O Lorient recebe o Lille no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, houve um empate disputado por 1 a 1, após um gol de empate do Lorient nos minutos finais. Historicamente, o LOSC Lille leva vantagem sobre o FC Lorient nos confrontos pela Ligue 1, com 14 vitórias nos últimos 24 encontros entre as equipes pela competição, contra 7 do Lorient.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lorient x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lorient x Lille pela Ligue 1?

Lorient x Lille será disputado no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

Como comprar ingressos para Lorient x Lille pela Ligue 1?

Confira as opções disponíveis e as formas de comprar ingressos para Lorient x Lille pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do FC Lorient (Billetterie Officielle): A forma mais direta e barata de comprar ingressos pelo preço oficial é pelo portal de venda de ingressos do FC Lorient.

A forma mais direta e barata de comprar ingressos pelo preço oficial é pelo portal de venda de ingressos do FC Lorient. Ingressos para a torcida visitante (LOSC Lille): Se você torce pelo Lille e quer ficar no setor destinado aos visitantes, os ingressos são distribuídos diretamente pelos canais oficiais de venda do LOSC Lille ou por grupos reconhecidos de torcedores do Lille, e não pelo portal de vendas ao público geral do Lorient.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Lille pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Lorient e Lille pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Jovens e ingressos com desconto: € 10 a € 20.

€ 10 a € 20. Arquibancadas atrás dos gols (Virages Norte e Sul): € 15 a € 30.

€ 15 a € 30. Arquibancada lateral (Tribune Crédit Agricole): € 30 a € 45.

€ 30 a € 45. Arquibancada central principal (Tribune Jean Floc'h / Honneur): € 45 a € 60 ou mais.

€ 45 a € 60 ou mais. Pacotes oficiais VIP e de hospitalidade: € 150 a € 500 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Categoria 2 / revenda mais barata: € 38 a € 48.

€ 38 a € 48. Ingressos padrão / preço médio de revenda: € 60 a € 85.

€ 60 a € 85. Categoria 1 / revenda premium: € 90 a € 130 ou mais.

Lorient x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lorient e Lille

O Lorient venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos pela Ligue 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Le Havre. Nessa sequência, a equipe também venceu o Monaco por 1 a 0 e o Paris FC por 1 a 0. A única derrota foi para o Brest, que venceu por 2 a 0. O Lorient marcou quatro gols e sofreu dois nesses cinco jogos, números que refletem a solidez defensiva da equipe nas últimas semanas.

O Lille venceu dois, empatou dois e perdeu um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Rennes por 2 a 1 pela Ligue 1. Antes disso, também bateu o Lens por 1 a 0. A derrota por 4 a 2 para o Galatasaray na Champions League foi a única nessa sequência. O Lille marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Lorient x Lille: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 8 de março de 2026, quando os clubes empataram por 1 a 1 em um jogo da Ligue 1 no estádio do Lille. Antes disso, o Lille venceu por 7 a 1 no Stade du Moustoir, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Lille soma três vitórias, contra uma do Lorient, além de um empate. As partidas tiveram 17 gols no total.