أخبار الهلال اليوم | تهديد متعب الحربي بالإيقاف، وعودة نيمار للتدريبات ولكن!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 سبتمبر 2024.

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كان كارلو أنشيلوتي قد هدد بعدم لعب البطولة!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نائب رئيس الرابطة اتهم بالوقوف خلف رحيل المدافع السعودي عن الهلال

المدرب اتهم من بعض الهلاليين بأنه العقل المدبر لاحتراف المدافع السعودي

المفاجآت لا تنتهي مع كرة القدم السعودية

الملايين يترقبون عودة نيمار إلى الملاعب..

كيفين دي بروينه يحسم الجدل نهائيًا..

بعض الأندية لا تعرف متى تبيع

ماذا حدث في الهلال؟..

الجمهور السعودي غير راضٍ عن الميركاتو

جدل كبير بسبب صفقة متعب الحربي..

المنافسة في السعودية مقتصرة على الهلال والنصر منذ سنوات..