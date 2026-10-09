Lyon enfrenta o Nice no domingo, 18 de outubro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

Os confrontos históricos entre os dois clubes franceses produziram uma rivalidade equilibrada, com o Lyon somando 17 vitórias contra 13 do Nice em 36 encontros diretos. O foco tático estará na linha de ataque do Lyon diante do sistema defensivo do Nice, enquanto os dois lados buscam pontos cruciais na Ligue 1.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lyon x Nice pela Ligue 1?

Campeonato Francês - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Nice pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Olympique Lyonnais e OGC Nice no Groupama Stadium, siga estas principais opções:

1. Bilheteria oficial do clube

Site: Crie uma conta gratuita no portal oficial de ingressos (billetterie.ol.fr).

Venda geral: Ao contrário de alguns dos principais clubes europeus, o Lyon geralmente não exige uma associação paga para comprar ingressos da Ligue 1: uma conta gratuita cadastrada é suficiente para jogos de venda geral.

2. Pacotes oficiais de hospitalidade

Se os ingressos padrão estiverem esgotados ou se você quiser uma experiência de dia de jogo aprimorada, opções oficiais de VIP e hospitalidade estão disponíveis diretamente pelo portal de hospitalidade do OL (Official-VIP) ou por fornecedores autorizados. Esses pacotes incluem ingressos para a partida, além de acesso a lounge, serviços de comida e bebidas.

3. Mercado secundário e plataformas de revenda

Se as cargas oficiais se esgotarem, sites de comparação de ingressos e plataformas secundárias, como Ticombo listam ingressos de revendedores.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Nice pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre Olympique Lyonnais e OGC Nice no Groupama Stadium variam de acordo com o local da compra e a categoria do assento:

1. Venda geral oficial Os ingressos padrão pelo valor de face no portal oficial de bilheteria (billetterie.ol.fr) normalmente variam de € 20 a € 85+, dependendo da localização do assento, como atrás dos gols em comparação com lugares centrais nas laterais do campo.

2. VIP oficial e hospitalidade Os pacotes oficiais de VIP e hospitalidade começam em cerca de € 150 e podem ultrapassar € 350+, oferecendo assentos melhores, além de acesso a lounge e serviços de comida e bebidas.

3. Mercado secundário de revenda Em plataformas secundárias de ingressos como Ticombo, os preços dos ingressos geralmente vão de € 18 a € 130+, com os custos finais variando de acordo com a demanda do mercado em tempo real e a disponibilidade restante de assentos.

Lyon x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lyon e Nice

O Lyon registrou duas vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Anderlecht na Liga Europa, em 16 de setembro. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Paris FC pela Ligue 1, em 12 de setembro. O Lyon marcou oito gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, com sua derrota mais pesada sendo um revés por 2 a 1 para o Fenerbahce na classificação para a Champions League.

O Nice não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, registrando três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Auxerre pela Ligue 1, em 12 de setembro. O Nice marcou dois gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com a derrota por 3 a 0 para o Paris FC sendo o ponto mais baixo dessa sequência.

Lyon x Nice: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 15 de fevereiro de 2026, quando o Lyon venceu o Nice por 2 a 0 no Groupama Stadium, pela Ligue 1. Nos últimos cinco encontros, o Lyon tem o retrospecto mais forte, com quatro vitórias contra uma do Nice. O Lyon marcou 11 gols nesses cinco jogos, enquanto o Nice fez seis.