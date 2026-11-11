Como comprar ingressos para o GP de Las Vegas de F1: datas, preços e mais

O Grande Prêmio de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta a Nevada para corridas noturnas em alta velocidade pela icônica Strip. Campeões do automobilismo, incluindo Max Verstappen e Lewis Hamilton, disputam posições com Lando Norris sob as luzes de neon.

A GOAL traz as datas da corrida, detalhes sobre os preços e links para comprar ingressos. Continue lendo para garantir hoje seus ingressos para o GP de Las Vegas de F1.

Quando será o GP de Las Vegas de F1?

Data e horário Programação Local Ingressos 19 de novembro de 2026 GP de Las Vegas de F1: treinos livres 1 e 2 Circuito da Las Vegas Strip, Las Vegas, EUA Ingressos 20 de novembro de 2026 GP de Las Vegas de F1: treino livre 3 e classificação Circuito da Las Vegas Strip, Las Vegas, EUA Ingressos 21 de novembro de 2026 GP de Las Vegas de F1: dia da corrida Circuito da Las Vegas Strip, Las Vegas, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para o GP de Las Vegas de F1?

Os ingressos oficiais para o Grande Prêmio de Las Vegas estão disponíveis no site oficial do GP de Las Vegas de F1 e pela Ticketmaster. Comprar diretamente pelos canais oficiais permite aos fãs escolher primeiro entre as áreas de acesso geral e os lugares nas arquibancadas.

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub são uma opção caso não haja mais ingressos no site oficial.

Quanto custam os ingressos para o GP de Las Vegas de F1?

No portal oficial de venda, os ingressos de acesso geral para um único dia custam a partir de US$ 50 para os treinos de quinta-feira, US$ 99 para a classificação de sexta-feira e US$ 393 para a corrida de sábado. Para acompanhar todo o fim de semana, os passes de acesso geral de três dias para a Flamingo Zone custam a partir de US$ 492, enquanto os lugares marcados nas arquibancadas partem de US$ 925 nos canais oficiais.

Se os ingressos oficiais de acesso geral se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Na StubHub, os preços no mercado secundário começam em torno de US$ 150 para ingressos de um dia ou US$ 350 para opções de vários dias, dependendo da demanda e dos lugares escolhidos.

Tudo o que você precisa saber sobre o GP de Las Vegas de F1

O Grande Prêmio de Las Vegas é um dos eventos mais aguardados do automobilismo internacional. Instalado nas ruas de Las Vegas, em Nevada, o circuito de 6,1 km tem 17 curvas e uma longa reta pela famosa Las Vegas Boulevard.

Traçado do circuito e destaques da corrida

Os pilotos passam por resorts icônicos, incluindo o Bellagio, o Caesars Palace e o Venetian. Na Strip, as velocidades superam 341 km/h, o que faz das ultrapassagens na entrada da curva 14 um dos grandes destaques da corrida.

Tipos de ingresso e áreas para assistir à corrida

Acesso geral: A maneira mais econômica de acompanhar a Fórmula 1 em Las Vegas. Os passes de acesso geral, começando pela Flamingo Zone, dão acesso a áreas em pé, telões, espaços interativos para fãs e atrações ao vivo.

A maneira mais econômica de acompanhar a Fórmula 1 em Las Vegas. Os passes de acesso geral, começando pela Flamingo Zone, dão acesso a áreas em pé, telões, espaços interativos para fãs e atrações ao vivo. Arquibancadas: As arquibancadas com lugares marcados, incluindo as áreas Heineken e T-Mobile, oferecem assentos com vista direta para pontos importantes de ultrapassagem e zonas de aceleração.

Dicas de viagem e para o evento

O Aeroporto Internacional Harry Reid de Las Vegas fica a poucos minutos do circuito. Recomenda-se que os espectadores usem o monotrilho ou serviços de transporte por aplicativo para chegar às entradas do circuito. Comprar com antecedência aumenta as chances de conseguir os ingressos mais baratos disponíveis para esse espetáculo de corrida noturna.