O Thun recebe o Gent na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na Arena Thun, em Thun.
O jogo na Arena Thun será o primeiro confronto oficial entre Thun e Gent em uma competição europeia. Antes deste importante duelo da quinta rodada da fase de liga da Conference League da Uefa 2026/27, as duas equipes buscam subir na classificação.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Thun x Gent, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Thun x Gent pela Conference League?
Thun x Gent será disputado na Arena Thun, em Thun, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Thun x Gent pela Conference League?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Thun e Gent pela Conference League:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais de venda administrados pelo FC Thun quando os lotes iniciais e os períodos regulares de venda estiverem disponíveis.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Thun x Gent pela Conference League?
Confira os preços estimados dos ingressos para Thun x Gent pela Conference League:
1. Canais oficiais do clube
- Assentos comuns: € 25 a € 60.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos vendidos diretamente pelo clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
Ingressos comuns / anúncios de revenda: € 50 a mais de € 150.
Thun x Gent pela Conference League: Tudo o que você precisa saber
Momento de Thun e Gent
O Thun soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o Basel na Super League. Antes disso, marcou três gols em uma vitória sobre o Heart of Midlothian pela Conference League. Nessas cinco partidas, o Thun marcou 13 gols e sofreu 13, reflexo de um estilo de jogo aberto e imprevisível. As duas derrotas foram para o Lugano (2 a 3) e o Hajduk Split (0 a 1).
O Gent também venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Kortrijk em competição nacional, após um empate sem gols com o KuPS pela Conference League. O resultado de maior destaque nessa sequência do Gent foi a vitória por 4 a 0 sobre o Anderlecht, embora a equipe também tenha perdido por 2 a 0 para o Lommel e o Braga no mesmo período.
Thun x Gent: Histórico recente de confrontos
Não há dados disponíveis atualmente sobre os últimos cinco confrontos entre Thun e Gent. Ao que tudo indica, trata-se de um encontro raro ou inédito entre os dois clubes nesse nível.