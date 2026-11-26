O Al Nassr recebe o Al Shabab na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

No encontro mais recente entre os times pelo campeonato, em 7 de maio de 2026, o Al Nassr conquistou uma vitória por 4 a 2 fora de casa, impulsionado pelas atuações de destaque de João Félix e Cristiano Ronaldo. O Al Shabab tentará mudar esse cenário no próximo confronto, depois de ter encontrado dificuldades para conter o forte ataque do Al Nassr nos jogos recentes.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Nassr x Al Shabab, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Al Nassr FC x Al Shabab pelo Campeonato Saudita?

Al Nassr x Al Shabab será disputado no Al-Awwal Park, em Riad, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 12 de dez. de 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações de venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelas plataformas ou pelos sites oficiais de venda do Al Nassr FC para jogos realizados no Al-Awwal Park.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab pelo Campeonato Saudita?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Al Nassr FC e Al Shabab pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / setor superior atrás dos gols: Os preços geralmente começam em torno de 30 a 75 riais sauditas .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos do setor intermediário e das laterais: Os preços geralmente variam de 90 a 250 riais sauditas .

Os preços geralmente variam de . Categoria 1 / setor inferior premium: Os preços costumam variar de 250 a 600 riais sauditas .

Os preços costumam variar de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em torno de 1.500 riais sauditas ou mais, dependendo do serviço exclusivo de alimentação e do acesso aos lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda para o setor superior / atrás dos gols: Os preços começam em torno de 70 a 230 riais sauditas , dependendo da demanda e da localização exata do setor.

Os preços começam em torno de , dependendo da demanda e da localização exata do setor. Revenda para o setor inferior das laterais: Os preços geralmente variam de 300 a 870 riais sauditas .

Os preços geralmente variam de . Revenda para lounges VIP e hospitalidade premium: Os preços começam em torno de 1.450 a 2.200 riais sauditas ou mais.

Al Nassr FC x Al Shabab pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al Shabab

O Al Nassr chega para este jogo com quatro vitórias nas últimas cinco partidas em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 4 a 0 para o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, em setembro. Somente pelo Campeonato Saudita, venceu os últimos quatro jogos, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Al Diriyah e outra por 1 a 0 sobre o Neom SC, antes de superar o Al-Faisaly por 3 a 1 na partida mais recente. O time marcou 11 gols nesses cinco jogos, demonstrando uma ameaça ofensiva constante sob o comando de Postecoglou.

O retrospecto recente do Al Shabab é mais irregular. O time venceu duas, empatou duas e perdeu uma das últimas cinco partidas. Na mais recente, ganhou do Al Fateh fora de casa por 3 a 1. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Al-Faisaly e venceu o Al-Taawoun por 3 a 0. Já o empate sem gols com o Al-Fayha e a derrota por 2 a 1 para o Al Kholood, ocorridos anteriormente nessa sequência, evidenciam uma irregularidade que Letsch buscará corrigir.

Al Nassr FC x Al Shabab: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em maio de 2026, quando o Al Nassr venceu o Al Shabab por 4 a 2 no estádio do adversário, pelo Campeonato Saudita. O Al Nassr venceu três dos últimos cinco confrontos entre os clubes, com um empate e uma derrota. Marcou 14 gols nessas partidas, contra nove do Al Shabab. O retrospecto favorece o mandante, que tem se mostrado difícil de vencer nesse confronto, independentemente do estádio.