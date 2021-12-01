هل ينتقل السومة والعويس إلى النصر؟ تعرف على الحقيقة

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن اقتراب انتقال السوري عمر السومة، وحارس المرمى محمد العويس ثنائي الأهلي، إلى صفوف نادي النصر.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت خلال الأيام الماضية، حول اقتراب انتقال عمر السومة ومحمد العويس من النادي الأهلي إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن" كتب تغريدة يتسائل فيها عن حقيقة ما تردد عن انتقال عمر السومة ومحمد العويس إلى الأهلي.

وليد الفراج رد على المتابع قائلًا: "بهذا الشكل أصبح الأهلي مثل السوبر ماركت وليس ناديًا، هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة".

وأبدى الفراج غضبه من طريقة تداول تصريحاته عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، مستشهدًا بما قاله حول أمنيته بضم الهلال لثلاثة لاعبين عالميين في بطولة كأس العالم للأندية من أجل تحقيق نتائج مميزة.

مغرد : صحيح أن السومة والعويس رايحين للنصر ؟#وليد_الفراج: هذا سوبر ماركت 🛒 .. قمت باقتراح 3 تعاقدات للهلال وهناك من أخذها كمعلومة مؤكدة



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وشدد الإعلامي الرياضي على أنه لم يقصد أن هذه معلومة، بل كانت أمنية شخصية بأن يقوم الهلال بضم 3 لاعبين أجانب مميزين على سبيل الإعارة، من أجل تحقيق نتائج رائعة في كأس العالم للأندية.

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وتأهل الهلال لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بالنهائي القاري، بهدفين دون رد.