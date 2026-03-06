Como comprar ingressos do Al-Khaleej para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

Os holofotes do futebol saudita tendem a ficar a maior parte do tempo voltados para o big-4 (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli), mas, para vivenciar e apreciar plenamente o que a maior liga da Ásia tem a oferecer, vale a pena conhecer todos os clubes da Saudi Pro League.

Um clube que continua a render acima das expectativas é o Al-Khaleej, da cidade de Saihat, na Província Oriental, embora mande seus jogos no Estádio Prince Mohammed bin Fahd, na vizinha cidade de Dammam.

Deixe o GOAL mostrar como você pode ver o 'Al-Danah' (As Pérolas), com todas as informações sobre ingressos, incluindo como comprá-los e quanto custam.

Quando o Al-Khaleej joga?

Data e horário Partida Competição Ingressos 15 de ago. de 2026 - 12:15 Al-Taawoun x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de ago. de 2026 - 12:05 Al Akhdoud x Al Khaleej King Cup Ingressos 22 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 25 de ago. de 2026 - 12:05 Abha x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 28 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Hilal Saudi Pro League Ingressos 3 de set. de 2026 - 12:30 Neom SC x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 7 de set. de 2026 - 11:30 Al Khaleej x Al Riyadh Saudi Pro League Ingressos 10 de set. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Nassr Saudi Pro League Ingressos 17 de set. de 2026 - 14:00 Al-Ettifaq x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 9 de out. de 2026 - 13:00 Al Khaleej x Al-Fayha Saudi Pro League Ingressos 15 de out. de 2026 - 13:00 Al Fateh x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 22 de out. de 2026 - 13:00 Al Ahli x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 29 de out. de 2026 - 13:00 Al Khaleej x Al Hazem Saudi Pro League Ingressos 5 de nov. de 2026 - 12:00 Al Kholood x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al Khaleej x Al Ittihad Saudi Pro League Ingressos 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Faisaly x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 3 de dez. de 2026 - 12:00 Al Khaleej x Al Diriyah Saudi Pro League Ingressos 10 de dez. de 2026 - 12:00 Al Qadsiah x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 14 de dez. de 2026 - 12:00 Al Khaleej x Al-Taawoun Saudi Pro League Ingressos 11 de fev. de 2027 - 15:00 Al Shabab x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de fev. de 2027 - 15:00 Al Khaleej x Abha Saudi Pro League Ingressos 25 de fev. de 2027 - 15:00 Al Hilal x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 11 de mar. de 2027 - 14:00 Al Khaleej x Neom SC Saudi Pro League Ingressos 18 de mar. de 2027 - 15:00 Al Riyadh x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 2 de abr. de 2027 - 13:00 Al Nassr x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 8 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al-Ettifaq Saudi Pro League Ingressos 15 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Fayha x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Fateh Saudi Pro League Ingressos 22 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Ahli Saudi Pro League Ingressos 29 de abr. de 2027 - 13:00 Al Hazem x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 6 de maio de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Kholood Saudi Pro League Ingressos 12 de maio de 2027 - 13:00 Al Ittihad x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 20 de maio de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al-Faisaly Saudi Pro League Ingressos 24 de maio de 2027 - 13:00 Al Diriyah x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 28 de maio de 2027 - 13:00 Al Khaleej x Al Qadsiah Saudi Pro League Ingressos

A temporada 2026/27 do Al-Khaleej vai de 15 de agosto a 28 de maio, com uma pausa no meio da temporada entre dezembro e fevereiro para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 na Arábia Saudita. Os horários de início estão sujeitos a alteração mais perto do dia do jogo por razões de transmissão.

Como comprar ingressos do Al-Khaleej para 2026/27

Para comprar ingressos para os jogos do Al-Khaleej, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode ir até a seção 'Fixture/Tickets' na aba 'Matches'.

As rodadas da Saudi Pro League geralmente são disputadas ao longo de três dias, com a maioria acontecendo de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos normalmente são liberados algumas semanas antes de cada partida.

Para jogos populares, como quando o Al-Khaleej enfrenta Al-Hilal ou Al-Nassr, ou quando encara rivais locais como Al-Qadsiah ou Al-Ettifaq, é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os assentos desejados.

Embora os portais oficiais da liga ou do estádio sejam a forma mais segura de os torcedores garantirem lugares nos jogos do Al-Khaleej, quem deseja assistir a uma partida pode considerar plataformas secundárias como a Ticombo para ingressos.

Quanto custam os ingressos do Al-Khaleej para 2026/27?

Os preços dos ingressos do Al-Khaleej variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a demanda.

As opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem alternativas mais acessíveis. Os preços normalmente variam de SAR25 a SAR500 ou mais em jogos de grande apelo.

Fique de olho no site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Ingressos em sites secundários, como a Ticombo, oferecem uma alternativa confiável caso os canais oficiais estejam esgotados.

O que esperar do Al-Khaleej em 2026/27?

O Al-Khaleej já teve várias passagens pela Saudi Pro League, embora esteja de forma ininterrupta na elite desde que conquistou o acesso ao fim da campanha 2021/22 da Saudi First Division League.

Apesar de ser historicamente mais conhecido como um clube de handebol de sucesso, o Al-Khaleej deu continuidade na última temporada à sua mais longa sequência consecutiva na principal divisão do futebol saudita, terminando em 8º sob o comando de Georgios Donis, em seu melhor período sustentado na elite. Um de seus resultados mais marcantes dos últimos anos aconteceu em dezembro de 2025, quando saiu de 3 a 0 para empatar por 3 a 2 com o então campeão Al-Hilal, ampliando uma incrível reação no fim da temporada que ameaçou brevemente a notável invencibilidade do Al-Hilal.

A maior parte das estrelas globais do futebol que foram para a Arábia Saudita nas últimas temporadas tendeu a seguir para os lados mais estabelecidos e vitoriosos. No entanto, o Al-Khaleej trouxe algumas joias próprias. O norueguês Joshua King terminou a última temporada como artilheiro isolado do clube, com 20 gols, enquanto o grego Konstantinos Fortounis e o compatriota Georgios Masouras seguem sendo importantes opções criativas e ofensivas para a nova campanha.

Não é surpresa que o Al-Khaleej tenha montado um forte contingente grego, com Georgios Donis no comando desde o verão de 2025. Donis, que durante os anos 1990 se tornou famoso como o primeiro jogador grego a atuar na Premier League inglesa, segue construindo sobre as bases sólidas lançadas em sua temporada de estreia no clube de Saihat.

História do Estádio Prince Mohammed Bin Fahd

O Estádio Prince Mohammed Bin Fahd é uma instalação esportiva multiuso localizada na cidade costeira de Dammam, no Golfo Pérsico, que é a quinta maior cidade da Arábia Saudita. Foi a casa dos clubes sauditas Al-Ettifaq e Al-Qadsiah desde sua inauguração, em 1973, embora o Al-Ettifaq tenha saído em 2023 após a construção de seu novo estádio (EGO Stadium). Al-Khaleej e Al-Qadsiah seguem usando o estádio para seus jogos em casa. A capacidade do estádio é de 26.000 lugares.

O Estádio Prince Mohammed Bin Fahd é cercado por uma série de instalações e comodidades, incluindo um campo de treinamento alternativo, uma pista para competições de atletismo, um prédio VIP e seus anexos, uma mesquita, além de jardins, áreas externas e estacionamentos.