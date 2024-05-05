Salem Al dawsari Hilal Ittihad AFC CL SPLGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | مفاجاة سالم الدوسري للنصر، وطلب خاص بشأن التتويج بلقب الدوري

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 مايو 2024.

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الأهلي والهلال في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي..

البعض اتهم الاتحاد الأوروبي بالقيام بمؤامرة ضد كرة القدم السعودية

إبراهيم القاسم يعلق على تقليص قوائم أندية دوري روشن وإلغاء الدوري الرديف..

القاسم يرد على تصريح مدرب الهلال حول موعد نهائي كأس الملك..

تصريحات مثيرة لرئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية

مدرب النصر خرج بتصريحات جدلية حول تعاقد الهلال مع نيمار، فبماذا علق برنامج الاستقطاب؟

الجدل متواصل حتى الآن حول صفقات برنامج الاستقطاب ومدى الضرر الذي لحق بالأهلي

"هذه آليات تسببت في اختلاف الدعم بين نادٍ وآخر!"

صور قديمة مع لاعبي الهلال تثير الشكوك حول عبدالعزيز المسعد، فما هي الحقيقة؟

تعرف على الطلب الذي تقدم به الهلال قبل مباراة التتويج

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