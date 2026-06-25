Os 15 minutos de Neymar em campo: como o camisa 10 se saiu após 981 dias longe da seleção

Após a partida, Carlo Ancelotti destacou o esforço do atacante durante o longo processo de recuperação e justificou a decisão de colocá-lo em campo diante da Escócia.

"Teve a oportunidade de jogar porque acho que ele merecia jogar", afirmou o treinador.

Segundo o italiano, Neymar conquistou a chance pelo trabalho realizado nos últimos meses. Ancelotti ressaltou a dedicação do camisa 10 durante o período de recuperação e avaliou positivamente sua atuação no retorno à seleção.

"Trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo e muita seriedade. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou."

O técnico também fez questão de destacar que a motivação segue sendo uma das principais características do atacante, mesmo após mais de uma década vestindo a camisa da seleção.

"Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil. E com Neymar é o mesmo. Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar futebol. É o que eles querem."