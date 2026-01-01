أخبار الهلال اليوم | مُطالبة برحيل ليوناردو للإبقاء على نونيز .. وهجوم قوي ضد عبد الله الحمدان!

أعرب الإنجليزي ديس باكنجهام، المدير الفني لفريق الخلود، عن خيبة أمله عقب الخسارة أمام الهلال بنتيجة 3-1، مؤكدًا أن مجريات اللقاء تغيّرت بالكامل بعد النقص العددي الذي تعرض له فريقه إثر طرد عبد الرحمن الدوسري، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، شدد باكنجهام على رضاه عن الأداء رغم النتيجة، قائلًا إنه يشعر بالإحباط بسبب الخسارة، لكنه في الوقت ذاته فخور بما قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن اللعب بعشرة لاعبين جعل المهمة أكثر تعقيدًا أمام فريق بحجم الهلال.

وأشار مدرب الخلود إلى أن فريقه يعاني من نقص واضح في بعض المراكز، مؤكدًا أن الغيابات أثرت بشكل مباشر على الأداء، موضحًا أن الفريق يفتقد خدمات لاعبين مؤثرين، مثل كيفن في وسط الملعب، وموليدا في الخط الأمامي، ما صعّب من مهمة مجاراة المنافس.