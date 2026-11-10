O dérbi de Jidá é uma das rivalidades mais intensas e históricas do futebol do Oriente Médio. O confronto coloca frente a frente os gigantes sauditas Al Ittihad e Al Ahli em um duelo eletrizante. Com a supremacia local e pontos importantes em jogo na Roshn Saudi League, as partidas entre os rivais da mesma cidade costumam criar uma atmosfera inesquecível.
A procura por lugares no Estádio Alinma, em Jidá, é alta, mas garantir sua entrada para esse grande confronto não precisa ser difícil. A GOAL reuniu os principais detalhes da partida, informações sobre o estádio e os horários, preços e opções de compra de ingressos online para ajudar você a garantir seu lugar nas arquibancadas.
Quando será Al Ittihad x Al Ahli?
|Data e horário
|Confronto
|Local
|Ingressos
|Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 20h (AST)
|Al Ittihad x Al Ahli
|Estádio Alinma, Jidá
|Ingressos
Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli?
Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela WeBook, plataforma oficial de venda de ingressos da Roshn Saudi League, e pelo site oficial do clube mandante, o Al Ittihad. A venda ao público em geral costuma começar cerca de 10 a 14 dias antes da partida, embora os ingressos disponibilizados nos canais oficiais tendam a se esgotar rapidamente devido à alta procura.
Se os ingressos destinados à venda geral nos canais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli?
Nas plataformas oficiais, os ingressos custam a partir de 59 SAR para lugares padrão no anel superior. Os preços dos assentos no anel inferior, próximos ao gramado, aumentam conforme a categoria e a localização no estádio.
Se os ingressos destinados à venda geral nos canais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora, com preços a partir de cerca de 95 SAR.
Tudo o que você precisa saber sobre Al Ittihad x Al Ahli
O dérbi de Jidá é um confronto fundamental do futebol da Arábia Saudita. Dois dos clubes mais vitoriosos do país, Al Ittihad e Al Ahli mantêm uma acirrada rivalidade local há décadas e atraem multidões à King Abdullah Sports City sempre que se enfrentam.
O Al Ittihad chega ao confronto em busca de aproveitar sua boa posição na liga, enquanto o Al Ahli quer conquistar uma vitória marcante no campo do rival. Os torcedores que forem ao estádio podem esperar um jogo de alta intensidade, talento individual de nível mundial e uma atmosfera eletrizante criada por duas das torcidas mais apaixonadas do futebol asiático.