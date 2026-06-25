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Pedro Augusto Dias

Os 15 minutos de Neymar em campo: como o camisa 10 se saiu após 981 dias longe da seleção

Especiais e Opinião
Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo
Neymar

Camisa 10 voltou a vestir a Amarelinha depois de quase três anos, mostrou disposição sem a bola e se emocionou após a vitória sobre a Escócia

Após uma espera de 981 dias, Neymar voltou a entrar em campo pela seleção brasileira.

O retorno aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em cerca de 15 minutos em campo, o camisa 10 mostrou participação, movimentação e envolvimento com o jogo, encerrando um longo período marcado por lesões e incertezas sobre sua presença no Mundial.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Participação imediata e presença no jogo

    Neymar foi acionado por Carlo Ancelotti aos 30 minutos do segundo tempo, substituindo Matheus Cunha quando o Brasil já vencia por três gols de diferença. A entrada do atacante foi recebida com entusiasmo pela torcida presente em Miami, que vinha pedindo sua utilização desde o início da etapa final.

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    Mesmo sem muito tempo para atuar, o camisa 10 procurou participar das ações ofensivas da equipe. Assumiu as cobranças de bola parada, distribuiu passes no campo de ataque e buscou aproximações com os companheiros. Aos 44 minutos, finalizou pela primeira vez e acertou o alvo, obrigando a defesa escocesa a trabalhar.

    Além da contribuição ofensiva, Neymar também apareceu em momentos sem a posse de bola, acompanhando a marcação e ajudando na recomposição defensiva, comportamento valorizado pela comissão técnica italiana.

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    Ancelotti elogia retorno e vê Neymar pronto para ajudar

    Após a partida, Carlo Ancelotti destacou o esforço do atacante durante o longo processo de recuperação e justificou a decisão de colocá-lo em campo diante da Escócia.

    "Teve a oportunidade de jogar porque acho que ele merecia jogar", afirmou o treinador.

    Segundo o italiano, Neymar conquistou a chance pelo trabalho realizado nos últimos meses. Ancelotti ressaltou a dedicação do camisa 10 durante o período de recuperação e avaliou positivamente sua atuação no retorno à seleção.

    "Trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo e muita seriedade. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou."

    O técnico também fez questão de destacar que a motivação segue sendo uma das principais características do atacante, mesmo após mais de uma década vestindo a camisa da seleção.

    "Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil. E com Neymar é o mesmo. Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar futebol. É o que eles querem."

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    Emoção marca reencontro com a Amarelinha

    O retorno ganhou um significado ainda maior após o apito final. Neymar não conseguiu esconder a emoção ao reencontrar a seleção depois do período mais longo de ausência.

    O atacante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro de 2023, durante partida das Eliminatórias contra o Uruguai. A recuperação foi longa e ainda foi acompanhada por outros problemas físicos que atrasaram sua volta ao time nacional.

    Depois da vitória sobre a Escócia, Neymar cumprimentou os companheiros, chamou os filhos para o gramado e foi às lágrimas ao celebrar o momento. Em rápida entrevista, resumiu o sentimento da noite: "Coração a mil. Muito nervoso. Feliz".

    Além do retorno, o camisa 10 alcançou uma marca histórica. Com sua 14ª partida em Copas do Mundo, igualou Pelé entre os brasileiros com mais jogos no torneio. Agora, recuperado e novamente à disposição, Neymar volta a ser uma opção para Ancelotti justamente no momento em que o Brasil inicia a fase decisiva da busca pelo hexacampeonato.

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