O VfB Stuttgart recebe o Dynamo Dresden na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em 29 de julho de 2022, pela Copa da Alemanha, quando o Stuttgart venceu o Dresden por 1 a 0 fora de casa. Antes desse encontro pela copa, os dois times se enfrentaram na temporada 2019/20 da segunda divisão alemã, quando o Stuttgart venceu por 3 a 0 em casa e por 2 a 0 fora.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x Dynamo Dresden, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa VfB Stuttgart x Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha?

VfB Stuttgart x Dynamo Dresden começa na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

Copa da Alemanha - 1/8 1 de dez. de 2026 - 12:00 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para VfB Stuttgart x Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A maneira mais confiável de garantir ingressos pelo preço original é comprá-los diretamente nos canais oficiais dos clubes. O VfB Stuttgart vende ingressos para seus jogos em casa pela loja online oficial em seu site, enquanto o Dynamo Dresden distribui os ingressos do setor visitante por seu próprio portal de venda de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Alemanha quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha?

Confira os preços dos ingressos para VfB Stuttgart x Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam de € 15 a € 75 .

Geralmente custam de . Ingressos com desconto: Começam em € 10 a € 12 em setores específicos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: Geralmente começam em torno de € 40 a € 60 .

Geralmente começam em torno de . Assentos premium: Frequentemente custam de € 90 a mais de € 200.

VfB Stuttgart x Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de VfB Stuttgart e Dynamo Dresden

O VfB Stuttgart soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga, depois de vencer o Paderborn por 1 a 0 na Copa da Alemanha. As duas derrotas nessa sequência foram para o Borussia Mönchengladbach (3 a 2) e o Hamburger SV (1 a 0). O Stuttgart marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Dynamo Dresden conquistou duas vitórias, um empate e sofreu duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Hannover 96, pela segunda divisão alemã, embora antes disso tenha vencido o Schalke 04 por 2 a 0 na Copa da Alemanha. O Dresden também perdeu por 3 a 0 para o Holstein Kiel no campeonato. Nessas cinco partidas, o Dynamo Dresden marcou sete gols e sofreu sete.

VfB Stuttgart x Dynamo Dresden: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Copa da Alemanha, em 29 de julho de 2022, quando o VfB Stuttgart venceu por 1 a 0 na casa do Dynamo Dresden. Considerando os últimos cinco confrontos registrados, o Stuttgart tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Dresden, que também venceu um amistoso. O Stuttgart foi a equipe dominante nesse confronto ao longo dos jogos registrados.