo o seu segundo grande título com a seleção, depois da Eurocopa de 2016.

  • FBL-WC-2022-QUALIFIER-IRL-PORAFP

    Trono dos artilheiros

    As conquistas internacionais de Cristiano Ronaldo não se limitaram a torneios e títulos, mas se estenderam aos números individuais que o tornaram um dos jogadores mais influentes da história das seleções nacionais, depois de conseguir superar o iraniano Ali Daei, que detinha o recorde anterior em número de gols internacionais, com uma marca de 109 gols.

    O momento histórico aconteceu em setembro de 2021, quando Cristiano Ronaldo marcou dois gols diante da Irlanda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, chegando a 111 gols internacionais e superando a marca anterior, depois de ter desperdiçado um pênalti durante a partida, antes de voltar e marcar dois gols nos minutos finais e conduzir Portugal à vitória.

    O craque português seguiu aumentando sua contagem de gols até chegar a 146 gols em 234 partidas internacionais, mantendo a liderança da lista de maiores artilheiros da história das seleções nacionais, além de se tornar o jogador com mais participações internacionais, superando todos os seus rivais em duas conquistas cuja quebra pode levar muitos anos.

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    Copa do Mundo de 2022: lágrimas de despedida diante do Marrocos

    Cristiano Ronaldo entrou na Copa do Mundo de 2022, no Catar, ciente de que aquela poderia ser sua última chance de conquistar o título mundial que faltou em sua galeria ao longo de toda a carreira, depois de ter alcançado a maioria das conquistas possíveis em nível de clubes e seleção. No entanto, enfrentou circunstâncias difíceis durante o torneio, especialmente após perder sua vaga de titular na escalação durante as fases eliminatórias.

    Depois de superar a Suíça nas oitavas de final, Portugal esbarrou na seleção do Marrocos nas quartas de final, e Youssef En-Nesyri conseguiu marcar o único gol da vitória ainda no primeiro tempo, deixando Cristiano Ronaldo no banco de reservas antes de entrar no segundo tempo, tentando salvar o sonho de seu país. Porém, ele não conseguiu mudar o resultado, apesar de suas tentativas nos minutos finais.

    Após o apito final, Cristiano Ronaldo deixou o campo em direção ao túnel que leva aos vestiários chorando, depois de perceber que seu sonho de conquistar a Copa do Mundo havia se tornado inalcançável, em um dos momentos mais emocionantes de sua carreira, especialmente porque aquela edição marcou sua saída da escalação titular nos jogos mais importantes, encerrando sua participação no Mundial do Catar de uma forma que ele não desejava.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Liga das Nações 2025: volta aos títulos

    Depois de anos desde a primeira conquista, em 2019, Cristiano Ronaldo voltou a liderar Portugal rumo a um novo título na Liga das Nações da UEFA de 2025, após a seleção alcançar a final diante da Espanha, em um confronto que reuniu duas das principais seleções do continente, em meio a um grande desejo de conquistar o torneio pela segunda vez na história do país.

    A partida final viu Portugal ficar atrás no placar duas vezes diante da seleção espanhola, mas Cristiano Ronaldo apareceu na hora certa e marcou o segundo gol de empate aos 61 minutos, após aproveitar uma bola dentro da grande área e mandá-la para as redes, devolvendo sua seleção ao clima do confronto, antes de o placar seguir empatado em 2 a 2 até o fim da prorrogação.

    As duas seleções recorreram aos pênaltis, que sorriram para Portugal pelo placar de 5 a 3, tornando-a a primeira nação a conquistar o título da Liga das Nações da UEFA por duas vezes, e Cristiano Ronaldo acrescenta um novo título ao seu histórico internacional, após contribuir com um gol importante na final, confirmando que sua relação com os pódios de conquistas não terminou com o avanço de sua idade.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    A crise com Jesus: o fim da jornada internacional

    A última etapa da trajetória de Cristiano Ronaldo pela seleção não esteve ligada a uma nova conquista no futebol, mas sim a uma crise com o técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, depois que os dois lados entraram em desacordo após o capitão da seleção ter ficado no banco de reservas durante o confronto contra a Noruega pela Liga das Nações da UEFA, sem entrar em campo na partida que terminou com a vitória de Portugal por 2 a 1.

    A crise se agravou depois que Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção, diante da sensação de que não estavam sendo cumpridos os acordos relativos ao seu papel e à sua participação, antes que o círculo da divergência entre ele e o treinador português se ampliasse, especialmente após as declarações trocadas sobre os motivos de sua exclusão do time titular, tornando o futuro do capitão da seleção alvo de amplo debate dentro de Portugal.

    Em 5 de novembro de 2026, Cristiano Ronaldo anunciou sua decisão de se aposentar do futebol internacional antes do início da data Fifa de novembro, encerrando uma jornada de 23 anos com a camisa de seu país, na qual disputou 234 partidas, marcou 146 gols e conquistou três grandes títulos, deixando para trás um legado excepcional que não está ligado apenas a números e troféus, mas à imagem de um jogador que viveu cada detalhe do sonho português, das lágrimas da derrota à alegria de erguer taças.

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