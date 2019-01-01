أبطال آسيا | فيديو - النصر يقصي الوصل ويتأهل إلى دورالـ16

العالمي يرافق ذوب آهن في الدور المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأهل النصر السعودي رسميًا إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد تغلبه على الوصل الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الإمبراطور كاد أن يسجل هدف مبكر في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من داخل المنطقة بأقدام فابيو ليما، لكن حارس العالمي وليد عبد الله، كان لها بالمرصاد وتصدى لها ببراعة.

ورد النصر بفرصة خطيرة من خلال رأسية فهد الجميعة بعدما استقبل عرضية من ركنية، لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

أخطر فرص الشوط الأول جاءت في الدقيقة 25، حيث أرسل فهد الجميعة عرضية إلى داخل المنطقة تبعها يحيى الشهري بتسديدة من لمسة واحدة، لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 31، سجل جوليانو هدف العالمي الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت سلطان المنذري؛ حارس الإمبراطور.

ثلاث دقائق فقط احتاجها النصر لتعزيز تقدمه بهدف ثاني عن طريق الجميعة بعد تمريرة متقنة من الشهري، وضعت الجميعة على انفراد بالحارس ثم راوغه وسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 57، سجل النصر ثالث الأهداف عن طريق عبد الله السالم، بعدما أرسل عوض خميس عرضية من ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء، وصلت إلى جوليانو هيأها للسالم، ليسكنها الشباك بسهولة.

وتألق المنذري قبل نهاية المباراة بخمس دقائق وتصدى لانفراد صريح من السالم، حارمًا العالمي من هدف مؤكد.

في اللحظات الأخيرة، سجل الوصل هدف حفظ ماء الوجه بأقدام خليل خميس بعد انطلاقة رائعة منه ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية، تصطدم بالمدافع مايكون بيريرا ثم تسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني، ليتأهل رفقة ذوب آهن الإيراني، بينما ودع الوصل باحتلال المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط، ليخرج رفقة الزوراء العراقي.