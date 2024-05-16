برشلونة ضد ألميريا | فيرمين لوبيز يضيء طريق تشافي المظلم .. ولابورتا يتحسس "زر التدمير الذاتي"!

ليلة تاريخية للحارس الألماني .. والوصافة في أمان

بصم برشلونة على هبوط ألميريا إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، بفوزه على مضيفه بنتيجة (2-0)، اليوم الخميس في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فرض شباب برشلونة شخصيته على أصحاب الأرض، بفضل تألق لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز الذي سجل هدفي اللقاء وكان رجل المباراة بدون منازع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، الذي حسمه الغريم ريال مدريد رسميًا منذ جولتين، وبذلك يحتاج البارسا إلى نقطة التعادل فقط في مباراته المقبلة أمام رايو فايكانو من أجل تأمين مركز الوصيف من أطماع جيرونا.

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البركة بالشباب يا تشافي

اعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في مباراة اليوم على تشكيلة أغلبها من الشباب، باستثناء 3 لاعبين من أصحاب الخبرات وههم الحارس مارك تير شتيجن ولاعب الوسط سيرجي روبيرتو والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

وظهر الفريق بشكل أفضل نسبيًا في الشوط الثاني رغم ضعف المنافس، حيث لعب كرة هجومية وسريعة، إلا أنه لا يزال يعاني من الثغرات الدفاعية الساذجة.

والدليل على ذلك نجاح الحارس تير شتيجن في إنقاذ 3 أهداف محققة للمنافس، بخلاف الفرص السهلة التي أهدرها مهاجمو الفريق الإسباني.

وكانت هذه الليلة تاريخية للحارس الألماني، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" أن تير شتيجن عادل رقم أندوني زوبيزاريتا كثاني أكثر حارس في تاريخ برشلونة، مشاركة في المباريات الرسمية برصيد 410 مباراة.. ويتفوق فقط على الثنائي، الحارس فيكتور فالديس (535 مباراة).

فيرمين لوبيز .. ضوء في نهاية النفق المظلم

كان فيرمين لوبيز رجل المباراة بدون منازع، حيث استطاع أن يسجل هدفي الفوز بفضل اختراقاته الرائعة لمنطقة جزاء الخصم دون أن يشعر به أحد.

وأثبت لوبيز (21 عامًا) أن أكاديمية لا ماسيا لا زالت تنتج المواهب القادرة على انتشال النادي من دوامة الأزمات سواء الفنية أو الاقتصادية، حيث سجل اللاعب الشاب هدفه العاشر الليلة، في موسمه الأول مع الفريق الأول.

وبعيدًا عن الهدفين، تشير إحصائيات لوبيز إلى مدى جودته مع الفريق، حيث قدم 38 تمريرة بدقة بلغت 95%، وقام بمراوغتين ناجحتين، فيما لعب 3 تمريرات مفتاحية و3 تمريرات طويلة ناجحة بنسبة 100%، بخلاف 4 تسديدات على المرمى.

وحتى على المستوى الدفاعي، فقد فاز فيرمين لوبيز بـ5 التحامات من أصل 8، واعترض تسديدة خطيرة للمنافس، ولم يرتكب أي خطأ طوال اللقاء.

ورفع فيرمين من سقف توقعات جماهير برشلونة في نهاية موسم حزين، حيث يعتبروه الآن بمثابة نقطة ضوء في نهاية النفق المظلم، يتبقى فقط أن يبني عليه تشافي خطة إعادة إحياء النادي مع زملائه كوبارسي، بيدري ولامين يامال.

زر التدمير الذاتي

في الوقت الذي بدأت فيه جماهير برشلونة تنسج أحلامها في بناء مشروع جديد للمستقبل بقيادة تشافي، يتحسس الرئيس جوان لابورتا بيديه الضغط على زر التدمير الذاتي للفريق.

وكشفت تقارير صحفية، أن لابورتا لم يسافر مع الفريق إلى ألميريا بسبب غضبه من المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الأخير والتي أكد خلالها أن "ظروف برشلونة المالية لا تسمح له بالمنافسة مع الأندية الكبرى".

وأوضحت التقارير، أن لابورتا وإدارته غاضبين من تشافي وهناك تفكير في التراجع عن قرار استمراره حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما يهدد مشروع النادي مرة أخرى بالهدم.