جدول مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، التي انطلقت وسط اهتمام كبير بمتابعة النسخة الثانية من البطولة بعد تطبيق النظام الجديد، والذي أعاد تشكيل طريقة المنافسة ورفع عدد المواجهات القوية بين أندية القارة منذ المراحل الأولى.

ويأتي النظام الموحد في مقدمة أبرز التغييرات التي طرأت على المسابقة، بعدما أصبح دور الدوري يضم 36 فريقًا بدلًا من النظام السابق، مع خوض الأندية عددًا أكبر من المباريات أمام منافسين مختلفين. وأسهم هذا الشكل الجديد في زيادة مساحة المنافسة ومنح الجماهير مواجهات قوية في وقت مبكر من البطولة.

وتدخل مجموعة من أبرز الأندية الأوروبية النسخة الجديدة بطموحات كبيرة، وفي مقدمتها مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وإنتر وليفربول وبايرن ميونخ، حيث تسعى هذه الفرق إلى الذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة على الكأس الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية.

ويحاول باريس سان جيرمان الحفاظ على مكانته بعد تتويجه التاريخي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بينما يأمل منافسوه في استعادة الكأس وإضافة فصل جديد إلى تاريخ البطولة، مستفيدين من امتلاكهم تشكيلات قوية وخبرات فنية كبيرة.

ومع اكتمال مراسم القرعة واتضاح مواجهات مرحلة الدوري، تبدأ رحلة جديدة نحو الأدوار الإقصائية، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية الأندية التي ستنجح في حجز مواقعها بين كبار القارة، في ظل نظام يمنح كل مباراة أهمية متزايدة منذ الجولة الأولى.

وفي السطور التالية، نستعرض جدول مباريات وترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.