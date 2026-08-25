صباح نظرة عامة

Tavernier 'terluka' akibat perlakuan Rohl pasca perselisihan di Rangers

Kapten Rangers yang akan hengkang, James Tavernier, mengungkapkan betapa besar kekecewaannya setelah terjadi miskomunikasi dengan manajer Danny Rohl. Bek yang telah lama membela klub ini secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan saat kekalahan 2-1 dari Hibernian, sebuah pertandingan yang semula direncanakan menjadi penampilan terakhirnya di Ibrox setelah 11 tahun berkarier di sana.