تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | يايسله يرد على المنتقدين، وانتهاء قضية فراس البريكان

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 23 نوفمبر 2025..

أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.