التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي .. سيطرة ثنائية وظهور مفاجأة الموسم واختفاء مركزين!

اختيارات صعبة وظاهرة غريبة

جولة واحدة فقط تفصلنا عن تحديد اسم الفائز بالدوري الإنجليزي، والتوقعات كلها تشير نحو حفاظ مانشستر سيتي على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

سيتي يلعب ضد وست هام في الجولة الأخيرة، وهو متصدرًا للبطولة بفارق نقطتين عن آرسنال الثاني الذي يلعب ضد إيفرتون، وهو ما يجعل المدفعجية بحاجة إلى معجزة للفوز بالبطولة.

ولكن بعيدًا عن كل ذلك، يجب الالتفات إلى أفضل اللاعبين في النسخة الحالية من المسابقة، والتي شهدت تواجد بعض الوجوه الجديدة وغياب سون هيونج مين ومحمد صلاح، بالإضافة لاختفاء مركزين من التشكيل المثالي!

نعم .. عدم تألق أي لاعب بصورة مبهرة على مدار الموسم بأكمله في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، يدفعنا إلى الاعتماد على خطة 3/2/3/2، لذلك دعونا نتعرف على أفضل 11 لاعبًا في البريميرليج لموسم 2023/2024..