O KuPS recebe o CSKA Sofia na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Tamme, em Kuopio.

Este confronto pela Conference League da Uefa será o primeiro encontro oficial entre KuPS e CSKA Sofia no futebol europeu. Sem uma rivalidade histórica ou partidas anteriores como referência, ambos os treinadores dependerão inteiramente da forma atual de suas equipes nas competições europeias e de ajustes táticos para conquistar os três pontos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para KuPS x CSKA Sofia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa KuPS x CSKA Sofia pela Conference League?

KuPS x CSKA Sofia começa na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Tamme, em Kuopio.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Tamme Stadium

Como comprar ingressos para KuPS x CSKA Sofia pela Conference League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre KuPS e CSKA Sofia pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do KuPS é a principal e mais confiável forma de garantir lugares autorizados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para KuPS x CSKA Sofia pela Conference League?

Confira os preços dos ingressos para KuPS x CSKA Sofia pela Conference League:

1. Canais oficiais do clube

Lugares comuns: A partir de aproximadamente € 17,60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores e entrada geral: Em geral, os preços começam em torno de € 65 a € 75.

Em geral, os preços começam em torno de Lugares premium nas laterais do campo: Frequentemente, os preços partem da faixa de € 100 a mais de € 250.

KuPS x CSKA Sofia pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de KuPS e CSKA Sofia

O KuPS não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 2 para o FC Inter Turku na Veikkausliga. Nessas cinco partidas, o KuPS marcou três gols e sofreu sete, embora o empate por 0 a 0 com o Gent na Conference League tenha mostrado que sua defesa pode ser difícil de superar.

O CSKA Sofia teve resultados melhores, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, venceu o Levski Sofia por 3 a 0 e também derrotou o Ludogorets Razgrad por 2 a 0 na Primeira Liga Profissional. Sua única derrota foi para o Panathinaikos, na Conference League. Nessa sequência de cinco jogos, o CSKA Sofia marcou oito gols e sofreu cinco.

KuPS x CSKA Sofia: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre KuPS e CSKA Sofia. Esta partida servirá de referência para futuros encontros entre os dois clubes.