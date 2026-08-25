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صباح

صباح نظرة عامة

Dundee United v Glasgow Rangers - William Hill Premiership 2026/27

'Tetap kuat' - McInnes membela Rangers setelah kalah dari Hibernian

Derek McInnes menegaskan Rangers tidak sedang dalam krisis meski tertinggal lima poin dari Celtic setelah baru memainkan dua pertandingan Scottish Premiership. McInnes yang frustrasi membela para pemainnya setelah kalah tipis di kandang dari Hibernian, sambil juga mengungkapkan kekhawatirannya atas cedera lutut yang dialami penyerang bintang Youssef Chermiti di tengah spekulasi transfer yang intens dan tawaran yang ditolak.

D. McInnesRangers
Rangers v Hibernian - William Hill Premiership

Tavernier 'terluka' akibat perlakuan Rohl pasca perselisihan di Rangers

Kapten Rangers yang akan hengkang, James Tavernier, mengungkapkan betapa besar kekecewaannya setelah terjadi miskomunikasi dengan manajer Danny Rohl. Bek yang telah lama membela klub ini secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan saat kekalahan 2-1 dari Hibernian, sebuah pertandingan yang semula direncanakan menjadi penampilan terakhirnya di Ibrox setelah 11 tahun berkarier di sana.

RangersPremiership
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August 2026
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
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SAB
5
هابويل بير شيفا badge
هابويل بير شيفا
HBS
2
انتهت
المجموع 6 - 4
الدوري الأذربيجاني
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اراز
ARA
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صباح
SAB
September 2026
الدوري الأذربيجاني
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صباح
SAB
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زيره
ZIR
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الترتيب

الدوري الأذربيجاني crestالدوري الأذربيجاني

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
3توران توفوز crestتوران توفوز21101014
ت
ف
4كاراباج crestكاراباج11003123
ف
5صباح crestصباح11002023
ف
6شافا crestشافا210112-13
ف
خ
7Imisli FK crestImisli FK201113-21
خ
ت
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