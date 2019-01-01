موعد مباراة النصر ضد الحزم القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف النصر الحزم على ملعب الملك فهد الدولي يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 محرم هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

ودع العالمي دوري أبطال آسيا بعد أن خسروا امام مضيفه السد القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي بأبطال آسيا، وكانت مواجهة الذهاب الذي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، أما فى الدوري يدخل النصر فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر، يعاني الحزم من تخبط كبير فى في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من تعادل امام التعاون فى الجولة الأولي، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الأتفاق، وخسروا هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (6-0)، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم.

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موعد مباراة النصر ضد الحزم والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - الحزم الملك فهد الدولي الجمعة 20 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

20:20بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

لن يفتقد العالمي أي لاعب بسب الإصابة في مباراة القمة امام الحزم، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

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صور من تدريبات #النصر اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/MyV6M6Ofvl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 17, 2019

لن يغير المدرب البرتغالي طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بعبدالله مادو ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، يحيى الشهري.





التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

عبدالله الخيبري - بيتروس ماتيوس

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد النصر، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع الخيارات متاحة أمام المدرب دانييل إسايلا.

#الحزم

تدريبات الفريق الكروي الأول ..

الثلاثاء 17 سبتمبر ..

❤💛💙 pic.twitter.com/xUNbCB1fTn — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) September 17, 2019

سيبدأ المدرب صاحب الـ40 عامًا المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي نايف الموسي، سيف حسين، إيروني دابونتي مسعود بخيت، وسيقود الهجوم كارلوس ستراندبيرج

التشكيل | 4-2-3-1