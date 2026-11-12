O Nitto ATP Finals de 2026 será disputado na Inalpi Arena, em Turim, na Itália, reunindo os melhores jogadores do tênis masculino. O torneio que encerra a temporada acontece de 15 a 22 de novembro.

Com a atenção do mundo voltada para a competição, a procura por ingressos é altíssima. GOAL reúne as informações essenciais para você garantir seu lugar e não perder nenhum momento das partidas.

Quando acontece o Nitto ATP Finals?

Data e horário Fase Local Ingressos Domingo, 15 de novembro de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Segunda-feira, 16 de novembro de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Terça-feira, 17 de novembro de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Quarta-feira, 18 de novembro de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Quinta-feira, 19 de novembro de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro de 2026 Fase de grupos Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Sábado, 21 de novembro de 2026 Semifinais Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos Domingo, 22 de novembro de 2026 Finais do torneio Inalpi Arena, Turim, Itália Ingressos

Onde comprar ingressos para o Nitto ATP Finals?

O melhor lugar para encontrar ingressos é o site oficial do Nitto ATP Finals. As vendas são abertas em etapas, geralmente com acesso antecipado para fãs cadastrados e assinantes da newsletter. Quando a venda geral é aberta ao público, os ingressos se esgotam rapidamente devido ao caráter exclusivo do torneio.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a Ticombo é uma alternativa. Consultar plataformas de revenda como a Ticombo permite encontrar lugares disponíveis para o torneio mesmo quando os ingressos dos canais oficiais acabam.

Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals?

Os preços dos ingressos variam de acordo com a sessão e o lugar escolhido na Inalpi Arena. Na compra direta com o fornecedor oficial, os valores geralmente começam em cerca de € 82 para as partidas diurnas da fase de grupos, a opção mais acessível para assistir ao vivo a um tênis de alto nível.

Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Atualmente, os preços no mercado de revenda começam em cerca de € 176 para as primeiras sessões da fase de grupos.

Tudo o que você precisa saber sobre o Nitto ATP Finals

O Nitto ATP Finals encerra a temporada do tênis profissional masculino. O torneio reúne exclusivamente os oito melhores jogadores de simples e as oito melhores duplas do mundo. Em vez de começar com uma chave eliminatória tradicional, a competição abre com uma fase de grupos em formato de todos contra todos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais eliminatórias, que definem os participantes da grande final no domingo, 22 de novembro.

Como não há rodadas iniciais contra adversários de classificação mais baixa, cada sessão garante um confronto de peso entre grandes nomes do tênis. A edição de 2026 marca o sexto ano consecutivo em que o torneio é realizado em Turim, na Itália. A torcida local apoiará o atual campeão Jannik Sinner, que busca defender o título contra adversários de peso como Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.