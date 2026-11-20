A Inter recebe o Torino no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.
O encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, foi emocionante: em Turim, o Torino reagiu após ficar dois gols atrás e arrancou um empate por 2 a 2 pelo Campeonato Italiano. Antes disso, a Inter havia vencido o Torino por 2 a 1 nas quartas de final da Copa da Itália, em fevereiro de 2026, depois de uma goleada por 5 a 0 pelo campeonato no San Siro, em agosto de 2025.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Inter x Torino, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Inter x Torino pelo Campeonato Italiano?
Inter x Torino será disputado no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.
Como comprar ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos são vendidos diretamente no site oficial da Inter de Milão, na seção de ingressos. Para concluir a compra, é preciso criar uma conta gratuita no myInter. Os ingressos são entregues digitalmente, em PDF ou como passes para carteira digital.
- Setor visitante do Torino: Torcedores do Torino que viajarem para a partida e quiserem ficar no setor visitante reservado (Terzo Anello Blu) devem comprar ingressos pela Vivaticket durante o período de venda para visitantes. Dependendo das restrições locais de segurança, geralmente é necessário ter o cartão de fidelidade do Torino FC (Cuore Granata).
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos do Campeonato Italiano quando os lotes da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano?
Veja a estimativa de preços dos ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano:
1. Canais oficiais dos clubes
- Terceiro anel (Terzo Anello): Preços geralmente a partir de € 35 a € 50.
- Segundo anel (Secondo Anello): Preços geralmente entre € 50 e € 90.
- Primeiro anel (Primo Anello): Preços entre € 90 e € 150 ou mais.
- Pacotes oficiais de hospitalidade & VIP: Preços a partir de aproximadamente € 200 a € 260 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores superiores / revenda do terceiro anel: Preços geralmente a partir de € 25 a € 45.
- Setores intermediários / revenda do segundo anel: Preços normalmente entre € 60 e € 120.
- Setores inferiores & laterais do campo na revenda: Preços geralmente entre € 130 e € 250 ou mais.
- Revenda de ingressos VIP & de hospitalidade: Preços frequentemente entre € 250 e mais de € 400.
Inter x Torino pelo Campeonato Italiano: tudo o que você precisa saber
Momento de Inter e Torino
A Inter venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 para o Milan, no clássico. Na partida mais recente, venceu o Como por 2 a 0 em casa pelo Campeonato Italiano. Nesse período, também derrotou o Feyenoord por 3 a 0 fora de casa pela Champions League. Ao longo dos cinco jogos, a Inter marcou oito gols e sofreu sete, embora os três jogos sem sofrer gols nas últimas quatro partidas indiquem que a defesa está se tornando mais sólida.
O Torino somou quatro pontos em seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Italiano, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Lecce, e a equipe perdeu por 2 a 0 para o Frosinone antes da pausa. O time marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas. As vitórias sobre o Monza (3 a 2) e o Parma (3 a 0 fora de casa) mostraram um potencial ofensivo que não apareceu de forma consistente.
Inter x Torino: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes foi pelo Campeonato Italiano, em 26 de abril de 2026, e terminou em 2 a 2 no estádio do Torino. Antes disso, a Inter venceu o Torino por 2 a 1 em uma partida da Copa da Itália no Giuseppe Meazza, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inter venceu três vezes, houve um empate e o Torino conquistou uma vitória. A sequência inclui uma vitória da Inter por 5 a 0 em casa pelo Campeonato Italiano, em agosto de 2025.