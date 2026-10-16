Como comprar ingressos para o Abu Dhabi HSBC Championship: datas, preços e mais

O Abu Dhabi HSBC Championship é um dos eventos de elite do calendário mundial do golfe e abre os prestigiosos playoffs do DP World Tour. Realizado desde 2022 no pitoresco Yas Links Abu Dhabi, o torneio da Rolex Series tem uma história de prestígio que remonta a 2006.

A competição reúne os 70 melhores golfistas disponíveis no ranking Race to Dubai, em uma disputa acirrada pelos títulos de fim de temporada. Estrelas mundiais como Rory McIlroy e Tommy Fleetwood competem regularmente no campo à beira-mar.

A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seus ingressos agora e não perder nenhum momento da disputa.

Quando será o Abu Dhabi HSBC Championship?

Data e horário Etapa Local Ingressos Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 7h Abu Dhabi HSBC Championship: 1ª rodada Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, às 7h Abu Dhabi HSBC Championship: 2ª rodada Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos Sábado, 7 de novembro de 2026, às 7h Abu Dhabi HSBC Championship: 3ª rodada Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos Domingo, 8 de novembro de 2026, às 7h Abu Dhabi HSBC Championship: rodada final Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos

Onde comprar ingressos para o Abu Dhabi HSBC Championship?

Os ingressos oficiais para o Abu Dhabi HSBC Championship são disponibilizados diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do DP World Tour e pela Ticketmaster UAE. Os fãs podem garantir seus ingressos online ao se cadastrar para os dias de torneio de sua preferência.

Se os ingressos de acesso geral estiverem esgotados nos canais oficiais, a Ticombo é uma opção. A plataforma de revenda permite comprar ingressos anunciados por fãs que não podem mais comparecer ao local.

Quanto custam os ingressos para o Abu Dhabi HSBC Championship?

Assistir a um torneio de golfe de alto nível nos Emirados Árabes Unidos é uma opção para todos os orçamentos. No site oficial de ingressos do DP World Tour, os ingressos padrão de acesso geral custam a partir de AED 0, o que torna a entrada no campo totalmente gratuita para espectadores que se cadastrarem online com antecedência. Os ingressos Ticket+, que oferecem áreas elevadas de observação e vouchers de bebidas, custam a partir de AED 175.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de AED 150, dependendo do dia. Se os ingressos oficiais de acesso geral se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem uma alternativa para conseguir ingressos de última hora.

Tudo o que você precisa saber sobre o Abu Dhabi HSBC Championship

Realizado pela primeira vez em 2006, o Abu Dhabi HSBC Championship se tornou um dos torneios mais importantes do golfe mundial. Historicamente disputado no Abu Dhabi Golf Club, com seu icônico troféu Falcon, o evento passou em 2022 para o espetacular Yas Links, projetado por Kyle Phillips na Ilha Yas.

Como parte da prestigiosa Rolex Series, o torneio representa a etapa de abertura dos playoffs do DP World Tour. O grupo de participantes é restrito aos 70 melhores jogadores disponíveis no ranking Race to Dubai, o que garante uma disputa acirrada sem corte na metade do torneio. Destaques como Rory McIlroy, Tommy Fleetwood e antigos vencedores de torneios majors disputam pontos valiosos para o fim da temporada ao longo de 72 buracos.

Veja o que considerar ao planejar sua visita ao torneio: