Como comprar ingressos para o WWE Survivor Series: WarGames: datas, preços e mais

O aguardado WWE Survivor Series: WarGames retorna com um grande evento premium ao vivo em 28 de novembro de 2026. Neste ano, o icônico Daikin Park, em Houston, no Texas, receberá o brutal e inesquecível formato de luta WarGames.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você acompanhar a ação ao vivo. Continue lendo para saber como garantir seus ingressos agora e não ficar de fora.

Quando acontece o WWE Survivor Series: WarGames?

Data e horário Evento Local Ingressos Sáb., 28 de nov. de 2026 Survivor Series: WarGames Daikin Park, Houston, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para o WWE Survivor Series: WarGames?

O melhor lugar para encontrar ingressos é a bilheteria oficial do local e os parceiros de venda primária, como a Ticketmaster. Os ingressos costumam ser disponibilizados em etapas. A pré-venda geralmente é reservada a determinados fãs, que têm a primeira oportunidade de garantir seus lugares. Depois desse período inicial, a venda geral é aberta ao público.

StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. No mercado de revenda, você pode encontrar lugares disponíveis para esse grande evento de luta livre mesmo depois que os ingressos dos canais oficiais se esgotarem.

Quanto custam os ingressos para o WWE Survivor Series: WarGames?

Os preços dos ingressos para esse evento premium ao vivo variam conforme o lugar escolhido no Daikin Park. Na compra direta com o fornecedor oficial, os preços geralmente começam em cerca de US$ 74 para lugares nos setores superiores, conhecidos por oferecer a maneira mais acessível de assistir à luta livre ao vivo.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Atualmente, os preços no mercado de revenda começam em cerca de US$ 68.

Tudo o que você precisa saber sobre o WWE Survivor Series: WarGames

O WWE Survivor Series é um dos maiores eventos premium ao vivo do calendário do entretenimento esportivo. A inclusão do formato de luta WarGames elevou ainda mais a emoção. Dois ringues são colocados lado a lado e cercados por uma enorme jaula de aço. Duas equipes de estrelas entram na jaula em intervalos determinados, e a luta só pode terminar depois que todos os participantes tiverem entrado na estrutura. Os fãs que viajarem a Houston podem esperar uma noite inesquecível, repleta de movimentos aéreos, histórias dramáticas e choques brutais dentro do Daikin Park.