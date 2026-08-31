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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
إنتر
نابولي
ليفربول
آرسنال
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
بوروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان
كلوب بروج ضد أستون فيلا
كلوب بروج
أستون فيلا
أي إي ك أثينا ضد لاسك
أي إي ك أثينا
لاسك
ليل ضد ريال بيتيس
ليل
ريال بيتيس
ريال مدريد ضد إنتر
بوروسيا دورتموند ضد فياريال
فياريال
بورتو ضد مانشستر سيتي
بورتو
شتوتجارت ضد فايكينج
شتوتجارت
فايكينج
برشلونة ضد فينورد
فينورد
نابولي ضد آرسنال
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد
سبورتنج لشبونة ضد جلطة سراي
سبورتنج لشبونة
جلطة سراي
باريس سان جيرمان ضد سلوفان براتيسلافا
سلوفان براتيسلافا
فنربخشه ضد روما
فنربخشه
روما
آيندهوفن ضد شاختار دونيتسك
آيندهوفن
شاختار دونيتسك
كومو ضد لايبزيج
كومو
لايبزيج
مانشستر يونايتد ضد صباح
مانشستر يونايتد
صباح
بايرن ميونخ ضد بودو / جليمت
بودو / جليمت
سلافيا براج ضد لانس
سلافيا براج
لانس
صباح ضد سلافيا براج
لانس ضد سبورتنج لشبونة
فياريال ضد نابولي
بلجيكا
إنجلترا
اليونان
النمسا
فرنسا
إسبانيا
إيطاليا
ألمانيا
البرتغال
النرويج
هولندا
تركيا
سلوفاكيا
أوكرانيا
أذربيجان
التشيك

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن نظام البطولة وجوائزها المالية..

انطلقت منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وسط ترقب جماهيري واسع، وهي النسخة الثانية على التوالي بالنظام الجديد، وسط تغييرات تنظيمية شاملة ضاعفت من متعة البطولة مع مواجهات نارية بين الكبار في جميع المراحل.

وكانت أبرز التغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا، هو زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات إلى 36 فريقًا، ضمن نظام الدوري الموحد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، علمًا بأن هذه التعديلات نجحت في زيادة التنافسية وأسفرت في النسختين الماضية عن مواجهات أكثر إثارة بين كبار القارة في مراحل مبكرة من البطولة.

وبعد فوز باريس سان جيرمان للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، تدخل أندية مثل مانشستر سيتي، برشلونة، ريال مدريد، إنتر، ليفربول وبايرن ميونخ المسابقة وهي تحمل ترشيحات قوية للظفر باللقب، مدعومة بكوكبة من النجوم ومدربين ذوي خبرة أوروبية.

ويرصد كووورة في السطور التالية جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيب مرحلة الدوري، على النحو التالي:

  • مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027

    تبدأ جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2026-2026 يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 27 يناير 2027، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-

    دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2026-2027الموعد
    الجولة الأولى8 -10 سبتمبر 2026
    الجولة الثانية13 -14 أكتوبر 2026
    الجولة الثالثة20-21 أكتوبر 2026
    الجولة الرابعة3-4 نوفمبر 2026
    الجولة الخامسة24-25 نوفمبر 2026
    الجولة السادسة8-9 ديسمبر 2026
    الجولة السابعة19-20 يناير 2027
    الجولة الثامنة27 يناير 2027
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  • ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

    ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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  • جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1أيك أثينا00000000
    2آرسنال00000000
    3روما00000000
    4أستون فيلا00000000
    5أتلتيكو مدريد00000000
    6بايرن ميونخ00000000
    7بودو/ جليمت00000000
    8دورتموند00000000
    9كلوب بروج00000000
    10كومو00000000
    11برشلونة00000000
    12بورتو00000000
    13شاختار00000000
    14فنربخشة00000000
    15فاينورد00000000
    16جلطة سراي00000000
    17إنتر00000000
    18لاسك00000000
    19ليل00000000
    20ليفربول00000000
    21مانشستر سيتي00000000
    22مانشستر يونايتد00000000
    23باريس سان جيرمان00000000
    24أيندهوفن00000000
    25لايبزيج00000000
    26لانس00000000
    27ريال بيتيس00000000
    28ريال مدريد00000000
    29صباح00000000
    30سلوفان براتيسلافا00000000
    31سلافيا براج00000000
    32سبورتنج لشبونة00000000
    33نابولي00000000
    34شتوتجارت00000000
    35فايكنج00000000
    36فياريال00000000

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  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    كلوب بروج - أستون فيلاالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 جان بريدل
    أيك أثينا - لاسكالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 ألوين أرينا
    ريال مدريد - إنترالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    دورتموند - فياريالالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 سيجنال إيدونا بارك
    بورتو - مانشستر سيتيالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 الدراجاو
    ليل - ريال بيتيسالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 بيار موروا
    برشلونة - فاينوردالأربعاء 9 سبتمبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 كامب نو
    شتوتجارت - فايكنجالأربعاء 9 سبتمبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 مرسيدس بنز أرينا
    باريس سان جيرمان - براتيسلافياالأربعاء 9 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    ليفربول - أتلتيكو مدريدالأربعاء 9 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أنفيلد
    سبورتنج لشبونة - جلطة سرايالأربعاء 9 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 خوسيه الفالادي
    نابولي - آرسنالالأربعاء 9 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 دييجو أرماندو مارادونا
    أيندهوفن - شاختارالخميس 10 سبتمبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 فيليبس
    فنربخشه - روماالخميس 10 سبتمبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي
    بايرن ميونخ - بودو/جليمتالخميس 10 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أليانز أرينا
    مانشستر يونايتد - صباحالخميس 10 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أولد ترافورد
    سلافيا براج - لانسالخميس 10 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 إيدن أرينا
    كومو - لايبزيجالخميس 10 سبتمبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 جوزيبي سينيجاليا

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة الثانية

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    لانس - سبورتنج لشبونةالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 بوليرت ديليليس
    صباح - سلافيا براجالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 بنك ريبابليك أرينا
    إنتر - كلوب بروجالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 جوسيبي مياتزا
    آرسنال - ليلالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 إمارات
    أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتدالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    لايبزيج - أيندهوفنالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 ريد بول أرينا
    فياريال - نابوليالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 لا سيراميكا
    جلطة سراي - برشلونةالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 علي سامي ين سبور
    فايكنج - بايرن ميونخالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 ليسي أرينا
    فاينورد - كوموالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 دي كويب
    لاسك - ليفربولالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 رايفيسن أرينا
    مانشستر سيتي. -باريس سان جيرمانالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 اتحاد
    روما - ريال مدريدالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أولمبيكو
    أستون فيلا - فنربخشهالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 فيلا بارك
    ريال بيتيس - بورتوالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 لا كارتوخا
    بودو/جليمت - دورتموندالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أسبميرا
    شاختار - أيك أثيناالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 ستامفورد بريدج
    براتيسلافا - شتوتجارتالأربعاء 14 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 الملعب الوطني 

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة الثالثة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فننربخشه - سلافيا براجالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		  مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي
    صباح - دورتموندالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 بنك ريبابليك أرينا
    باريس سان جيرمان - برشلونةالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    ليفربول - فياريالالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أنفيلد
    مانشستر سيتي - أيك أثيناالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 اتحاد
    روما - براتيسلافاالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أولمبيكو
    بورتو - أيندهوفنالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 الدراجاو
    نابولي - بودو/جليمتالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 دييجو أرماندو مارادنا
    شتوتجارت - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		  مرسيدس بنز أرينا
    ليل - جلطة سرايالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		  بيار موروا
    كومو - مانشستر يونايتدالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    19:45 السعودية، 20:45 الإمارات    		 جوزيبي سينيجاليا
    بايرن ميونخ - آرسنالالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أليانز أرينا
    ريال مدريد - لايبزيجالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    إنتر - شاختارالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 جوسيبي مياتزا
    سبورتنج لشبونة - لاسكالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		  خوسيه الفالادي
    أستون فيلا - فايكنجالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 فيلا بارك
    كلوب بروج - لانسالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 جان بريدل
    ريال بيتيس - فاينوردالأربعاء 21 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 لا كارتوخا

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة الرابعة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    شاختار - سبورتنج لشبونةالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  ستامفورد بريدج
    جلطة سراي - شتوتجارتالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 علي سامي ين سبور
    برشلونة - أستون فيلاالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 كامب نو
    أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    مانشستر يونايتد - روماالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أولد ترافورد
    فاينورد - إنترالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  دي كويب
    بودو/جليمت - ليلالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أسبميرا
    فياريال - باريس سان جيرمانالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لا سيراميكا
    لاسك - براتيسلافاالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  رايفيسن أرينا
    فنربخشه - ليفربولالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي
    أيك اثينا - ريال مدريدالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 ألوين أرينا
    دورتموند - ريال بيتيسالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سيجنال إيدونا بارك
    بورتو - نابوليالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  الدراجاو
    أيندهوفن - كلوب بروجالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  فيليبس
    لايبزيج - مانشستر سيتيالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ريد بول أرينا
    سلافيا براج - آرسنالالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 إيدن أرينا
    لانس - كوموالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  بوليرت ديليليس
    فايكنج - صباحالأربعاء 4 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  ليسي أرينا

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة الخامسة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بودو/جليمت - لاسكالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  أسبميرا
    جلطة سراي - أستون فيلاالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  علي سامي ين سبور
    ريال مدريد - أيندهوفنالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    مانشستر سيتي - نابوليالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 اتحاد
    آرسنال - دورتموندالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 إمارات
    فاينورد - بورتوالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  دي كويب
    لايبزيج - لانسالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ريد بول أرينا
    براتيسلافا - ريال بيتيسالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  الملعب الوطني
    كومو - أيك أثيناالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  جوزيبي سينيجاليا
    سلافيا براج - فياريالالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  إيدن أرينا
    صباح - برشلونةالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  بنك ريبابليك أرينا
    باريس سان جيرمان - روماالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    إنتر - شتوتجارتالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 جوسيبي مياتزا
    أتلتيكو مدريد - فايكنجالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    سبورتنج لشبونة - مانشستر يونايتدالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 خوسيه الفالادي
    كلوب بروج - ليفربولالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 جان  بريدل
    ليل - بايرن ميونخالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  بيار موروا
    شاختار - فنربخشهالأربعاء 25 نوفمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ستامفورد بريدج

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة السادسة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فياريال - صباحالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 لا سيراميكا
    فايكنج - فاينوردالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  ليسي أرينا
    بايرن ميونخ - سلافيا براجالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أليانز أرينا
    برشلونة - مانشستر سيتيالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 كامب نو
    روما - سبورتنج لشبونةالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أولمبيكو
    أستون فيلا - باريس سان جيرمانالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 فيلا بارك
    مانشستر يونايتد - لايبزيجالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أولد ترافورد
    نابولي - كلوب بروجالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 دييجو أرماندو مارادونا
    أيك أثينا - جلطة سرايالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  ألوين أرينا
    ريال بيتيس - كوموالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 لا كارتوخا
    براتيسلافا - شاختارالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 الملعب الوطني
    ليفربول - بورتوالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أنفيلد
    آرسنال - ريال مدريدالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 إمارات
    دورتموند - إنترالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سيجنال إيدونا بارك
    أيندهوفن - أتلتيكو مدريدالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 فيليبس
    شتوتجارت - ليلالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  مرسيدس بنز أرينا
    لاسك - فنربخشهالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 رايفيسن أرينا
    لانس - بودو/جليمتالأربعاء 9 ديسمبر 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  بوليرت ديليليس

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة السابعة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بودو/ جليمت - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 19 يناير 2027
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  أسبميرا
    جلطة سراي - فاينوردالثلاثاء 19 يناير 2027
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 علي سامي ين سبور
    ريال مدريد - لاسكالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو
    إنتر - ليفربولالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 جوسيبي مياتزا
    أستون فيلا - دورتموندالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 فيلا بارك
    بورتو - سلافيا براجالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 الدراجاو
    ليل - براتيسلافاالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  بيار موروا
    شتوتجارت - كلوب بروجالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 مرسيدس بنز أرينا
    أيك أثينا - روماالثلاثاء 19 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ألوين أرينا
    فنربخشه - فياريالالأربعاء 20 يناير 2027
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي
    صباح - نابوليالأربعاء 20 يناير 2027
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		  بنك ريبابليك أرينا
    سبورتنج لشبونة - برشلونةالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  خوسيه الفالادي
    مانشستر يونايتد - بايرن ميونخالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أولد ترافورد
    ريال بيتيس - آرسنالالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لا كارتوخا
    لايبزيج - شاختارالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ريد بول أرينا
    كومو - باريس سان جيرمانالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  جوزيبي سينيجاليا
    لانس - مانشستر سيتيالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  بوليرت ديليليس
    فايكنج - أيندهوفنالأربعاء 20 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  ليسي أرينا

  • جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - الجولة الثامنة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باريس سان جيرمان - جلطة سرايالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    بايرن ميونخ - ريال بيتيسالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أليانز أرينا
    ليفربول - لانسالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أنفيلد
    مانشستر سيتي - سبورتنج لشبونةالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 اتحاد
    آرسنال - صباحالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 إمارات
    برشلونة - كوموالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 كامب نو
    أتلتيكو مدريد - فنربخشهالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    دورتموند - أيك أثيناالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سيجنال إيدونا بارك
    روما - ليلالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أولمبيكو
    كلوب بروج - بودو/جليمتالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 جان يريدل
    أيندهوفن - شتوتجارتالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 فيليبس
    فاينورد - لايبزيجالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  دي كويب
    نابولي - فايكنجالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 دييجو أرماندو مارادونا
    فياريال - مانشستر يونايتدالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لا سيراميكا
    شاختار - ريال مدريدالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ستامفورد بريدج
    سلافيا براج - أستون فيلاالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  إيدن أرينا
    براتيسلافا - إنترالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 الملعب الوطني
    لاسك - بورتوالأربعاء 27 يناير 2027
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  رايفيسن أرينا

  • ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    تقام البطولة بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

    يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

    الفرق الباقية تخرج نهائياً من البطولة، دون إمكانية التأهل إلى الدوري الأوروبي. البطولة تتابع بشكل اعتيادي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

  • ما قيمة الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    مع الشكل والنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، ستزيد عدد المباريات والفرق المشاركة، مما يعود بالإيجاب على القيمة التسويقية للبطولة ويرفع كلك من حجم الجوائز التي تحصدها جميع الفرق، وذلك خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2027.

    وإجمالًا ستحصل الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا على زيادة بقيمة نصف مليار يورو، ليبلغ إجمالي أرباح الأندية 2.47 مليار يورو، بدءًا من نسخة 2024-2025.

    وارتفعت مكافأة المشاركة في البطولة إلى 18.6 مليون يورو، بدلًا من 15.6 مليونًا في الموسم الماضي.

    المرحلةالمقابل المادي
    المشاركة18.6 مليون يورو
    التعادل0.7 مليون يورو
    المكسب2.1 مليون يورو
    التأهل لدور الـ 1611 مليون يورو
    التأهل لربع النهائي12.5 مليون يورو
    التأهل لنصف النهائي15 مليون يورو
    التأهل للنهائي18.5 مليون يورو
    الفوز باللقب25 مليون يورو

  • ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

    يسيطر ريال مدريد على البطولة باعتباره الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 15 مرة، كما أنّه الفريق الوحيد الذي حقق اللقب 3 مرات على التوالي في نسخته الجديدة، وفي النسخة القديمة حقق أول 5 ألقاب على التوالي.

    كما حقق باريس سان جيرمان اللقب في آخر نسختين على التوالي.

    الناديالبطلالوصيف
    ريال مدريد 15 (1956،1957،1958، 1959،1960،1966،1998،2000، 2002،2014،2016،2017،2018، 2022،2024)3 (1962،1964،1981)
    ميلان 7 (1963،1969،1989،1990،1994،2003،2007)4 (1958،1993،1995،2005)
    بايرن ميونخ 6 (1974، 1975،1976،2001،2013،2020)5 (1982،1987،1999،2010،2012)
    ليفربول 6 (1977،1978،1981،1984،2005،2019)4 (1985،2007،2018، 2022)
    برشلونة 5 (1992،2006،2009،2011،2015)3 (1961،1986،1994)
    أياكس 4 (1971،1972،1973،1995)2 (1969،1996)
    إنتر 3 (1964،1965،2010)2 (1967،1972)
    مانشستر يونايتد 3 (1968،1999،2008)2 (2009،2011)
    يوفنتوس 2 (1985،1996)7 (1973،1983،1997،1998،
    2003،2015،2017)
    بنفيكا 2 (1961،1962)5 (1963،1965،1968،

    1988،1990)
    تشيلسي2 (2012، 2021)1(2008)
    باريس سان جيرمان2 (2025, 2026)1 (2020)
    نوتنجهام فورست 2 (1979،1980)-
    بورتو 2 (1987،2004)-
    بوروسيا دورتموند 1 (1997)2 (2013،2024)
    مانشستر سيتي 1 (2023)1 (2021)
    سلتيك 1 (1967)1 (1970)
    هامبورج 1 (1983)1 (1980)
    ستيوا بوخارست 1 (1986)1 (1989)
    مارسيليا 1 (1993)1 (1991)
    فينورد 1 (1970)-
    أستون فيلا 1 (1982)-
    آيندهوفن 1 (1988)-
    النجم الأحمر 1 (1991)-