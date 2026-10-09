Lyon enfrenta o Nice no domingo, 18 de outubro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.
Os confrontos históricos entre os dois clubes franceses produziram uma rivalidade equilibrada, com o Lyon somando 17 vitórias contra 13 do Nice em 36 encontros diretos. O foco tático estará na linha de ataque do Lyon diante do sistema defensivo do Nice, enquanto os dois lados buscam pontos cruciais na Ligue 1.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lyon x Nice pela Ligue 1?
Como comprar ingressos para Lyon x Nice pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Olympique Lyonnais e OGC Nice no Groupama Stadium, siga estas principais opções:
1. Bilheteria oficial do clube
- Site: Crie uma conta gratuita no portal oficial de ingressos (billetterie.ol.fr).
- Venda geral: Ao contrário de alguns dos principais clubes europeus, o Lyon geralmente não exige uma associação paga para comprar ingressos da Ligue 1: uma conta gratuita cadastrada é suficiente para jogos de venda geral.
2. Pacotes oficiais de hospitalidade
- Se os ingressos padrão estiverem esgotados ou se você quiser uma experiência de dia de jogo aprimorada, opções oficiais de VIP e hospitalidade estão disponíveis diretamente pelo portal de hospitalidade do OL (Official-VIP) ou por fornecedores autorizados. Esses pacotes incluem ingressos para a partida, além de acesso a lounge, serviços de comida e bebidas.
3. Mercado secundário e plataformas de revenda
- Se as cargas oficiais se esgotarem, sites de comparação de ingressos e plataformas secundárias, como Ticombo listam ingressos de revendedores.
Quanto custam os ingressos para Lyon x Nice pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre Olympique Lyonnais e OGC Nice no Groupama Stadium variam de acordo com o local da compra e a categoria do assento:
1. Venda geral oficial Os ingressos padrão pelo valor de face no portal oficial de bilheteria (billetterie.ol.fr) normalmente variam de € 20 a € 85+, dependendo da localização do assento, como atrás dos gols em comparação com lugares centrais nas laterais do campo.
2. VIP oficial e hospitalidade Os pacotes oficiais de VIP e hospitalidade começam em cerca de € 150 e podem ultrapassar € 350+, oferecendo assentos melhores, além de acesso a lounge e serviços de comida e bebidas.
3. Mercado secundário de revenda Em plataformas secundárias de ingressos como Ticombo, os preços dos ingressos geralmente vão de € 18 a € 130+, com os custos finais variando de acordo com a demanda do mercado em tempo real e a disponibilidade restante de assentos.
Lyon x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Lyon e Nice
O Lyon registrou duas vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Anderlecht na Liga Europa, em 16 de setembro. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Paris FC pela Ligue 1, em 12 de setembro. O Lyon marcou oito gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, com sua derrota mais pesada sendo um revés por 2 a 1 para o Fenerbahce na classificação para a Champions League.
O Nice não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, registrando três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Auxerre pela Ligue 1, em 12 de setembro. O Nice marcou dois gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com a derrota por 3 a 0 para o Paris FC sendo o ponto mais baixo dessa sequência.
Lyon x Nice: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 15 de fevereiro de 2026, quando o Lyon venceu o Nice por 2 a 0 no Groupama Stadium, pela Ligue 1. Nos últimos cinco encontros, o Lyon tem o retrospecto mais forte, com quatro vitórias contra uma do Nice. O Lyon marcou 11 gols nesses cinco jogos, enquanto o Nice fez seis.