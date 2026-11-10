A Copa Intercontinental da FIFA volta para sua terceira edição em 2026, reunindo os campeões das seis confederações continentais do futebol mundial para definir o campeão mundial de clubes incontestável. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli e Auckland FC já garantiram vaga no torneio, enquanto o representante da América do Sul ainda será definido ao longo do ano.

GOAL reúne todas as informações de que os torcedores precisam para acompanhar a competição e garantir ingressos assim que as vendas começarem.

Quando será a Copa Intercontinental da FIFA 2026?

Data e horário Jogo Local Ingressos 9 de dezembro de 2026 Dérbi das Américas: Toluca x campeão da Copa Libertadores Doha, Catar Ingressos 12 de dezembro de 2026 Copa Challenger da FIFA: vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico x vencedor do Dérbi das Américas Doha, Catar Ingressos 16 de dezembro de 2026, em meados do mês Final da Copa Intercontinental da FIFA: Paris Saint-Germain x vencedor da Copa Challenger Doha, Catar Ingressos

Onde comprar ingressos para a Copa Intercontinental da FIFA 2026?

A Ticombo é a melhor opção para garantir ingressos para a Copa Intercontinental da FIFA 2026 assim que os jogos forem disponibilizados. A plataforma reúne ingressos verificados para partidas de futebol em todo o mundo e oferece proteção ao comprador e processamento seguro de pagamentos em todos os pedidos. Basta selecionar o jogo a que você quer assistir, escolher entre as ofertas disponíveis por categoria e localização do assento e concluir a compra em poucos cliques.

Enquanto isso, acompanhe a Ticombo, pois as ofertas são adicionadas assim que os locais e as datas são confirmados. Quando aparecerem, é importante agir rápido, já que os ingressos das edições anteriores se esgotaram rapidamente.

Quanto custam os ingressos para a Copa Intercontinental da FIFA 2026?

Os preços exatos para 2026 ainda não foram divulgados, mas o histórico recente oferece uma referência útil aos torcedores. Na edição de 2025, no Catar, os ingressos da venda geral da própria FIFA para as primeiras fases custavam a partir de apenas 20 riais catarianos, cerca de 5 dólares americanos, enquanto os preços nas plataformas de revenda passaram a variar muito mais quando a procura aumentou.

Os ingressos para a final da Copa Intercontinental variaram de cerca de 82 dólares americanos para os lugares mais baratos disponíveis até uma média de aproximadamente 217 dólares americanos para um ingresso de faixa intermediária.

Os jogos da Copa África-Ásia-Pacífico e do Dérbi das Américas tendem a oferecer os ingressos mais acessíveis do torneio, enquanto a Copa Challenger e a própria final custam mais caro devido à importância das partidas. Na Ticombo, os preços variam conforme a oferta e a procura em tempo real. Por isso, quanto antes os torcedores comprarem após o início das vendas, maiores serão as chances de garantir o assento mais barato disponível. A plataforma também permite comparar as categorias de assentos lado a lado, facilitando a busca por um ingresso que caiba no orçamento sem deixar de aproveitar o clima do estádio.

Tudo o que você precisa saber sobre a Copa Intercontinental da FIFA 2026

A Copa Intercontinental tem um formato de quatro etapas e cinco partidas. A Copa África-Ásia-Pacífico abre o torneio, reunindo os campeões da AFC e da CAF e o representante da Oceania em uma minicompetição eliminatória de dois jogos, com o direito de sediá-la alternando a cada ano entre a Ásia e a África. Em seguida, o Dérbi das Américas coloca o vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf diante do campeão da Copa Libertadores em jogo único. Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na Copa Challenger da FIFA, em campo neutro. Quem vencer avança para enfrentar o campeão da Champions League da Uefa, que vai diretamente à final sem disputar uma fase anterior.

Cinco das seis vagas para 2026 já estão preenchidas. O Al-Ahli se classificou como campeão da Champions League Elite da AFC após vencer o Machida Zelvia em Jidá. O Toluca garantiu a vaga da Concacaf com uma vitória sobre o Tigres nos pênaltis. O Mamelodi Sundowns venceu a final da Liga dos Campeões da CAF contra o AS FAR, e o Auckland FC conquistou a vaga da Oceania ao vencer a edição inaugural da OFC Professional League. O Paris Saint-Germain entra como campeão europeu e atual detentor do título da Copa Intercontinental depois de conquistar novamente a Champions League ao vencer o Arsenal nos pênaltis em Budapeste, o que significa que irá mais uma vez diretamente à final. A única vaga ainda em aberto pertence à América do Sul, cujo representante será o campeão da Copa Libertadores de 2026, ainda a ser definido ao longo do ano.