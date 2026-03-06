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Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Como comprar ingressos do Al-Khaleej para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

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Campeonato Saudita
Al-Khaleej

Tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para ver o The Pearls em ação nesta temporada

Os holofotes do futebol saudita tendem a ficar a maior parte do tempo voltados para o big-4 (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli), mas, para vivenciar e apreciar plenamente o que a maior liga da Ásia tem a oferecer, vale a pena conhecer todos os clubes da Saudi Pro League.

Um clube que continua a render acima das expectativas é o Al-Khaleej, da cidade de Saihat, na Província Oriental, embora mande seus jogos no Estádio Prince Mohammed bin Fahd, na vizinha cidade de Dammam.

Deixe o GOAL mostrar como você pode ver o 'Al-Danah' (As Pérolas), com todas as informações sobre ingressos, incluindo como comprá-los e quanto custam.

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Quando o Al-Khaleej joga?

Data e horárioPartidaCompetiçãoIngressos
15 de ago. de 2026 - 12:15Al-Taawoun x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
18 de ago. de 2026 - 12:05Al Akhdoud x Al KhaleejKing CupIngressos
22 de ago. de 2026 - 14:00Al Khaleej x Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
25 de ago. de 2026 - 12:05Abha x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
28 de ago. de 2026 - 14:00Al Khaleej x Al HilalSaudi Pro LeagueIngressos
3 de set. de 2026 - 12:30Neom SC x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
7 de set. de 2026 - 11:30Al Khaleej x Al RiyadhSaudi Pro LeagueIngressos
10 de set. de 2026 - 14:00Al Khaleej x Al NassrSaudi Pro LeagueIngressos
17 de set. de 2026 - 14:00Al-Ettifaq x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
9 de out. de 2026 - 13:00Al Khaleej x Al-FayhaSaudi Pro LeagueIngressos
15 de out. de 2026 - 13:00Al Fateh x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
22 de out. de 2026 - 13:00Al Ahli x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
29 de out. de 2026 - 13:00Al Khaleej x Al HazemSaudi Pro LeagueIngressos
5 de nov. de 2026 - 12:00Al Kholood x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
20 de nov. de 2026 - 12:00Al Khaleej x Al IttihadSaudi Pro LeagueIngressos
26 de nov. de 2026 - 12:00Al-Faisaly x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
3 de dez. de 2026 - 12:00Al Khaleej x Al DiriyahSaudi Pro LeagueIngressos
10 de dez. de 2026 - 12:00Al Qadsiah x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
14 de dez. de 2026 - 12:00Al Khaleej x Al-TaawounSaudi Pro LeagueIngressos
11 de fev. de 2027 - 15:00Al Shabab x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
18 de fev. de 2027 - 15:00Al Khaleej x AbhaSaudi Pro LeagueIngressos
25 de fev. de 2027 - 15:00Al Hilal x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
11 de mar. de 2027 - 14:00Al Khaleej x Neom SCSaudi Pro LeagueIngressos
18 de mar. de 2027 - 15:00Al Riyadh x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
2 de abr. de 2027 - 13:00Al Nassr x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
8 de abr. de 2027 - 13:00Al Khaleej x Al-EttifaqSaudi Pro LeagueIngressos
15 de abr. de 2027 - 13:00Al-Fayha x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
18 de abr. de 2027 - 13:00Al Khaleej x Al FatehSaudi Pro LeagueIngressos
22 de abr. de 2027 - 13:00Al Khaleej x Al AhliSaudi Pro LeagueIngressos
29 de abr. de 2027 - 13:00Al Hazem x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
6 de maio de 2027 - 13:00Al Khaleej x Al KholoodSaudi Pro LeagueIngressos
12 de maio de 2027 - 13:00Al Ittihad x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
20 de maio de 2027 - 13:00Al Khaleej x Al-FaisalySaudi Pro LeagueIngressos
24 de maio de 2027 - 13:00Al Diriyah x Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
28 de maio de 2027 - 13:00Al Khaleej x Al QadsiahSaudi Pro LeagueIngressos

A temporada 2026/27 do Al-Khaleej vai de 15 de agosto a 28 de maio, com uma pausa no meio da temporada entre dezembro e fevereiro para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 na Arábia Saudita. Os horários de início estão sujeitos a alteração mais perto do dia do jogo por razões de transmissão.

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Como comprar ingressos do Al-Khaleej para 2026/27

Para comprar ingressos para os jogos do Al-Khaleej, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode ir até a seção 'Fixture/Tickets' na aba 'Matches'.

As rodadas da Saudi Pro League geralmente são disputadas ao longo de três dias, com a maioria acontecendo de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos normalmente são liberados algumas semanas antes de cada partida.

Para jogos populares, como quando o Al-Khaleej enfrenta Al-Hilal ou Al-Nassr, ou quando encara rivais locais como Al-Qadsiah ou Al-Ettifaq, é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os assentos desejados.

Embora os portais oficiais da liga ou do estádio sejam a forma mais segura de os torcedores garantirem lugares nos jogos do Al-Khaleej, quem deseja assistir a uma partida pode considerar plataformas secundárias como a Ticombo para ingressos.

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Quanto custam os ingressos do Al-Khaleej para 2026/27?

Os preços dos ingressos do Al-Khaleej variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a demanda.

As opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem alternativas mais acessíveis. Os preços normalmente variam de SAR25 a SAR500 ou mais em jogos de grande apelo.

Fique de olho no site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Ingressos em sites secundários, como a Ticombo, oferecem uma alternativa confiável caso os canais oficiais estejam esgotados.

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O que esperar do Al-Khaleej em 2026/27?

O Al-Khaleej já teve várias passagens pela Saudi Pro League, embora esteja de forma ininterrupta na elite desde que conquistou o acesso ao fim da campanha 2021/22 da Saudi First Division League.

Apesar de ser historicamente mais conhecido como um clube de handebol de sucesso, o Al-Khaleej deu continuidade na última temporada à sua mais longa sequência consecutiva na principal divisão do futebol saudita, terminando em 8º sob o comando de Georgios Donis, em seu melhor período sustentado na elite. Um de seus resultados mais marcantes dos últimos anos aconteceu em dezembro de 2025, quando saiu de 3 a 0 para empatar por 3 a 2 com o então campeão Al-Hilal, ampliando uma incrível reação no fim da temporada que ameaçou brevemente a notável invencibilidade do Al-Hilal.

A maior parte das estrelas globais do futebol que foram para a Arábia Saudita nas últimas temporadas tendeu a seguir para os lados mais estabelecidos e vitoriosos. No entanto, o Al-Khaleej trouxe algumas joias próprias. O norueguês Joshua King terminou a última temporada como artilheiro isolado do clube, com 20 gols, enquanto o grego Konstantinos Fortounis e o compatriota Georgios Masouras seguem sendo importantes opções criativas e ofensivas para a nova campanha.

Não é surpresa que o Al-Khaleej tenha montado um forte contingente grego, com Georgios Donis no comando desde o verão de 2025. Donis, que durante os anos 1990 se tornou famoso como o primeiro jogador grego a atuar na Premier League inglesa, segue construindo sobre as bases sólidas lançadas em sua temporada de estreia no clube de Saihat.

História do Estádio Prince Mohammed Bin Fahd

O Estádio Prince Mohammed Bin Fahd é uma instalação esportiva multiuso localizada na cidade costeira de Dammam, no Golfo Pérsico, que é a quinta maior cidade da Arábia Saudita. Foi a casa dos clubes sauditas Al-Ettifaq e Al-Qadsiah desde sua inauguração, em 1973, embora o Al-Ettifaq tenha saído em 2023 após a construção de seu novo estádio (EGO Stadium). Al-Khaleej e Al-Qadsiah seguem usando o estádio para seus jogos em casa. A capacidade do estádio é de 26.000 lugares.

O Estádio Prince Mohammed Bin Fahd é cercado por uma série de instalações e comodidades, incluindo um campo de treinamento alternativo, uma pista para competições de atletismo, um prédio VIP e seus anexos, uma mesquita, além de jardins, áreas externas e estacionamentos.

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