O VfB Stuttgart recebe o Lille na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

O único confronto anterior registrado entre as equipes foi um amistoso de pré-temporada disputado em agosto de 2002, que terminou com uma vitória apertada do time francês por 1 a 0. Para este jogo da fase de liga da competição europeia na MHPArena, os dois clubes buscam pontos cruciais na classificação em campanhas continentais de alto nível.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre VfB Stuttgart e Lille pela Champions League?

VfB Stuttgart e Lille se enfrentam na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

Liga dos Campeões - Rodada 6 9 de dez. de 2026 - 15:00 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Lille pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre VfB Stuttgart e Lille pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: A maneira mais direta e confiável de garantir ingressos autênticos pelo preço original é pelos canais oficiais de venda do VfB Stuttgart e do LOSC Lille. A prioridade costuma ser dada a sócios dos clubes, titulares de ingressos de temporada e torcedores cadastrados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Lille pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para VfB Stuttgart x Lille pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos padrão para sócios e público geral: Os preços normalmente variam de aproximadamente € 25 a € 70 .

Os preços normalmente variam de aproximadamente . Tribuna principal e categorias premium: Os preços geralmente variam entre € 80 e € 150 .

Os preços geralmente variam entre . Pacotes de hospitalidade e VIP: Os preços começam em € 500 e podem passar de € 2.500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos mais baratos ou atrás dos gols: Os preços começam por volta de € 120 a € 140 .

Os preços começam por volta de . Revenda nas laterais do campo e em setores premium: Os preços frequentemente variam de € 200 a mais de € 400 .

Os preços frequentemente variam de . Revenda de ingressos VIP e de alta procura: Os preços podem ultrapassar a faixa de € 1.500 a mais de € 2.500.

VfB Stuttgart x Lille pela Champions League: Tudo o que você precisa saber

Momento de VfB Stuttgart e Lille

O Stuttgart somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen pela Bundesliga, após uma derrota por 2 a 0 para o Galatasaray pela Champions League. Antes, venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 4 fora de casa. O Stuttgart marcou sete gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Lille somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Mais recentemente, venceu o Rennes por 1 a 2 pela Ligue 1 e empatou por 0 a 0 com o Bodø/Glimt pela Champions League. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 4 para o Galatasaray em uma competição europeia. O Lille marcou quatro gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

VfB Stuttgart x Lille: Histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos entre VfB Stuttgart e Lille nos registros fornecidos. Mais informações históricas serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.