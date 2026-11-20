A Inter recebe o Torino no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.

O encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, foi emocionante: em Turim, o Torino reagiu após ficar dois gols atrás e arrancou um empate por 2 a 2 pelo Campeonato Italiano. Antes disso, a Inter havia vencido o Torino por 2 a 1 nas quartas de final da Copa da Itália, em fevereiro de 2026, depois de uma goleada por 5 a 0 pelo campeonato no San Siro, em agosto de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Inter x Torino, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Inter x Torino pelo Campeonato Italiano?

Inter x Torino será disputado no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Como comprar ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos são vendidos diretamente no site oficial da Inter de Milão, na seção de ingressos. Para concluir a compra, é preciso criar uma conta gratuita no myInter. Os ingressos são entregues digitalmente, em PDF ou como passes para carteira digital.

Os ingressos são vendidos diretamente no site oficial da Inter de Milão, na seção de ingressos. Para concluir a compra, é preciso criar uma conta gratuita no myInter. Os ingressos são entregues digitalmente, em PDF ou como passes para carteira digital. Setor visitante do Torino: Torcedores do Torino que viajarem para a partida e quiserem ficar no setor visitante reservado (Terzo Anello Blu) devem comprar ingressos pela Vivaticket durante o período de venda para visitantes. Dependendo das restrições locais de segurança, geralmente é necessário ter o cartão de fidelidade do Torino FC (Cuore Granata).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos do Campeonato Italiano quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Inter x Torino pelo Campeonato Italiano:

1. Canais oficiais dos clubes

Terceiro anel (Terzo Anello): Preços geralmente a partir de € 35 a € 50 .

Preços geralmente a partir de . Segundo anel (Secondo Anello): Preços geralmente entre € 50 e € 90 .

Preços geralmente entre . Primeiro anel (Primo Anello): Preços entre € 90 e € 150 ou mais .

Preços entre . Pacotes oficiais de hospitalidade & VIP: Preços a partir de aproximadamente € 200 a € 260 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores / revenda do terceiro anel: Preços geralmente a partir de € 25 a € 45 .

Preços geralmente a partir de . Setores intermediários / revenda do segundo anel: Preços normalmente entre € 60 e € 120 .

Preços normalmente entre . Setores inferiores & laterais do campo na revenda: Preços geralmente entre € 130 e € 250 ou mais .

Preços geralmente entre . Revenda de ingressos VIP & de hospitalidade: Preços frequentemente entre € 250 e mais de € 400.

Inter x Torino pelo Campeonato Italiano: tudo o que você precisa saber

Momento de Inter e Torino

A Inter venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 para o Milan, no clássico. Na partida mais recente, venceu o Como por 2 a 0 em casa pelo Campeonato Italiano. Nesse período, também derrotou o Feyenoord por 3 a 0 fora de casa pela Champions League. Ao longo dos cinco jogos, a Inter marcou oito gols e sofreu sete, embora os três jogos sem sofrer gols nas últimas quatro partidas indiquem que a defesa está se tornando mais sólida.

O Torino somou quatro pontos em seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Italiano, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Lecce, e a equipe perdeu por 2 a 0 para o Frosinone antes da pausa. O time marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas. As vitórias sobre o Monza (3 a 2) e o Parma (3 a 0 fora de casa) mostraram um potencial ofensivo que não apareceu de forma consistente.

Inter x Torino: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pelo Campeonato Italiano, em 26 de abril de 2026, e terminou em 2 a 2 no estádio do Torino. Antes disso, a Inter venceu o Torino por 2 a 1 em uma partida da Copa da Itália no Giuseppe Meazza, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inter venceu três vezes, houve um empate e o Torino conquistou uma vitória. A sequência inclui uma vitória da Inter por 5 a 0 em casa pelo Campeonato Italiano, em agosto de 2025.