A Roma recebe o Sporting CP na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.

O histórico de confrontos oficiais entre Roma e Sporting CP inclui os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2007-08: as equipes empataram por 2 a 2 em Lisboa, antes de a Roma vencer por 2 a 1 no Estádio Olímpico. O encontro mais recente antes deste jogo da Liga dos Campeões foi um amistoso de pré-temporada, em julho de 2022, no qual o Sporting CP venceu a equipe italiana por 3 a 2.

A GOAL explica tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Roma x Sporting CP pela Liga dos Campeões?

Roma x Sporting CP será disputado no Estádio Olímpico, em Roma, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Sporting CP pela Liga dos Campeões?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Roma e Sporting CP pela Liga dos Campeões:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Comprar diretamente pela bilheteria oficial da AS Roma é a principal e mais segura forma de garantir lugares com ingressos verificados no Estádio Olímpico.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga dos Campeões quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Roma x Sporting CP pela Liga dos Campeões?

Confira os preços dos ingressos para Roma x Sporting CP pela Liga dos Campeões:

1. Canais oficiais do clube

Setores Curva (atrás dos gols): Os preços geralmente começam entre € 30 e € 50 .

Os preços geralmente começam entre . Distinti (laterais): Os preços geralmente variam entre € 50 e € 90 .

Os preços geralmente variam entre . Tribuna Tevere / Monte Mario: Os preços variam de € 100 a mais de € 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Arquibancadas superiores / Curva / Setor 48B: Os preços começam entre € 71 e € 74 .

Os preços começam entre . Setores Distinti: Os preços começam em torno de € 133 .

Os preços começam em torno de . Tribuna Tevere / Setores premium: Os preços variam de € 200 a mais de € 300.

Roma x Sporting CP pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Sporting CP

A Roma chega a este jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Sassuolo na Serie A. Antes disso, perdeu por 3 a 2 para o Manchester United na Liga dos Campeões, resultado que veio entre as vitórias pela Serie A sobre a Udinese, por 5 a 2 fora de casa, e o Cagliari, por 4 a 2. A Roma marcou 15 gols e sofreu nove nessas cinco partidas, mostrando força ofensiva, mas também alguma vulnerabilidade defensiva.

O Sporting CP vive excelente fase, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Moreirense na Liga Portugal, após vencer o Shakhtar Donetsk fora de casa pelo mesmo placar na Liga dos Campeões. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 1, em casa, para o Academico Viseu, pelo campeonato. O Sporting marcou cinco gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

Roma x Sporting CP: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso em julho de 2022, quando o Sporting CP venceu a Roma por 3 a 2. Antes disso, as equipes se enfrentaram na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2007-08, com um empate por 2 a 2 em Lisboa e uma vitória da Roma por 2 a 1 no Estádio Olímpico. Nos quatro confrontos registrados, cada equipe conquistou duas vitórias.