O dérbi de Jidá é uma das rivalidades mais intensas e históricas do futebol do Oriente Médio. O confronto coloca frente a frente os gigantes sauditas Al Ittihad e Al Ahli em um duelo eletrizante. Com a supremacia local e pontos importantes em jogo na Roshn Saudi League, as partidas entre os rivais da mesma cidade costumam criar uma atmosfera inesquecível.

A procura por lugares no Estádio Alinma, em Jidá, é alta, mas garantir sua entrada para esse grande confronto não precisa ser difícil. A GOAL reuniu os principais detalhes da partida, informações sobre o estádio e os horários, preços e opções de compra de ingressos online para ajudar você a garantir seu lugar nas arquibancadas.

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Quando será Al Ittihad x Al Ahli?

Data e horário Confronto Local Ingressos Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 20h (AST) Al Ittihad x Al Ahli Estádio Alinma, Jidá Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela WeBook, plataforma oficial de venda de ingressos da Roshn Saudi League, e pelo site oficial do clube mandante, o Al Ittihad. A venda ao público em geral costuma começar cerca de 10 a 14 dias antes da partida, embora os ingressos disponibilizados nos canais oficiais tendam a se esgotar rapidamente devido à alta procura.

Se os ingressos destinados à venda geral nos canais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora.

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Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli?

Nas plataformas oficiais, os ingressos custam a partir de 59 SAR para lugares padrão no anel superior. Os preços dos assentos no anel inferior, próximos ao gramado, aumentam conforme a categoria e a localização no estádio.

Se os ingressos destinados à venda geral nos canais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora, com preços a partir de cerca de 95 SAR.

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Tudo o que você precisa saber sobre Al Ittihad x Al Ahli

O dérbi de Jidá é um confronto fundamental do futebol da Arábia Saudita. Dois dos clubes mais vitoriosos do país, Al Ittihad e Al Ahli mantêm uma acirrada rivalidade local há décadas e atraem multidões à King Abdullah Sports City sempre que se enfrentam.

O Al Ittihad chega ao confronto em busca de aproveitar sua boa posição na liga, enquanto o Al Ahli quer conquistar uma vitória marcante no campo do rival. Os torcedores que forem ao estádio podem esperar um jogo de alta intensidade, talento individual de nível mundial e uma atmosfera eletrizante criada por duas das torcidas mais apaixonadas do futebol asiático.