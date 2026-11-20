O Wolverhampton Wanderers recebe o Millwall no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Molineux Stadium, em Wolverhampton.

Os confrontos mais recentes entre os clubes pela liga ocorreram na temporada 2017/18 da Championship, campanha que terminou com o acesso do Wolverhampton à Premier League. Naquela temporada, o Wolverhampton venceu por 1 a 0 no Molineux antes de empatar por 2 a 2 em um jogo movimentado no The Den.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Wolverhampton Wanderers x Millwall, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Wolverhampton Wanderers x Millwall pela Championship?

Wolverhampton Wanderers x Millwall acontece no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Molineux Stadium, em Wolverhampton.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Como comprar ingressos para Wolverhampton Wanderers x Millwall pela Championship?

Para comprar ingressos para Wolverhampton Wanderers x Millwall pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Wolverhampton: Para a torcida da casa, a opção mais confiável e segura é comprar diretamente pelo site oficial do Wolverhampton Wanderers ou pela central telefônica de ingressos.

Para a torcida da casa, a opção mais confiável e segura é comprar diretamente pelo site oficial do Wolverhampton Wanderers ou pela central telefônica de ingressos. Bilheteria oficial do Millwall: Torcedores visitantes que forem ao Molineux Stadium devem comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais do Millwall destinados à carga de ingressos para visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cargas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Wolverhampton Wanderers x Millwall pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Wolverhampton Wanderers x Millwall pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum para adultos: Os preços normalmente variam de aproximadamente £ 25 a £ 45.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingresso padrão para adultos: Preços a partir de cerca de £ 80 a £ 100 .

Preços a partir de cerca de . Laterais do campo e setores inferiores premium: Os preços normalmente variam entre £ 100 e £ 130 ou mais.

Wolverhampton Wanderers x Millwall pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Wolverhampton Wanderers e Millwall

O Wolverhampton venceu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos na Championship. Nesse período, marcou oito gols e sofreu apenas quatro. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 em casa com o Wrexham, em 7 de novembro, em uma partida que dominou, mas na qual não aproveitou suas chances. Antes disso, venceu o Cardiff City por 3 a 0 e o Bristol City por 2 a 1 fora de casa, reforçando o bom desempenho ofensivo nessa sequência.

O Millwall venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos na Championship, com cinco gols marcados e oito sofridos. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o West Bromwich Albion, em 7 de novembro, após perder pelo mesmo placar para o Birmingham City quatro dias antes. A única vitória do Millwall nesse período foi sobre o Derby County, por 4 a 1, em 31 de outubro.

Wolverhampton Wanderers x Millwall: retrospecto recente

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu pela Championship em 26 de dezembro de 2017, quando Millwall e Wolverhampton empataram por 2 a 2 no The Den. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Championship, o Wolverhampton venceu três vezes, enquanto o Millwall não venceu nenhuma; os outros dois jogos terminaram empatados. O Wolverhampton marcou nove gols nesses confrontos, e o Millwall, sete.