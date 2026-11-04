A final da Supercopa Saudita de 2026 leva o torneio a um desfecho emocionante na quarta-feira, 23 de dezembro de 2026, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. A decisão colocará frente a frente o vencedor de Al Qadsiah x Al Ahli e o vencedor de Al Nassr x Al Kholood.

Esta edição marca um feito histórico: o Kuwait recebe a competição pela primeira vez. Torcedores de toda a região do Golfo se preparam para um grande público, enquanto os finalistas disputam o cobiçado troféu.

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Quando será a final da Supercopa Saudita de 2026?

Data e horário Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro de 2026, às 20h Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Kuwait Ingressos

Onde comprar ingressos para a final da Supercopa Saudita de 2026?

Os canais oficiais de venda dos organizadores do torneio e dos clubes participantes são a principal fonte de ingressos durante os períodos de venda geral. Os torcedores devem sempre consultar primeiro os canais oficiais da federação e os portais de ingressos dos clubes para verificar a disponibilidade.

GrintaHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Buscar o ingresso mais barato em plataformas de revenda permite que torcedores que vão viajar garantam presença na final quando os lotes da bilheteria regular se esgotarem.

Quanto custam os ingressos para a final da Supercopa Saudita de 2026?

Nas plataformas oficiais, os ingressos comuns começam nas faixas de preço mais baixas, geralmente em torno de 50 SAR a 75 SAR, dependendo do setor do estádio e da categoria. Comprar nos lotes oficiais é sempre a melhor maneira de obter o ingresso mais barato pelo preço original.

Se os lotes da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Atualmente, os ingressos no mercado secundário começam em aproximadamente 150 SAR para lugares comuns, com variação conforme a localização dentro do estádio e a disponibilidade de assentos.

Tudo o que você precisa saber sobre a final da Supercopa Saudita de 2026

A Supercopa Saudita de 2026 reúne quatro equipes em confrontos eliminatórios. Al Qadsiah enfrenta Al Ahli na primeira semifinal, no sábado, 19 de dezembro, enquanto Al Nassr encara Al Kholood na segunda semifinal, no domingo, 20 de dezembro. Os vencedores avançam para a grande final na quarta-feira, 23 de dezembro.

Todos os jogos serão disputados no prestigiado Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, na governadoria de Farwaniya, no Kuwait. Com capacidade para 60.000 espectadores, o estádio será o palco da disputa pelo título. Esta edição é especialmente marcante por ser a primeira vez que o Kuwait recebe a Supercopa Saudita, dando continuidade à tradição do torneio de realizar grandes decisões em estádios de alto nível na região. A expectativa é de alta procura, por isso garantir seu lugar com antecedência evita que você perca a chance de acompanhar ao vivo a definição do campeão.