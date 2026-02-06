أخبار الاتحاد اليوم | كواليس "التخلص" من بنزيما وكانتي .. وكريم يرد على أزمته مع العميد بكلمات مثيرة للجدل!

ضعيف ومجهول "على الورق" عملاق بـ"العين المجردة".. ستيفان كيلر مدافع الاتحاد الجديد الذي سنراه في آسيا فقط!

وسط الجدل المثار حول إضراب كريستيانو رونالدو، وامتناعه عن خوض الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، وضجة انضمام كريم بنزيما للهلال، قرر العميد إبرام صفقة شتوية متأخرة!

الاتحاد تعاقد مع قلب دفاع جديد، وهو سيتفان كيلر لاعب ليماسول القبرصي، في صيغة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لتعزيز صفوف المدرب سيرجيو كونسيساو.

ميركاتو التناقضات: الهلال تجاهل سيموني إنزاجي والنصر غطى عيوبه.. الأهلي "محلك سر" والاتحاد لا يحتاج كريم بنزيما الآن

لم يكن شتاء المملكة هذا العام باردًا كما جرت العادة؛ بل جاء لاهبًا بأحداثه، وعاصفًا بتحركاته.

وفي يناير 2026؛ كسر دوري روشن السعودي للمحترفين القواعد، من خلال الميركاتو الشتوي "الأكثر جرأة" على الإطلاق.

وبالطبع.. تصدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المشهد؛ وذلك بانتقاله المفاجئ من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي.

اجتماع "شُورى" يطلق الوحش: الأهلي سيتحكم في الميركاتو.. رياض محرز "الضحية" وخطط الهلال وكريستيانو رونالدو مهددة

بينما تنشغل أندية السعودية، بوضع خطط ترميم صفوفها؛ يبدو أن النادي الأهلي سيتجاوز حدود المنافسة التقليدية، ويتحوّل من مشارك في سوق الانتقالات، إلى "مهندس" يصيغ ملامح الميركاتو في 2026 و2027.

نعم.. الأهلي الذي اشتكى من عدم حصوله على دعم رسمي، مثل الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد"، منذ إطلاق برنامج الاستقطابات السعودي في 2023؛ سيكون هو "الوحش" الذي يخشاه الجميع في الميركاتو، خلال الفترة القادمة.