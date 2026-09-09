Reserve ingressos para a Saudi Pro League:

🎟️ Ingressos da Saudi Pro League: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do Al-Hilal: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do Al-Nassr: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do Al-Ittihad: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos abaixo de €100: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Áreas para famílias e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o estádio King Abdullah Sports City: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para a Kingdom Arena: RESERVE INGRESSOS

Lista completa de jogos da próxima 6ª rodada

Aqui estão todos os jogos atualmente programados nas próximas 2 rodadas da temporada, abrangendo todos os 18 clubes.

Vale observar também que Al-Ittihad e Al-Ahli ocasionalmente mandam partidas no antigo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, em Jeddah, além de sua casa principal, o Alinma Stadium, portanto não se surpreenda ao ver os dois locais listados para o mesmo clube.

6ª rodada

Data Jogo Horário AST (GMT +3h) Local Ingressos seg., 7 de setembro de 2026 Al Khaleej x Al Riyadh 20h30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Ingressos seg., 7 de setembro de 2026 Al Hilal x Neom SC 23h00 Kingdom Arena Ingressos ter., 8 de setembro de 2026 Al Ettifaq x Al Faisaly 20h30 Al Ettifaq Club Stadium Ingressos ter., 8 de setembro de 2026 Al Hazem x Al Taawoun 20h55 Al Hazem Club Stadium Ingressos ter., 8 de setembro de 2026 Al Ittihad x Al Fayha 23h00 Alinma Stadium Ingressos ter., 8 de setembro de 2026 Al Qadsiah x Al Ahli 23h00 Mohammed Ingressos qua., 9 de setembro de 2026 Al Kholood x Al Shabab 20h55 Al Hazem Club Stadium Ingressos qua., 9 de setembro de 2026 Al Fateh x Diriyah Club 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Ingressos qua., 9 de setembro de 2026 Al Nassr x Abha 23h00 Al-Awwal Park Ingressos

Como comprar ingressos da Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches".

As rodadas geralmente são disputadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita, sexta e sábado, e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você está buscando garantir lugares antes do lançamento oficial ou esperando conseguir ingressos de última hora, pode considerar a revendedora secundária StubHub, com ingressos a partir de SAR17.

Quanto custam os ingressos da Saudi Pro League?

Normalmente, é possível comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por SAR50-100, o que torna a experiência acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias apaixonadas por futebol.

Eventos de maior destaque, especialmente com equipes renomadas como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, principalmente nas áreas de melhor visão.

Também há uma opção secundária para comprar ingressos da Saudi Pro League na StubHub. Os preços podem variar ali, tanto acima quanto abaixo do preço de tabela do ingresso, dependendo do jogo e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR17.

O que saber sobre a Saudi Pro League 2026/27?

A Saudi Pro League pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes remontam aos anos 1950 e à competição His Majesty's League. Nove clubes diferentes já reinaram como campeões sauditas se voltarmos àqueles primeiros dias. No entanto, desde que a divisão de elite passou a se chamar Saudi Pro League, três equipes dominaram. Quinze dos 18 títulos desde 2007 ficaram com Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) e Al-Ittihad (3), com o Al-Nassr encerrando uma espera de sete anos para retomar a coroa ao fim da temporada 2025/26 sob o comando de Jorge Jesus. Desde então, Ange Postecoglou assumiu a equipe para defender o título em 2026/27.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, portanto, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, junto com o Al-Ahli, tenham as maiores médias de público da liga. Na verdade, eles respondem por mais de 60% do público anual total da Saudi Pro League. Esses clubes também costumam atrair a maioria das estrelas estrangeiras que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a maior da história da SPL. O Al-Nassr estava nas nuvens, especialmente porque CR7 havia recusado anteriormente uma transferência para os vizinhos locais e arquirrivais, o Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e abriu caminho para que diversos jogadores de alto nível das principais ligas europeias se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro das atuais equipes da Saudi Pro League baseadas em Riade, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, uma viagem de um amante do esporte à capital saudita muitas vezes significa assistir a um jogo da Pro League durante as férias. Com nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado, ou ainda jogando, por Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riade podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, sustentou sua força ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e de toda a Ásia. Muitos torcedores adorariam vê-lo ao vivo, especialmente quando conta com um elenco brilhante que inclui Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.

A temporada 2026/27 também tem importância extra para o futebol saudita como um todo, com a liga fazendo uma pausa estendida no meio da temporada de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para permitir que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia da AFC de 2027.