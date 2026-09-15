Como comprar ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27: jogos da Ligue 1, preços dos ingressos e mais

Reserve ingressos para o Paris Saint-Germain:

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🎟️ Ingressos para o setor da torcida visitante: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o Parc des Princes: RESERVE INGRESSOS

Poucos times podem se orgulhar de uma sala de troféus como a do PSG. O clube mais vitorioso da França, apesar de existir há pouco mais de meio século, acumulou dezenas de títulos de grande porte e agora está entre um grupo seleto de clubes que conquistaram Copas da Europa em temporadas consecutivas.

Se você ainda não foi ao icônico Parc des Princes, em Paris, ou está apenas muito a fim de voltar, esta temporada pode ser a oportunidade perfeita para viver suas fantasias no futebol. Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre ingressos do Paris Saint-Germain que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

Próximos jogos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes

Data Jogo Local Ingressos dom., 20 de set. de 2026 Marseille x PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marselha Ingressos sáb., 10 de out. de 2026 PSG x Le Mans Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 17 de out. de 2026 Strasbourg x PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Ingressos dom., 25 de out. de 2026 PSG x Lyon Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 31 de out. de 2026 Le Havre x PSG Stade Océane, Le Havre Ingressos sáb., 7 de nov. de 2026 PSG x Troyes Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 21 de nov. de 2026 Nice x PSG Allianz Riviera, Nice Ingressos sáb., 28 de nov. de 2026 PSG x Lorient Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 5 de dez. de 2026 Toulouse x PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Ingressos sáb., 12 de dez. de 2026 PSG x Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 3 de jan. de 2027 Lens x PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Ingressos sáb., 16 de jan. de 2027 Angers x PSG Stade Raymond Kopa, Angers Ingressos sáb., 23 de jan. de 2027 PSG x AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 30 de jan. de 2027 Monaco x PSG Stade Louis II, Monaco Ingressos dom., 7 de fev. de 2027 PSG x Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 13 de fev. de 2027 Le Mans x PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Ingressos sáb., 20 de fev. de 2027 PSG x Brest Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 28 de fev. de 2027 PSG x Lens Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 6 de mar. de 2027 Stade Rennais x PSG Roazhon Park, Rennes Ingressos sáb., 13 de mar. de 2027 AJ Auxerre x PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Ingressos sáb., 20 de mar. de 2027 PSG x Strasbourg Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 3 de abr. de 2027 Paris FC x PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Ingressos sáb., 10 de abr. de 2027 PSG x Le Havre Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 17 de abr. de 2027 PSG x Lille Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 24 de abr. de 2027 Lorient x PSG Stade du Moustoir, Lorient Ingressos sáb., 1º de maio de 2027 PSG x Angers Parc des Princes (casa) Ingressos dom., 9 de maio de 2027 Lyon x PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Ingressos dom., 16 de maio de 2027 PSG x Nice Parc des Princes (casa) Ingressos sáb., 22 de maio de 2027 Troyes x PSG Stade de l'Aube, Troyes Ingressos sáb., 29 de maio de 2027 PSG x Toulouse Parc des Princes (casa) Ingressos

Como comprar ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas avulsas para partidas até pacotes hospitality. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale a pena conferir o site regularmente para informações sobre a venda de ingressos, datas de liberação e disponibilidade. Os ingressos geralmente são liberados online algumas semanas antes de cada jogo, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Ser sócio do clube também dá prioridade na hora de garantir lugares para os jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para jogos do PSG aparecem como 'Grand Public ', isso significa que estão em venda geral, e você não precisará de associação para comprá-los. Antes dessa fase, torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes de os ingressos do Paris Saint-Germain entrarem em venda geral.

Quanto custam os ingressos do Paris Saint-Germain para 2026/27?

Para quem deseja comprar ingressos do Paris Saint-Germain para o Parc des Princes jogo a jogo, os preços para adultos normalmente variam de €40 a €280 quando adquiridos diretamente com o clube, embora os valores para a temporada 2026/27 devam ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, pois podem mudar de um ano para outro, especialmente com o sucesso contínuo do clube na Europa impulsionando a demanda.

O preço varia de acordo com o adversário e com o lugar escolhido no estádio. Os ingressos mais baratos do PSG normalmente ficam atrás do gol, no setor Virage Boulogne.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para as informações mais recentes sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites secundários de revenda, como o Ticombo, estão atualmente disponíveis a partir de €81.

Como a maioria dos times da Ligue 1, o Paris Saint-Germain oferece preços por faixas, com base em grupos etários, incluindo categorias adulto, júnior e sênior, mas esses intervalos variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com visões premium frequentemente custando mais caro. Há também, claro, confrontos de destaque contra adversários de peso, como o 'Le Classique' (PSG x Marseille, disputado em 20 de setembro fora de casa e em 7 de fevereiro em casa nesta temporada), que entram na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

História do Parc des Princes

O Parc des Princes é um estádio de futebol com todos os lugares sentados em Paris, na França, inaugurado em 1972. Ele está localizado no sudoeste da capital francesa, perto do Stade Jean-Bouin e do Stade Roland Garros. O estádio é a casa do Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes da inauguração do Stade de France, em 1998, o Parc des Princes também era o estádio das seleções francesas de futebol e rugby union.

O Parc des Princes recebeu inúmeras partidas de prestígio ao longo dos anos, incluindo vários jogos da Copa do Mundo da FIFA e da Eurocopa da UEFA, além de ter sediado três finais da Copa da Europa, em 1956, 1975 e 1981.

A capacidade atual é de pouco menos de 48.000 lugares, com fontes variando entre cerca de 47.900 e 48.600, dependendo da configuração. Vale notar que o futuro do estádio é uma história ativa e ainda sem resolução rumo à temporada 2026/27: PSG e a Prefeitura de Paris reabriram negociações sobre uma possível venda e uma grande ampliação do local, com capacidades-alvo relatadas variando de 60.000 a até 70.000-75.000 lugares. No momento em que este texto foi escrito, nenhum acordo havia sido finalizado, e a capacidade do Parc des Princes para 2026/27 permanece inalterada em seu tamanho atual, mas os torcedores que estiverem se planejando com antecedência devem ficar atentos às notícias sobre esse tema, já que isso pode afetar a disponibilidade de ingressos e os preços nas próximas temporadas.