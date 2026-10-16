Como comprar ingressos para o Abu Dhabi HSBC Championship: datas, preços e mais

O Abu Dhabi HSBC Championship é um dos eventos de elite do calendário mundial do golfe e abre os prestigiosos playoffs do DP World Tour. Realizado desde 2022 no pitoresco Yas Links Abu Dhabi, o torneio da Rolex Series tem uma história de prestígio que remonta a 2006.
A competição reúne os 70 melhores golfistas disponíveis no ranking Race to Dubai, em uma disputa acirrada pelos títulos de fim de temporada. Estrelas mundiais como Rory McIlroy e Tommy Fleetwood competem regularmente no campo à beira-mar.
A GOAL reúne todas as informações essenciais para você garantir seus ingressos agora e não perder nenhum momento da disputa.
Quando será o Abu Dhabi HSBC Championship?
Data e horário
Etapa
Local
Ingressos
Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 7h
Abu Dhabi HSBC Championship: 1ª rodada
Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, às 7h
Abu Dhabi HSBC Championship: 2ª rodada
Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Sábado, 7 de novembro de 2026, às 7h
Abu Dhabi HSBC Championship: 3ª rodada
Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Domingo, 8 de novembro de 2026, às 7h
Abu Dhabi HSBC Championship: rodada final
Yas Links, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Onde comprar ingressos para o Abu Dhabi HSBC Championship?
Os ingressos oficiais para o Abu Dhabi HSBC Championship são disponibilizados diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do DP World Tour e pela Ticketmaster UAE. Os fãs podem garantir seus ingressos online ao se cadastrar para os dias de torneio de sua preferência.
Se os ingressos de acesso geral estiverem esgotados nos canais oficiais, a Ticombo é uma opção. A plataforma de revenda permite comprar ingressos anunciados por fãs que não podem mais comparecer ao local.
Quanto custam os ingressos para o Abu Dhabi HSBC Championship?
Assistir a um torneio de golfe de alto nível nos Emirados Árabes Unidos é uma opção para todos os orçamentos. No site oficial de ingressos do DP World Tour, os ingressos padrão de acesso geral custam a partir de AED 0, o que torna a entrada no campo totalmente gratuita para espectadores que se cadastrarem online com antecedência. Os ingressos Ticket+, que oferecem áreas elevadas de observação e vouchers de bebidas, custam a partir de AED 175.
Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços dos ingressos geralmente começam em torno de AED 150, dependendo do dia. Se os ingressos oficiais de acesso geral se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem uma alternativa para conseguir ingressos de última hora.
Tudo o que você precisa saber sobre o Abu Dhabi HSBC Championship
Realizado pela primeira vez em 2006, o Abu Dhabi HSBC Championship se tornou um dos torneios mais importantes do golfe mundial. Historicamente disputado no Abu Dhabi Golf Club, com seu icônico troféu Falcon, o evento passou em 2022 para o espetacular Yas Links, projetado por Kyle Phillips na Ilha Yas.
Como parte da prestigiosa Rolex Series, o torneio representa a etapa de abertura dos playoffs do DP World Tour. O grupo de participantes é restrito aos 70 melhores jogadores disponíveis no ranking Race to Dubai, o que garante uma disputa acirrada sem corte na metade do torneio. Destaques como Rory McIlroy, Tommy Fleetwood e antigos vencedores de torneios majors disputam pontos valiosos para o fim da temporada ao longo de 72 buracos.
Veja o que considerar ao planejar sua visita ao torneio:
- Acesso geral e pré-venda: os espectadores podem se cadastrar antecipadamente no site oficial do DP World Tour para obter ingressos gratuitos de acesso geral. É possível reservar até quatro ingressos diários gratuitos por conta e baixá-los diretamente na carteira digital do celular.
- Experiência Ticket+: voltado aos fãs que buscam mais conforto, o Ticket+ inclui entrada rápida, acesso a arquibancadas exclusivas com vista para buracos importantes e vouchers de alimentos e bebidas.
- Pacotes de hospitalidade: visitantes em busca de luxo podem reservar o Championship Chalet, com vista para o green do 18º buraco. Os ingressos de hospitalidade custam a partir de AED 1.600 por pessoa e incluem suítes privativas com ar-condicionado, refeições gourmet ao longo do dia e bebidas à vontade.
- Vila dos fãs e entretenimento: a Championship Village oferece atividades para toda a família, áreas de golfe para crianças, food trucks com opções de culinária internacional e apresentações de música ao vivo após o fim das disputas a cada tarde.
- Transporte e estacionamento: ônibus gratuitos fazem regularmente o trajeto entre áreas de estacionamento público designadas na Ilha Yas e as entradas principais do campo, facilitando o acesso de todos que têm ingresso.