جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

انطلقت منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وسط ترقب جماهيري واسع، وهي النسخة الثانية على التوالي بالنظام الجديد، وسط تغييرات تنظيمية شاملة ضاعفت من متعة البطولة مع مواجهات نارية بين الكبار في جميع المراحل.

وكانت أبرز التغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا، هو زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات إلى 36 فريقًا، ضمن نظام الدوري الموحد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، علمًا بأن هذه التعديلات نجحت في زيادة التنافسية وأسفرت في النسختين الماضية عن مواجهات أكثر إثارة بين كبار القارة في مراحل مبكرة من البطولة.

وبعد فوز باريس سان جيرمان للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، تدخل أندية مثل مانشستر سيتي، برشلونة، ريال مدريد، إنتر، ليفربول وبايرن ميونخ المسابقة وهي تحمل ترشيحات قوية للظفر باللقب، مدعومة بكوكبة من النجوم ومدربين ذوي خبرة أوروبية.

ويرصد كووورة في السطور التالية جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيب مرحلة الدوري، على النحو التالي: