صباح نظرة عامة

Derek McInnes menegaskan Rangers tidak sedang dalam krisis meski tertinggal lima poin dari Celtic setelah baru memainkan dua pertandingan Scottish Premiership. McInnes yang frustrasi membela para pemainnya setelah kalah tipis di kandang dari Hibernian, sambil juga mengungkapkan kekhawatirannya atas cedera lutut yang dialami penyerang bintang Youssef Chermiti di tengah spekulasi transfer yang intens dan tawaran yang ditolak.
Kapten Rangers yang akan hengkang, James Tavernier, mengungkapkan betapa besar kekecewaannya setelah terjadi miskomunikasi dengan manajer Danny Rohl. Bek yang telah lama membela klub ini secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan saat kekalahan 2-1 dari Hibernian, sebuah pertandingan yang semula direncanakan menjadi penampilan terakhirnya di Ibrox setelah 11 tahun berkarier di sana.
Karier legendaris James Tavernier selama 11 tahun di Rangers telah berakhir secara dramatis dan kontroversial setelah terjadi perselisihan sengit dengan manajer Danny Rohl. Kapten Ibrox itu secara mengejutkan dicoret dari daftar pemain untuk laga Liga Utama Skotlandia melawan Hibernian dan nyaris tidak diberi kesempatan untuk berpamitan kepada para pendukung klub.