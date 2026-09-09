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دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoصباح
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد ضد صباح
مانشستر يونايتد
صباح

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره صباح في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الأحمر الطامح في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على استاد أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
صباح crest
صباح
SAB
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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد صباح

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
صباح crest
صباح
SAB
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسديوجو دالوتديوجو دالوتليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزليني يوروليني يورونصير مزراوينصير مزراويبريان مبيوموبريان مبيوموباتريك دورغوباتريك دورغوكوبي ماينوكوبي ماينويوري تيليمانسيوري تيليمانسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزبنيامين سيسكوبنيامين سيسكوستاس بوكاتيلوفستاس بوكاتيلوفR. DashdamirovR. Dashdamirovحكيم زدادكةحكيم زدادكةستيف سولفيتستيف سولفيتتيموتوز بوشازتيموتوز بوشازإيفان ليبينجيتشاإيفان ليبينجيتشاعمرعلي رحمونالييفعمرعلي رحمونالييففيليكو سيميتشفيليكو سيميتشA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. Parrisجوي لانس ميكلسجوي لانس ميكلس
صباح crest
صباح
SAB
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • V. Dambrauskas

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر يونايتد وصباح في المباريات الأخيرة

مان يونايتد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

SAB
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مانشستر يونايتد وصباح في المباريات الأخيرة

ترتيب مانشستر يونايتد وصباح في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

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