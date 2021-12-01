خاص | سعود عبد الحميد يجدد الأمل بتعليقه على أزمته مع الاتحاد

جدد النجم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد الأمل في استمراره مع العميد لمدة أطول، بعد أن تعثرت مفاوضات التجديد معه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت عبر المنصات الإعلامية، عن وجود صعوبة في تجديد عقد سعود عبد الحميد، بسبب مطالبات وكيل أعمال اللاعب، والتي تسببت في تعثر المفاوضات أكثر من مرة.

مراسل النسخة العربية من موقع "جول" في بطولة كأس العرب، كان متواجدًا في مباراة السعودية أمام الأردن، وتوجه بالسؤال إلى سعود عبد الحميد حول مصيره مع الاتحاد.

لاعب الاتحاد كانت تظهر عليه علامات الحزن بسبب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني، ولكنه اكتفى بجملة "إن شاء الله"، في إشارة لاستمراره مع الاتحاد.

وحمل سعود عبد الحميد شارة قيادة المنتخب السعودي خلال مباراة الأخضر أمام الأردن، في المباراة التي خسرها الأخضر بهدف دون رد، بالجولة الأولى ضمن منافسات كأس العرب 2021.

حصري - عدسة جول 🚨



سعود عبد الحميد يعلق لأول مرة على مستقبله مع الاتحاد 👀



#السعوديه_الأردن #كأس_العرب - #FIFArabCup pic.twitter.com/zQU4eltOxL — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 1, 2021

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب باللاعبين الشباب، بتواجد عدد قليل من اللاعبين الكبار المتواجدين في صفوف المنتخب الأول، أبرزهم سعود عبد الحميد.

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وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بنهاية شهر يناير المقبل، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.