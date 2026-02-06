أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | كواليس "التخلص" من بنزيما وكانتي .. وكريم يرد على أزمته مع العميد بكلمات مثيرة للجدل!
تعرف على صفقة الاتحاد الجديدة
ضعيف ومجهول "على الورق" عملاق بـ"العين المجردة".. ستيفان كيلر مدافع الاتحاد الجديد الذي سنراه في آسيا فقط!
وسط الجدل المثار حول إضراب كريستيانو رونالدو، وامتناعه عن خوض الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، وضجة انضمام كريم بنزيما للهلال، قرر العميد إبرام صفقة شتوية متأخرة!
الاتحاد تعاقد مع قلب دفاع جديد، وهو سيتفان كيلر لاعب ليماسول القبرصي، في صيغة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لتعزيز صفوف المدرب سيرجيو كونسيساو.
ميركاتو التناقضات: الهلال تجاهل سيموني إنزاجي والنصر غطى عيوبه.. الأهلي "محلك سر" والاتحاد لا يحتاج كريم بنزيما الآن
لم يكن شتاء المملكة هذا العام باردًا كما جرت العادة؛ بل جاء لاهبًا بأحداثه، وعاصفًا بتحركاته.
وفي يناير 2026؛ كسر دوري روشن السعودي للمحترفين القواعد، من خلال الميركاتو الشتوي "الأكثر جرأة" على الإطلاق.
وبالطبع.. تصدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المشهد؛ وذلك بانتقاله المفاجئ من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي.
اجتماع "شُورى" يطلق الوحش: الأهلي سيتحكم في الميركاتو.. رياض محرز "الضحية" وخطط الهلال وكريستيانو رونالدو مهددة
بينما تنشغل أندية السعودية، بوضع خطط ترميم صفوفها؛ يبدو أن النادي الأهلي سيتجاوز حدود المنافسة التقليدية، ويتحوّل من مشارك في سوق الانتقالات، إلى "مهندس" يصيغ ملامح الميركاتو في 2026 و2027.
نعم.. الأهلي الذي اشتكى من عدم حصوله على دعم رسمي، مثل الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد"، منذ إطلاق برنامج الاستقطابات السعودي في 2023؛ سيكون هو "الوحش" الذي يخشاه الجميع في الميركاتو، خلال الفترة القادمة.
- Getty Images Sport
رونالدو يشعل كلاسيكو الاتحاد بـ"أزمة جديدة"
حُسمت القصة .. قرار نهائي من رونالدو بخصوص المشاركة في كلاسيكو الاتحاد والنصر وجيسوس يتضامن معه!
بعد سلسلة من المحادثات والشد والجذب، حُسم موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة في كلاسيكو النصر أمام الاتحاد مساء اليوم، الجمعة، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.
في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال هذا الأسبوع، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الرياض في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.
فيديو | "الهلال أوقف انتقال سعود عبد الحميد إلى النصر" .. تفاصيل مفاجئة تكشف القصة الكاملة وراء تمرد رونالدو!
لا يزال غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر المشهد في دوري روشن السعودي .. صفقة كريم بنزيما إلى الهلال أشعلت كل شيء، وصاحب الـ41 سنة منقطع عن المشاركة حتى الآن، وهناك مفاجأة تخص سعود عبد الحميد وراء تلك الأزمة.
"لست أكبر من دورينا ولا يمكنك التدخل في سياسات الأندية".. رسالة تحذير من الرابطة السعودية إلى كريستيانو رونالدو بعد أزمة ميركاتو الهلال ولكن!
يبدو أن مسلسل أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ستشهد فصولًا أكثر إثارة، في الأيام القادمة.
- Getty Images Sport
بنزيما يثير الجدل بعد أول "هاتريك" مع الهلال
"اسألوا لاعبي الاتحاد!".. رد فعل مفاجئ من كريم بنزيما بعد محاولة استغلال حديثه عن الهلال ونجومه
خطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الأضواء"، في مباراة فريقه الجديد نادي الهلال ضد الأخدود، مساء يوم الخميس؛ وذلك بسبب مستواه الرائع في الظهور الأول، إلى جانب الضجة التي أحدثتها صفقة انتقاله من عملاق جدة الاتحاد.
بنزيما سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع آخر؛ ليقود الهلال للفوز (6-0) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
فيديو | "السر في غرفة الملابس" .. الدعيع يكشف المسؤول عن عدم توديع بنزيما بعد مغادرته للاتحاد!
قام محمد الدعيع حارس الهلال السعودي السابق، بتحميل المركز الإعلامي لنظيره الاتحاد، بالإضافة إلى غرفة ملابس الفريق، مسؤولية عدم توديع النجم الفرنسي كريم بنزيما قبل انتقاله إلى الزعيم.
الضجة لا تزال مستمرة في دوري روشن السعودي، بعد قيام بنزيما بالانضمام إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد سلسلة من الخلافات مع إدارة الاتحاد حول تفاصيل العقد الجديد.
"أرسل له هدية عيد ميلاده" .. سخرية برازيلية من رونالدو بعد هاتريك بنزيما في الأخدود!
وسط حالة الجدل المحيطة بصفقة انتقاله من الاتحاد إلى صفوف النصر، قرر كريم بنزيما الإعلان عن نفسه مبكرًا، بتسجيل "هاتريك" في شباك الأخدود بدوري روشن السعودي.
الصفقة لم تمر مرور الكرام وأحدثت ضجة هائلة، تسببت في امتناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع فريقه النصر، لاعتقاده بأن انضمام بنزيما للهلال، يأتي كمساعدة للزعيم على حساب باقي المنافسين.
- AFP
رحيل كانتي وغضب كونسيساو
ليس بسبب الراتب.. الكشف عن "سر خطير" وراء تخلص الاتحاد من كريم بنزيما ونجولو كانتي
لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي، على رحيل "النجوم" عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
الاتحاد تخلى عن اثنين من أفضل نجومه؛ وهما قلب الهجوم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه المخضرم لاعب خط الوسط نجولو كانتي.
بين فرمان الجنرال ومروحية بيرلسكوني: كانتي يكتب فصلًا جديدًا في رواية "صفقات سياسية" بعد الكنز بيليه ومبابي!
صدق أو لا تصدق، صفقة انتقال النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشه، تتم بعد تدخل رئاسي من رجب طيب أردوغان، لإتمام رحيله إلى العملاق التركي.
فنربخشه دخل في مفاوضات طويلة مع الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي، في ظل تمسك العميد ببقاء كانتي، قبل أن ينجح في إتمام الصفقة، حيث انتقل نجم تشيلسي وليستر السابق، إلى النادي التركي، بعقد لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2028.
ظهور كانتي أنقذ الموقف: مساعد كونسيساو يفاجئ لاعبي الاتحاد بعد تهديده بـ"الاستقالة"!
لا تزال تبعيات الميركاتو الشتوي، تلقي بظلالها على أجواء نادي الاتحاد، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لاثنين من أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، والذي كان بمثابة "العنوان الرئيس" للانتقالات السعودية، جنبًا إلى جنب مع ميركاتو الهلال.
وبعد فترة من الشد والجذب، أحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، كبرى مفاجآت الفترة الشتوية، بانتقاله إلى صفوف الهلال، وذلك على خلفية أزمته مع الإدارة الاتحادية بشأن تجديد عقده، فيما رحل مواطنه نجولو كانتي، في آخر ساعات الميركاتو، إلى فنربخشه.
- Getty Images Sport
الاتحاد في دوري روشن السعودي
