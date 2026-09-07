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دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
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معاينة مباراة مانشستر يونايتد ضد صباح في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر يونايتد ضد صباح
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
مانشستر يونايتد
صباح

معاينة شاملة لمباراة مانشستر يونايتد ضد صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا. نستعرض نتائج الدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، والفورمة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد ضد صباح إف كي: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وصباح إف كي يوم 10 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

المشوار الأوروبي ينطلق في مانشستر

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه لاستضافة الفريق الأذربيجاني صباح إف كي على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. وبعد تعادل محلي شاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتطلع مانشستر يونايتد إلى استغلال أفضلية الأرض لفرض سيطرته مبكرًا على ترتيب المجموعة. أما بالنسبة إلى صباح إف كي، الذي يخوض باكورته الأوروبية، فإن السفر لمواجهة العملاق الإنجليزي يمثل لحظة تاريخية واختبارًا هائلًا لصلابته القارية.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

رباعية الشوط الثاني لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة الافتتاح مساء الخميس بعد تعادل مثير 2-2 أمام إيفرتون على ملعب هيل ديكنسون، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 سبتمبر. وبعد شوط أول سلبي، افتتح برايان مبيومو التسجيل بعد 61 ثانية من بداية الشوط الثاني. وعادل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 83 عبر تيريك جورج، لكن البديل بنجامين شيشكو أعاد يونايتد إلى المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 88. غير أن أينسلي مايتلاند-نايلز سجل في الدقيقة 96 ليحرم يونايتد من النقاط الثلاث كاملة.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

بيان قوي بخماسية من "البوم" أمام زيرا

يدخل صباح إف كي إلى أولد ترافورد بثقة كبيرة بعد فوزه الكاسح على أرضه 5-0 على زيرا إف كي في الدوري الأذربيجاني الممتاز ضمن الجولة الرابعة يوم 5 سبتمبر. وافتتح فيليكو سيميتش التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يقدم المهاجم جوي-لانس ميكلز عرضًا استثنائيًا ويكمل الهاتريك بأهداف في الدقائق 13 و30 و57. وأضاف البديل كريستيان نواتشوكوو الهدف الخامس، ليمنح ذلك فريق فالداس دامبراوسكاس دفعة مثالية قبل خوض المنافسات الأوروبية.

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يملك مانشستر يونايتد أفضلية واضحة من حيث عمق التشكيلة، والخبرة القارية، ودعم جماهيره على أرضه. وسيسعى الخط الهجومي المكون من برايان مبيومو وماركوس راشفورد وبنجامين شيشكو إلى الضغط مبكرًا، بينما سيعتمد صباح على التحول الدفاعي المدمج في الكتلة المتوسطة لإطلاق جوي-لانس ميكلز وفيليكو سيميتش. ومع وجود نقاط مهمة في مرحلة الدوري على المحك، تعد مواجهة الخميس بالكثير من الإثارة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد صباح

مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
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صباح
SAB
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صباح
SAB

المدرب

  • مايكل كاريك

يقود مايكل كاريك مانشستر يونايتد في هذه المباراة من دوري أبطال أوروبا. ولم يتم تأكيد أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات حتى هذه المرحلة، كما لم يتم الكشف عن التشكيلة المتوقعة. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق كلما أصبحت متاحة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود صباح إف كي المدرب فالداس دامبراوسكاس. وكما هو الحال مع يونايتد، لم يتم تأكيد أي تحديثات بشأن القائمة أو الإصابات قبل المباراة. تابعوا أحدث المعلومات قبل اللقاء.

الحالة الفنية

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

ليدز
ف1-1
ميلان
خ2-4
هال سيتي
خ2-0
ابسويتش
ف5-2
إيفرتون
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
SAB

SAB - المستوى

FCK
ف2-0
HBS
خ2-1
HBS
ف5-2
ARA
ف0-1
ZIR
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بسجل متباين في نتائجه الأخيرة، بعدما فاز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في واحدة من آخر خمس مواجهات. وكانت آخر نتائجه فوزًا كبيرًا 5-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس. وقبل ذلك، تعرض لهزيمة 2-0 في الدوري أمام هال سيتي، كما خسر 4-2 أمام ميلان في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وتعادل يونايتد أيضًا 1-1 مع كل من ليدز يونايتد وباريس سان جيرمان في مواجهتين وديتين. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الفريق 10 أهداف واستقبل 9.

يصل صباح إف كي وهو في حالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه 1-0 على أراز بي إف كي في الدوري الأذربيجاني الممتاز يوم 31 أغسطس. كما حقق فوزًا 5-2 على هبوعيل بئر السبع في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وتغلب على AGF بنتيجة 4-0 في دور تأهيلي سابق. وكانت هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة خسارة 2-1 على أرضه أمام هبوعيل بئر السبع، لكنه عوضها في مباراة الإياب. وسجل صباح 12 هدفًا واستقبل 4 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين مانشستر يونايتد وصباح إف كي في البيانات المتاحة. وستكون هذه المباراة على ملعب أولد ترافورد أول لقاء بين الناديين.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
00000000
1
فينوردفينوردفينورد
00000000
1
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
00000000
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
00000000
1
روماروماروما
00000000
1
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
1
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
00000000
1
إنترإنترإنتر
00000000
1
لانسلانسلانس
00000000
1
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
1
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
00000000
1
بورتوبورتوبورتو
00000000
1
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
1
كوموكوموكومو
00000000
1
فياريالفياريالفياريال
00000000
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
00000000
1
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
00000000
1
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
00000000
1
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
00000000
1
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
00000000
1
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
00000000
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
1
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
1
ليلليلليل
00000000
1
لاسكلاسكLAS
00000000
1
ليفربولليفربولليفربول
00000000
1
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
00000000
1
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
00000000
1
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
00000000
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
00000000
1
صباحصباحSAB
00000000
1
نابولينابولينابولي
00000000
1
فايكينجفايكينجVIK
00000000
التأهل إلى دور الـ 16

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