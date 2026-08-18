Como comprar ingressos do Philadelphia Union: jogos da MLS de 2026, visita de Messi, preços e mais

O Philadelphia Union está esquentando exatamente na hora certa. Depois de um início lento na campanha da MLS de 2026, a equipe de Bradley Carnell engatou quatro vitórias consecutivas, incluindo um triunfo de virada sobre o New York City FC, e agora chega a maior noite de sua temporada até aqui.

Lionel Messi e o Inter Miami visitam o Subaru Park na quarta-feira, 19 de agosto, apenas alguns dias depois de o argentino voltar da final da Copa do Mundo, no que é com folga o ingresso mais disputado em Chester neste ano. Além disso, ainda restam mais oito partidas em casa enquanto os atuais vencedores do Supporters' Shield buscam outra longa campanha nos playoffs.

A procura será intensa para as noites mais aguardadas, então a GOAL explica como você pode garantir seu lugar nos próximos jogos do Philadelphia Union, incluindo onde comprar os ingressos e quanto eles vão custar.

Quais são os próximos jogos do Philadelphia Union?

Abaixo, você pode conferir os jogos restantes do Philadelphia Union na temporada regular da MLS de 2026:

Data Jogo Local Ingressos Qua., 19 de ago., 19h30 ET Philadelphia Union x Inter Miami Subaru Park, Chester Ingressos Dom., 23 de ago., 20h30 ET Austin FC x Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Ingressos Sáb., 29 de ago., 19h30 ET New York Red Bulls x Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Ingressos Sáb., 5 de set., 19h30 ET Philadelphia Union x CF Montreal Subaru Park, Chester Ingressos Qua., 9 de set., 19h30 ET Philadelphia Union x FC Cincinnati Subaru Park, Chester Ingressos Seg., 14 de set., 21h ET San Diego FC x Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Ingressos Dom., 20 de set., 20h30 ET Sporting Kansas City x Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Ingressos Sáb., 26 de set., 19h30 ET Philadelphia Union x Orlando City Subaru Park, Chester Ingressos Sáb., 10 de out., 19h30 ET Philadelphia Union x Real Salt Lake Subaru Park, Chester Ingressos Qui., 15 de out., 20h30 ET Chicago Fire x Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Ingressos Sáb., 17 de out., 14h30 ET Philadelphia Union x Charlotte FC Subaru Park, Chester Ingressos Sáb., 24 de out., 19h30 ET Philadelphia Union x New England Revolution Subaru Park, Chester Ingressos Qui., 29 de out., 20h30 ET Nashville SC x Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Ingressos Sáb., 31 de out., 14h ET FC Cincinnati x Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Ingressos Sáb., 7 de nov., 17h ET Philadelphia Union x Toronto FC Subaru Park, Chester Ingressos

Como comprar ingressos do Philadelphia Union

A maneira mais fácil e confiável de comprar ingressos do Philadelphia Union é pela StubHub, onde há ingressos verificados disponíveis para todos os jogos restantes, em casa e fora, os preços são atualizados em tempo real e você pode comparar assentos em todo o estádio antes de comprar.

Se você está atrás de uma entrada para um único jogo em uma noite tranquila no meio de semana ou de lugares de última hora para os maiores jogos da temporada, a StubHub tem opções em todas as faixas de preço. Para partidas de alta procura, como a visita do Inter Miami, comprar o quanto antes dá a você a maior variedade de setores e os melhores preços antes que a oferta fique mais restrita.

Quanto custam os ingressos do Philadelphia Union?

Para jogos padrão da temporada regular no Subaru Park, os ingressos do Philadelphia Union normalmente custam entre US$ 40 e US$ 80, com os preços variando de acordo com o adversário, o dia da semana e o lugar em que você se senta ou fica em pé no estádio.

Os jogos mais aguardados são outra história. Os ingressos para a visita do Inter Miami estão sendo vendidos com um ágio significativo, como acontece em qualquer lugar onde Messi joga, então espere preços bem acima da faixa habitual neste caso. Na StubHub, os preços dos jogos restantes oscilam de acordo com a demanda, e os lugares mais baratos para as maiores noites desaparecem primeiro, o que faz da compra antecipada a decisão mais inteligente.

O que esperar do Philadelphia Union em 2026?

O Union chega a esta reta como atual detentor do Supporters' Shield, depois de terminar a temporada regular de 2025 na liderança com 66 pontos e o menor número de gols sofridos da MLS sob o comando do técnico Bradley Carnell. A campanha de 2026 começou devagar, mas a fórmula que rendeu o Shield, defesa organizada, ataques verticais rápidos e uma torcida incansável em casa, voltou a funcionar com quatro vitórias consecutivas antes do duelo contra o Miami.

A tabela restante dá aos torcedores muitos jogos para marcar no calendário. A noite de Messi em 19 de agosto é claramente o principal destaque, mas a reta final também inclui dois confrontos contra a potência da Conferência Leste FC Cincinnati, uma viagem de rivalidade para enfrentar o New York Red Bulls e um último jogo em casa contra o Toronto em 7 de novembro que pode ter implicações no posicionamento para os playoffs.

No Subaru Park, espere o River End em plena voz. O grupo de torcedores Sons of Ben transforma cada jogo em casa em um evento e, quando o Doop toca após um gol do Union, há poucas atmosferas melhores na MLS.

História do Subaru Park

O Subaru Park é um estádio específico para futebol com capacidade para 18.500 pessoas em Chester, Pensilvânia, localizado ao lado da Commodore Barry Bridge, na orla do rio Delaware. O local é a casa do Philadelphia Union desde sua inauguração, em 2010.

O projeto compacto do estádio mantém todos os assentos perto do gramado, o que é uma grande parte do motivo pelo qual ele é considerado um dos melhores lugares para assistir futebol nos Estados Unidos. Além do futebol, o Subaru Park recebeu inúmeras partidas de rugby union, incluindo jogos universitários, um confronto da English Premiership entre Newcastle Falcons e Saracens, e um duelo internacional entre os Estados Unidos e o Maori All Blacks.